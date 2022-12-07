Сможет ли Россия использовать криптовалюты для обхода санкций?

На фоне западных санкций, ограничивших доступ РФ к мировой банковской системе, Кремль резко изменил отношение к цифровым валютам. Если раньше российские чиновники называли их высокоспекулятивными и крайне рискованными, то в последнее время риторика заметно смягчилась. Похоже, что частичная легализация криптовалют в России – дело недалекого будущего. Поможет ли она преодолеть экономическую блокаду, и что получат от нее власти и рядовые граждане?

Ситуация до войны

Криптовалюты пользуются большой популярностью среди россиян. В феврале 2022 года граждане РФ владели криптоактивами на сумму в 16,5 трлн рублей (более $214 млрд), что составило 12% мировой стоимости криптовалютных активов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что более 10 млн молодых россиян завели криптокошельки и перевели на них 10 трлн рублей (за какой период – не уточнялось).

Кроме того, по оценкам Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, в начале 2022 года РФ входила в пятерку крупнейших стран по майнингу биткоина, обеспечивая почти 5% мировой добычи. По данным российского оператора дата-центров BitRiver, к февралю 2022-го в России насчитывалось приблизительно 300 тыс. майнеров – физических и юридических лиц.

Тем временем власти годами демонстрировали настороженное и даже откровенно негативное отношение к криптовалютам и стремились так или иначе ограничить их оборот. В частности, 1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», запрещающий использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг (правда, закон не содержал прямого запрета на использование криптовалют в качестве платежного средства).

Особенно жесткую позицию занимал Центробанк, глава которого Эльвира Набиуллина называла криптовалюты «угрозой для благосостоянии граждан, финансовой стабильности, финансового рынка», «высокоспекулятивным волатильным активом» и инструментом криминального характера.

В январе 2022 года Центробанк опубликовал свой первый доклад по регулированию криптовалютного рынка России, предложив набор самых радикальных мер: запретить майнинг, работу криптообменников, криптобирж, P2P-платформ (площадок, на которых пользователи могут напрямую обмениваться цифровыми активами), операции с криптовалютой для финансовых организаций, а также установить ответственность за оплату услуг и товаров криптовалютой.

В ответ на доклад Центробанка Минфин представил альтернативную, более либеральную концепцию. Регулятор предложил ввести идентификацию владельцев криптокошельков, разделить криптовалютных инвесторов на категории и выдавать лицензии профильным торговым платформам. Однако Минфин поддержал идею о запрете использовать криптовалюты в качестве платежного средства на территории РФ.

Со своей стороны, правительство в лице министра цифрового развития Максута Шадаева выступило против полного запрета криптовалютных операций, на котором настаивал Центробанк. К дискуссии подключился президент Владимир Путин, который попросил чиновников прийти к единому мнению. Также Путин отметил, что у России есть в сфере криптовалют «определенные конкурентные преимущества, особенно в майнинге – профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры».

Что изменила война

На фоне беспрецедентной волны международных санкций за нападение на Украину российские власти несколько пересмотрели подход. После 24 февраля значительная часть валютных резервов РФ оказались заблокирована, а расчеты в фиатных валютах – затруднены, что значительно усложнило международную торговлю. Чиновники рассчитывают, что легализация трансграничных расчетов в цифровых валютах позволит обойти финансовые ограничения.

В результате власти по-прежнему склонны ограничивать использование криптовалют населением и бизнесом, одновременно расширяя использование правительством и проправительственными субъектами.

В частности, в июле 2022 года Госдума приняла закон, запретивший использовать криптовалюты в качестве платежного средства. В то же время Центробанк и Минфин в целом согласовали законопроект об использовании криптовалют в международных расчетах.

В сентябре премьер-министр Мишустин предложил Центробанку, Минфину, ФНС, Росфинмониторингу и ФСБ к 19 декабря выработать согласованную позицию по регулированию рынка цифровых активов и представить предложения по использованию цифрового рубля, криптовалют и майнинга.

О планах принять законы, регулирующие налогообложение криптовалют и их использование в международных расчетах, 20 октября рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Выступая на форуме «Право в цифровой среде», парламентарий выразил уверенность в том, что новое законодательство позволит обходить западные финансовые ограничения. «Блокчейн сложно контролируется, там затруднительно идентифицировать происхождение участников, и многие пользователи смогут обойти санкции», – отметил Аксаков.

Однако пока регулирование регулирование крипторынка остается на стадии обсуждений и согласования позиций.

19 октября Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О майнинге в РФ». Принимая это решение, депутаты учли позицию комитета Госдумы по финансовому рынку. Его члены раскритиковали законопроект за то, что он предусматривает использование криптовалют в качестве платежного средства. На следующий день зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пообещал представить «более проработанный документ», который «не угрожает рублю как единственному платежному средству на территории России».

Аксаков пообещал также внести дополнительный законопроект, регулирующий использование цифровых валют в рамках российских экспериментальных правовых режимов – например, для оплаты параллельного импорта. При этом депутат подчеркнул, что пока в законопроекте не будут прописаны нюансы налогообложения, которые впоследствии определит правительство.

Также председатель Комиссии отметил, что российские майнеры не могут эффективно реализовывать добытую криптовалюту в иностранных юрисдикциях, поэтому целесообразно «создание российских регулируемых площадок обмена криптовалюты между майнерами и участниками ВЭД».

17 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий узаконить майнинг криптовалют, а также дающий майнерам возможность продавать добытую валюту через иностранные системы или через площадку, которую планируется создать в России в рамках экспериментального правового режима. Но инициатива также может обернуться прекращением работы обменников и криптобирж в РФ. Таким образом законодатели закроют российский рынок, разрешив использование цифровых валют в качестве платежного средства только за пределами России – в зарубежных юрисдикциях.

Поможет ли это обойти санкции?

Российский бизнес уже, похоже, в определенной степени использует криптовалюты в международной торговле. В интервью «Известиям» глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза рассказал, что криптовалюты используются преимущественно при поставках экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для российской промышленности. При этом он не назвал конкретные компании, торгующие с использованием криптовалют.

Исполнительный директор криптовалютного банка InDeFi SmartBank Сергей Менделеев, известный специалист в области криптовалютного обращения и регулирования, в комментарии Eurasianet.org пояснил: «Там, где это возможно, российские и работающие в России иностранные предприниматели давно используют криптовалютные платежи вне зависимости от санкционной конъюнктуры – просто потому, что это очень выгодно и снимает кучу вопросов типа валютного контроля или правильного оформления грузовой таможенной декларации».

Если Минфин видит средством трансграничных расчетов криптовалюты, то Центробанк предлагает использовать для этих целей цифровой рубль – электронную версию обычного российского рубля. В сентябре глава ЦБ Набиуллина заявила, что регулятор намерен продвигать цифровой рубль для трансграничных сделок и уже разрабатывает прототип такой системы. Тестирование цифрового рубля в реальных операциях запланировано на апрель 2023 года.

Впрочем, сама Набиуллина признает, что успех системы зависит не только от РФ: «нужно желание и готовность другой стороны». Велика вероятность того, что подобные расчеты станут прерогативой узкого круга государственных компаний – экспортеров сырья и поставщиков иностранных товаров.

Система трансграничных расчетов в цифровых валютах потребует создания соответствующей юридической базы, утверждения списка разрешенных к использованию криптовалют (если дело не ограничится цифровым рублем) и синхронизации работы государственных ведомств. Не менее важный фактор – реакция со стороны Запада.

В апреле Евросоюз принял пакет санкций, включающий запрет на предоставление криптовалютных услуг гражданам РФ и Беларуси, депозиты которых превышают сумму в €10 000. В начале октября ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на территории Еврозоны, независимо от суммы депозита. По оценкам Еврокомиссии, эти меры сократят доходы РФ не менее чем на €7 млрд. Многие криптобиржи, работающие в юрисдикции ЕС, уже выполнили требования регулятора.

30 августа Управление по осуществлению финансовых санкций при Министерстве финансов Великобритании предписало криптовалютным биржам сообщать о подозрительных транзакциях, похожих на попытки обойти санкции.

29 марта этого года Министерство финансов США предупредило криптовалютные биржи, что помощь российским компаниям в обходе санкций будет иметь последствия.

22 сентября Конгресс США одобрил законопроект «О прозрачности российской криптовалюты», призванный помешать России обходить санкции с помощью криптовалют. Сейчас инициатива проходит анализ в сенатском Комитете по международным связям.

19 октября власти США задержали или объявили в розыск пятерых россиян по обвинению в торговле нефтью и закупке американских военных технологий в обход санкций с помощью криптовалют. В числе задержанных оказался сын краснодарского губернатора Артем Усс, который был арестован в Италии по просьбе США и ждет экстрадиции.

Из-за подобного давления круг стран, готовых торговать с Россией в таком формате, может оказаться ограничен.

Например, 15 ноября уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая в Гаване на 38-ой Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2022, сообщил, что «Россия и Куба допускают варианты взаиморасчетов в криптовалютах для облегчения сотрудничества на фоне санкций, введенных против обеих стран».

В любом случае новая система платежей не будет чудодейственным лекарством от финансовых трудностей.

«Я не склонен рассматривать криптовалюты как некую панацею для обхода санкций в масштабах такой страны, как Россия. Возможно, для условной КНДР это неплохой выход, но для бюджета РФ звучит прямо очень смешно», – считает Менделеев из InDeFi SmartBank.

Эксперта также удивляет уверенность российского законодателя в непрозрачности операций в блокчейне и анонимности криптовалют.

«На дворе не 2016-й, а 2022 год, все давно даже слишком прозрачно, и системы аналитики отлично отслеживают все транзакции. А конфисковать те же стейблкоины гораздо проще, чем наложить санкции на конкретные счета, просто нажатием одной кнопки безо всяких судов. Так что я бы рекомендовал все же для начала внимательно изучить матчасть, а уже потом говорить о таких горизонтах, как финансовые криптовалютные войны в санкционном поле, – отмечает Менделеев. – В этом плане розовые мечты о “преодолении санкций с помощью крипты” так и останутся в головах чиновников, которые не знают, как пишется слово “биткоин”».