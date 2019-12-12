Сможет ли Узбекистан привлечь прямые иностранные инвестиции?
Ташкент успешно дебютировал на международном рынке облигаций, но ему необходимо привлекать и производственные инвестиции.
За последние три года из Узбекистана было много громких новостей: от либерализации валютной политики до превращения Узбекистана в более привлекательное место для международных инвесторов и туристов. Считается, что Шавкат Мирзиёев добился многого с тех пор, как пришел к власти в сентябре 2016 года. Его правительство даже приглашает тревел-блогеров и журналистов деловых изданий в страну, полностью оплачивая поездки, в целях улучшения имиджа Узбекистана в глобальном масштабе, что невозможно было даже представить при его предшественнике, стороннике крайней изоляции Исламе Каримове.
Но помогли ли эти меры экономике?
Одним из самых значительных экономических успехов в 2019 году стал выход правительства на международные рынки капитала. В феврале Ташкент разместил пользовавшиеся высоким спросом облигации на сумму 1 миллиард долларов двумя траншами (со сроками на 5 лет и 10 лет) со ставкой вознаграждения в 4,75% и 5,375% соответственно, что значительно выгоднее (для Узбекистана), чем удалось получить Таджикистану, которому пришлось в 2017 году согласиться на ставку свыше 7%.
Хотя этот резкий рост портфельных инвестиций свидетельствует о привлекательности Узбекистана в глазах иностранных инвесторов, ищущих возможности получать доходы на развивающихся рынках, облигации – это скорее что-то вроде конкурса популярности, ориентированного на краткосрочную и среднесрочную доходность, а не критерий серьезной заинтересованности в создании добавленной стоимости. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является более точным показателем среднесрочных и долгосрочных ставок на экономические перспективы Узбекистана, потому что, в отличие от облигаций, такие вложения нельзя с легкостью продать (например, в случае кризиса), и потому что ПИИ обычно идут на производственные активы, такие как фабрики и прочая инфраструктура.
В этом плане успех Узбекистана неоднозначен.
По данным МВФ, в 2016 году приток ПИИ составил 1,7 млрд долларов (это самые ранние доступные данные), увеличившись до чуть менее 1,8 млрд долларов в 2017-м. В 2018 году приток ПИИ рухнул более чем в два раза по сравнению с 2017-м, сократившись до 639,2 млн долларов в связи со слабыми экономическими результатами во втором и четвертом кварталах. В текущем году, судя по всему, ПИИ опять начали расти. По последним данным, в первой половине 2019 года объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,1 млрд долларов, при этом во втором квартале приток составил более 900 млн долларов.
Таким образом, приток ПИИ, по-видимому, увеличивается, но бурного роста не наблюдается, несмотря на реформы Мирзиёева. Огромный спрос на дебютные суверенные облигации Ташкента показал, что настроения международных инвесторов действительно благоприятствуют. Но настоящим экзаменом для Мирзиёева будет создание бизнес-среды, способной привлечь такие формы международного капитала, как ПИИ, способствующие развитию реального сектора экономики.
Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.
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