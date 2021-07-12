Сможет ли Казахстан обернуть себе на пользу запрет криптовалют в Китае?

Когда Китай объявил войну набирающей обороты криптодобывающей промышленности, Казахстан оказался в выигрышном положении на фоне вынужденного исхода китайских майнеров, который стал потрясением для всей отрасли.

Но в то время как криптоэмигранты из Поднебесной уже обживаются в стране с крупнейшей в Центральной Азии экономикой, лоббисты криптоиндустрии опасаются, что внезапные решения регулирующих органов (прежде всего недавно введенный налог на электроэнергию, взимаемого с майнеров) могут отбить у них желание переезжать сюда.

Состоявшееся в мае заседание Государственного совета Китая стало потрясением для быстроменяющегося крипторынка, поскольку вице-премьер Лю Хэ призвал резко ограничить добычу биткоина и других криптовалют.

На протяжении всех последних недель китайские власти выполняют свои угрозы: по всей стране были закрыты около 90 процентов предприятий по добыче криптовалюты.

До начала репрессий считалось, что в Китае добывалось до 70 процентов самой популярной криптовалюты мира – биткоина.

Казахстан, в свою очередь, утверждает, что на его долю приходится около 6 процентов мирового майнинга биткоинов.

В мире криптовалют майнинг – это термин, используемый для описания децентрализованных сетей компьютеров, задействованных в добыче криптовалют путем решения криптографических задач.

Регулирующие органы по всему миру выражают беспокойство, поскольку индустрия, которая, по их мнению, является экономическим пузырем, нарушает традиционный финансовый порядок, а высокие требования, предъявляемые майнингом к электросетям, являются источником растущей озабоченности по поводу вреда, наносимого окружающей среде.

В 2018 году глава Национального банка Казахстана присоединился к призыву своих иностранных коллег запретить все криптовалюты, включая «все виды майнинга».

Однако с тех пор власти смягчили позицию.

Принятый в прошлом году закон о цифровых активах легализовал майнинг, хотя и не предусмотрел конвертацию криптовалюты в обычные валюты.

Вскоре после появления новости о закрытии майнинговых ферм в Китае китайские компании объявили о переезде в другие страны, среди которых числился и Казахстан.

21 июня одна самых старых майнинговых компаний из Шэньчжэня Bit Mining Limited сообщила, что перевезла 320 компьютеров, используемых для майнинга биткоина, в центры обработки данных в Казахстане, а к началу июля переведет туда еще 2 600 машин.

Спустя два дня крупный китайский производитель майнингового оборудования Canaan объявил, что намерен расширить сферу деятельности и заняться майнингом биткоина, используя Казахстан в качестве своей штаб-квартиры.

Canaan подчеркнул, что в Казахстане их привлекает дешевая электроэнергия.

Несмотря на эти примеры, эксперты считают, что пока рано говорить о массовой миграции китайских майнеров в Казахстан.

Алан Дорджиев, президент базирующейся в Алматы Национальной ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Казахстана, членами которой являются местные майнеры, сказал Eurasianet.org, что новые инвесторы из соседней страны пока неохотно вкладывают значительные суммы денег.

Он отметил, что инвестиции BIT Mining на сегодняшний день составляют менее 10 миллионов долларов.

Он предположил, что другие крупные компании предпочтут страны с прочной нормативно-правовой базой в Северной Америке и Европе, в то время как более мелкие китайские криптофирмы испытывают трудности с экспортом оборудования, на которое у них нет документов.

По прогнозам Дорджиева, новые инвестиции в сектор вряд ли достигнут 400 миллионов долларов, что подразумевает приблизительно 50-процентное увеличение мощности, которую майнеры используют в настоящее время.

По его словам, это не создаст проблем для казахстанской энергосистемы, которая генерирует излишки и поставляет электроэнергию предприятиям и потребителям по субсидированным ценам.

Официальная риторика в отношении сектора в целом оптимистична, хотя власти проявляют некоторое нетерпение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал инвестировать в индустрию более 1 миллиарда долларов к 2025 году.

Однако принятие нового закона, который вводит с начала следующего года дополнительную плату за потребляемую майнерами электроэнергию, говорит о том, что власти считают, что этот сектор берет слишком много, а дает слишком мало.

Сумма нового налога относительно небольшая – 0,0024 доллара за киловатт-час сверх тарифа в 0,05 доллара, выплачиваемого бизнес-сектором.

Скорость, с которой он был введен (именно тогда, когда вероятность фактического запрета в Китае выглядела вполне реальной), является тревожным сигналом для инвесторов, сказал Дорджиев, по подсчетам которого в 2020 году майнеры заплатили более 23 миллионов долларов в виде налога на прибыль предприятий и налога с оборота.

Тем временем, министр инноваций Багдат Мусин упрекнул майнеров в том, что они медленно выходят из тени.

«Инвестиции идут, [но] налогов нет. Мы не видим тысячи людей, работающих в этой сфере», – сказал Мусин на брифинге 4 июня.

По словам Мусина, относительно скромная надбавка за электроэнергию оправдана тем, что майнеры криптовалют используют электроэнергию, которая «могла бы быть использована другими предприятиями».