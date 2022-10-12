Сможет ли Азербайджан поставить в Европу обещанные дополнительные объемы газа?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в окружении европейских лидеров на открытии нового газопровода для транспортировки азербайджанских энергоносителей в Болгарию. (Фото: president.az)

Баку и Брюссель провозгласили, что ввод в эксплуатацию нового газопровода — интерконнектора Греция — Болгария (IGB) — это шаг к ослаблению зависимости Европы от российского газа.

В то же время появляются признаки того, что Азербайджан, возможно, не сможет обеспечить даже того скромного увеличения поставок, которое обещал Евросоюзу ранее в этом году.

IGB был торжественно открыт 1 октября на церемонии, прошедшей в Софии. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также руководители стран Евросоюза и некоторых соседей Болгарии — Сербии, Северной Македонии и Румынии, — которые тоже надеются извлечь выгоду из этого проекта.

«Проект газового интерконнектора Греция-Болгария сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации ее газоснабжения», — сказал в своем выступлении Алиев.

«Этот трубопровод радикально изменяет положение, как для Болгарии, так и для энергетической безопасности Европы, — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден. — Он означает свободу. Он означает свободу от зависимости от российского газа».

Газ будет поступать в IGB из трех трубопроводов, образующих Южный газотранспортный коридор из Азербайджана в Грецию через Грузию и Турцию. Исходно по новому газопроводу будет транспортироваться 1 миллиард кубометров (млрд м3) газа в год: такое количество Азербайджан обязался поставлять Болгарии.

Это отчасти удовлетворит ежегодной потребности Болгарии, составляющей около 3 млрд м3; раньше бóльшую часть этого количества поставляла Россия. В апреле Москва приостановила эти поставки в ответ на санкции, наложенные Евросоюзом на Россию за ее нападение на Украину.

При эксплуатации на максимальной мощности IGB в его нынешней конфигурации может транспортировать до 3 млрд м3 в год. Он также может быть расширен с увеличением пропускной способности до 5 млрд м3 в год. Это открывает перед Азербайджаном новые возможности поставок энергоносителей по уже существующим болгарским газопроводам в соседние с Болгарией страны, далее на Балканы и в Центральную Европу, а также в Молдову и даже в Украину.

Россия уже прекратила экспорт газа в большинство стран Европы, а 4 октября пригрозила поступить так же в отношении Молдовы. «В долгосрочной перспективе мы пытаемся найти альтернативных поставщиков среди наших партнеров, в число которых входит и Азербайджан», — заявил в сентябре вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.

Создание IGB было запланировано задолго до нынешнего кризиса, и его строительство задержалось из-за пандемии COVID. Его завершение в сочетании со сжиженным природным газом, который Болгария может получить от Греции и Турции, вероятно, позволит этой стране пережить ближайшую зиму без осложнений.

Однако более широкомасштабные последствия появления этого газопровода для энергетической независимости Европы от России остаются неясными.

Запасы Азербайджана ограничены: в июле Азербайджан и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым в этом году от Баку «ожидается» поставка Евросоюзу 12 млрд м3 газа; существующие контракты предусматривали только 10 млрд м3. В это число, составляющее лишь малую часть приблизительно 150 млрд м3, которые ежегодно поставляла в Европу Россия, уже входит газ, который планируется поставить по IGB.

Но, судя по некоторым признакам, Баку не сможет выполнить даже эту скромную задачу.

Выступая на церемонии открытия IGB, Алиев сказал, что в этом году экспорт газа из Азербайджана вырастет, и «11,5 миллиарда кубометров будут поставляться европейским потребителям».

Это согласуется с оценкой, которую дал перед этим министр энергетики Парвиз Шахбазов, написавший в Twitter: «На румынской международной газовой конференции провозглашен наш весомый вклад в энергетическую безопасность: 1) к концу 2022 года поставки газа в Европу будут увеличены на 40% (с 8,2 до 11,5 млрд м3); 2) к 2027 году объем экспорта природного газа удвоится и составит 20 млрд долл».

Причины снижения прогнозов не назывались, но с учетом грозящего Европе зимнего энергетического кризиса острую заинтересованность вызывают даже малые объемы.

Неясно, связаны ли проблемы с газовым месторождением Шах Дениз, на котором компания BP добывает весь газ, экспортируемый Азербайджаном, с каким-либо участком трубопроводной сети Южного газотранспортного коридора, проходящей от Каспийского моря через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию, или с другими причинами.

Ранее в этом году компания BP, также являющаяся акционером двух трубопроводов в Европе, утверждала, что мощности как месторождения, так и трубопроводов могут быть увеличены с 10 до 11 млрд м3 в год.

На вопросы Eurasianet.org о том, как можно будет еще более увеличить мощность до 12 млрд м3, а также почему целевой объем упал теперь до 11,5 млрд м3, компания не ответила.

Не менее загадочно и то обстоятельство, что, как сообщил Eurasianet.org отраслевой источник, договоры продажи газа с месторождения Шах Дениз в Европу сейчас по-прежнему предусматривают 10 млрд м3, и о новых поставках ничего не говорится.

В то же время кажется, что Азербайджан в последнее время экспортировал больше газа в Турцию и меньше — в Европу. По данным Министерства энергетики Азербайджана, в августе объем экспорта газа в Европу упал на 27 процентов по сравнению с июлем, а объем экспорта в Турцию вырос на 20 процентов.

Но разрыв в 0,5 млрд м3 нельзя полностью списать на эту разницу в объемах, и неясно, связан ли он с нею вообще.

Хотя Турция не была отрезана от российского газа, у нее тоже есть трудности с газоснабжением. Предвидя возможный дефицит, она пытается наполнить к зиме свои подземные хранилища, объем которых составляет 5,8 млрд м3.

Недостаток ясности относительно сделки с Евросоюзом также порождает вопросы по поводу долгосрочных планов расширения трубопроводной сети и увеличения экспорта газа из Азербайджана в Европу «по меньшей мере» на 20 млрд м3 к 2027 году, как договорились стороны в июле.

В своей речи на открытии трубопровода IGB в Софии Алиев подтвердил, что Азербайджан «уже приступил к консультациям с […] партнерами» в связи с планами расширения трубопроводов, отметив, что «без этого будет сложно обеспечить дополнительную поставку».

Однако Алиев не уточнил, откуда он собирается получать дополнительный газ.

Компания BP публично заявляла, что месторождение Шах Дениз не сможет обеспечить те дополнительные 10 млрд м3 в год, о которых договорились Азербайджан и Евросоюз. Другие азербайджанские месторождения, по-видимому, тоже не смогут предоставить недостающее количество.

В качестве возможного источника неоднократно упоминался Туркменистан, но никакого движения в этом направлении пока не видно.