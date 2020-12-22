Сможет ли Россия стать лидером в сфере искусственного интеллекта?

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения стали катализатором развития технологий во всем мире, и России в том числе. Решения в области искусственного интеллекта (ИИ) активнее стали внедряться в здравоохранении, финансовой сфере, торговле, промышленности. Согласно принятой год назад национальной стратегии развития ИИ, Россия должна стать одним из мировых лидеров по развитию этих технологий. В бюджете запланированы миллиарды рублей, которые должны способствовать достижению этой цели.

Однако эксперты говорят о том, что пока РФ сильно отстает от западных стран по уровню проникновения технологии в экономику и госсектор. Отставание связано с тем, что внимание к ИИ государство начало проявлять намного позднее других стран. Новые технологии активно внедряют крупнейшие компании, в том числе с госучастием, однако до масштабного применения еще далеко. Перспективные стартапы в этой сфере быстро поглощаются корпорациями и консервируются. Разработки в области ИИ в России ведутся не благодаря государственным программам, а, скорее, вопреки — в рамках общемировых тенденций.

История развития ИИ в России

В России еще в 1992 году была зарегистрирована ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ), созданная на основе Советской ассоциации искусственного интеллекта. В нее входят более 150 ученых, профессоров, преподавателей в сфере ИИ из стран СНГ. Ассоциация почти 30 лет проводит научную работу, последнее из крупных мероприятий – Национальная конференция по искусственному интеллекту прошла в октябре 2020 года.

В 2019 году принята «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». В ней говорится о глобальной цели — стать одним из мировых лидеров в сфере ИИ. Документ предполагает разработку различных нормативных актов, которые должны способность изучению и внедрению технологии в разные сферы жизни.

О глобальном лидерстве говорит и президент Путин. Он два года подряд (2019, 2020) участвовал в конференции Сбера по ИИ, декларируя важность развития искусственного интеллекта.

«Мы должны и, убеждён, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Это вопрос нашего будущего, места России в мире», — говорил Путин.

По его словам, на ИИ также возлагается задача повысить эффективность государственного управления. О планах внедрения ИИ в структурах федеральной власти в октябре 2020 года отчитались министры.

В августе 2020 года Правительство утвердило федеральный проект «Искусственный интеллект», который стал частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Именно в рамках этой программы планируется выделять основные государственные субсидии на развитие ИИ. По данным РБК, которое ссылается на пояснительную записку Минэкономразвития (в свободном доступе нет), на развитие этих технологий в рамках различных программ запланировано 37 млрд рублей. Кроме того, правительство РФ в ближайшие четыре года готово выделить стартапам-разработчикам искусственного интеллекта гранты в размере 12 млрд рублей.

По мнению Анатолия Ширлина, руководителя представительства SN Maschinenbau в России, за эти бюджеты готовы побороться и бизнес, и наука. Без развития ИИ не будет цифровой экономики и сервисов, которые повышают эффективность многих процессов, снижают затраты, а значит экономят госбюджет, считает эксперт.

Где работает искусственный интеллект?

Ряд крупных российских компаний осенью 2020 года объявили о создании Альянса в сфере искусственного интеллекта. В него вошли Сбер, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Альянс анонсировал проведение первой в России премии в области ИИ и сейчас собирает заявки от компаний, которые разрабатывают и внедряют искусственный интеллект. Премия «заточена» под реальные кейсы, а основным показателем для их оценки будет бизнес-эффективность внедренного решения.

Все поданные на конкурс заявки попадают в библиотеку кейсов по внедрению ИИ в бизнесе. По данным на декабрь 2020 года, подано 105 заявок, описания около 50 кейсов уже размещены на сайте премии. Значительная часть из них реализованы в структурах создателей этого альянса. Больше всего проектов — в компаниях из ИТ (16 кейсов), финансовой сферы и промышленности (по 12). По восемь заявок из медицинских организаций и e-commerce.

Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Omega, сказал Eurasianet.org, что сегодня развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей становятся условием выживания бизнеса и даже людей.

«Эти прорывные технологии можно применять практически в любой сфере. До сих пор их внедрение тормозилось разными факторами, среди которых и неготовность людей к использованию новых технологий. Но пандемия, как и рынок, своей “невидимой рукой” ставят всё на места», — утверждает эксперт.

По мнению Павла Каткова, владельца IT-legal компании «Катков и партнёры», развитие ИИ считали важным делом и раньше, но с пандемией обострилась необходимость применения дистанционных, а значит, компьютерных технологий.

«А так как компьютерные технологии это давно уже не перфокарты или простые алгоритмы, а нейросети, блокчейн, машинное зрение, самообучающиеся системы, на "острие атаки" именно эти решения, они наиболее актуальны сейчас», — сказал он Eurasianet.org.

В чем проблемы ИИ в России?

Представители бизнеса считают, что для развития ИИ в России нужны нормативные акты, регулирующие эту сферу, устранение барьеров и усиленное внимание к подготовке кадров. Некоторые уже готовые к внедрению разработки в сфере ИИ не попадают «в массы» из-за нехватки законодательного регулирования технологий. Например – беспилотные автомобили, которые сейчас в России, США, Израиле тестирует корпорация «Яндекс». В них используется компьютерное зрение — одна из технологий искусственного интеллекта. Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» запрещает эксплуатировать автомобили без водителя по дорогам общего пользования. Эту норму могут изъять, как и некоторые другие ограничения на использование ИИ. Это предусматривается законопроектом, который сейчас находится на стадии экспертизы. Еще одним документом, который должен снять ограничения на использование ИИ, является принятая в августе 2020 года Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Алексей Рыбаков считает, что для развития ИИ нужно разработать стандарты, определяющие границы применения искусственного интеллекта.

«Для бизнеса регулирование может быть благоприятным либо нет, но заменить рыночные стимулы не может», — считает Денис Ефремов и добавляет, что будет хорошо, если в инициативах государства не будет никаких барьеров для развития технологии в коммерческом плане. «Для рынка этого достаточно», — говорит он.

Кроме регулирования сдерживающим фактором в развитии искусственного интеллекта в России, как и во всем мире, считается нехватка квалифицированных специалистов.

«В России и СНГ ситуация более благоприятная. Россия — №2 в Hacker Rank после Китая, человеческий инженерный ресурс на высшем уровне. Однако нехватка кадров все равно ощущается», — считает Денис Ефремов.

Александр Иванов, старший разработчик компании Cubic Media, утверждает, что подготовленного персонала в России мало.

«Университеты уже начинают вводить в программу курсы по машинному обучению, но фактически специалистам необходимо самостоятельно изучать приёмы работы, знакомиться с актуальными научными публикациями по теме и фактически вести собственную научную работу», — считает эксперт.

Возможно ли мировое лидерство?

Крупнейшие российские компании, занимающиеся разработками в области ИИ и внедрением технологии, создали АНО «Цифровая экономика» для консолидации усилий в этой сфере и лоббирования необходимых нормативных актов. Среди учредителей — госкорпорации и крупнейшие компании, среди которых — Сбер, «Яндекс», «Ростелеком», «Ростех», «Роснано», РЖД, «Мегафон», МТС и другие. Так называемую «дорожную карту» развития ИИ (то есть пошаговую инструкцию) разработал Сбер, с которым правительство заключило соответствующее соглашение.

В документе приводится оценка мирового рынка ИИ и доли в нем России. Так, в 2018 году мировой̆ рынок составлял 21,5 млрд долларов, к 2024 году прогнозировалось его увеличение до 137,2 млрд долларов. Российский рынок в 2018 году оценен в 2,1 млрд рублей, к 2024 году может вырасти до 160,1 млрд рублей, прогнозируют аналитики Сбера. Таким образом, доля России в мировом рынке решений в области искусственного интеллекта в 2018 году составила 0,2%.

«Потенциально, доля РФ может увеличиться до 1,7% к 2024 году», — говорится в документе. Такой показатель вряд ли выведет страну в список «лидеров», как предполагается в национальной стратегии. Хотя и ожидается рост рынка в 80 раз за шесть лет.

В другом документе, также подготовленном Сбером («Разработка Федерального проекта по искусственному интеллекту»), оценивается индекс зрелости ИИ-технологий в России по сравнению с другими странами. Так, в РФ этот показатель равен 6, в Великобритании, Германии, Канаде — 26, в США и Китае — 77. К 2024 году уровень индекса распределяется так: 29, 49, 152 соответственно. И только к 2030 году Россия может достичь показателя в 78 единиц (уровень, на котором уже сейчас находятся технологии в США и Китае).

Такое отставание России от ведущих стран объясняется запоздалым вниманием государства к технологиям ИИ и их роли. Сергей Кузнецов заведующий Международной лабораторией интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ, вице-президент РАИИ говорит, что Россия находится на весьма низком уровне в плане исследований в области ИИ.

«С конца 80-х и до ориентировочно 2010-2015 годов не было ощутимой поддержки со стороны государства, в то время как в ведущих мировых экономиках, в особенности в Китае, было понимание важности этого направления исследований, — сказал он в интервью «Известиям». — За последние лет пять ситуация стала меняться к лучшему в области компьютерного зрения, машинного обучения, обработки текстов. В основном это касается технологических успехов в ИТ-компаниях. Однако на ведущих мировых конференциях по ИИ исследователи из России занимают мизерный процент, в то время как китайские — 50–60%».

По словам директора ИТ-компании, попросившего не указывать его имени, проблема в том, что в каждой отрасли существует всего несколько компаний, которые могут быть заказчиками или разработчиками решений в области ИИ. Успешные стартапы довольно быстро покупает одна из них для того, чтобы использовать для собственных, внутренних целей. Таким образом, многие перспективные – в том числе для международного рынка – технологии консервируются внутри крупных окологосударственных корпораций и их экосистем.

«Это не способствует развитию российских технологий ни внутри страны, ни на международном рынке», — говорит эксперт.

По словам Александра Санина, коммерческого директора компании «Аванпост», подход к развитию технологий в России сильно отличается от стран, являющихся технологическими лидерами.

«У нас, как правило, компании добиваются успеха, в том числе международного, не “благодаря”, а, скорее, “вопреки”. Это очень печально, но это так, — сказал Александр Санин изданию БИТ. — Зачастую под красивыми знаменами какого-либо начинания кроется банальная коррупция или некомпетентность исполнителей, да и незаинтересованность “заказчиков” в конечном результате. Нужно менять государственную систему инвестиций, нужны честные тендеры, нужны реальные запросы на создание высокотехнологичных сервисов, а не очередные фейковые отечественные “прорывные разработки”, на которые государство потратило миллиарды, и которые в реальности оказались замаскированными китайскими технологиями вчерашнего дня».