Событие | Вашингтон обдумывает крутые меры в отношении коррупции за рубежом

Ужесточение американского антикоррупционного законодательства может быть направлено против таких лиц, как Гульнара Каримова, дочь бывшего президента Узбекистана. (кадр из ее видеоклипа на песню «Round Run»)

Соединенные Штаты — одно из тех мест в мире, где евразийским олигархам и другим лицам легче всего создать «анонимную компанию и спрятать деньги», считает ведущий американский антикоррупционный активист. Но в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Гэри Калман (Gary Kalman), исполнительный директор работающего в Вашингтоне объединения FACT, сказал, что в Конгрессе США набирает силу законопроект, направленный на устранение существенного пробела в американских процедурах регистрации компаний. В настоящее время все больше конгрессменов считают проблему «анонимной» регистрации компаний угрозой национальной безопасности. Калман уверен, что в 2019 году Конгресс одобрит закон, требующий от всех штатов усилить контроль над регистрацией информации о бенефициарных собственниках. Это затруднит евразийским олигархам отмывание в США доходов от коррупционной деятельности в своих странах.

«Мы верим, что находимся на пути к успеху», — сказал Калман, подразумевая активные попытки внедрить антикоррупционный закон.

Калман вкратце обрисовал усилия по лоббированию законодательства на конференции, организованной Институтом Гарримана при Колумбийском университете в начале апреля в Нью-Йорке. Участники обсудили ряд разрабатываемых антикоррупционных инициатив, которые призваны сдерживать поток «грязных денег» в мировую финансовую систему.

Томас Файэрстоун (Thomas Firestone), проживающий в Вашингтоне адвокат и ведущий американский эксперт по коррупции в Евразии, призвал сотрудников регулятивных органов и законодателей «предпринять дополнительные действия, чтобы докопаться до первопричин» глобальной коррупции. По его словам, одним из способов могло бы стать расширение Закона о коррупции за рубежом (FCPA). В настоящее время FCPA применяется только в отношении отдельных лиц и корпораций, которые платят взятки в зарубежных странах. Файэрстоун призвал к тому, чтобы вымогательство и получение взяток также были криминализованы в соответствии с FCPA. [Пояснение: Файэрстоун — член совета директоров Eurasianet.org, а редакция Eurasianet.org расположена в Институте Гарримана.]

Файэрстоун утверждает, что криминализация получения взятки отобьет у иностранных корпораций и политических лидеров желание участвовать в коррупционных схемах на международном уровне. Он признал, что большинство из тех, кто вымогает взятки, подпадающие под действие FCPA, скорее всего, окажутся иностранными гражданами и, таким образом, вряд ли когда-нибудь будут привлечены к уголовной ответственности. Однако предъявленное обвинение помешало бы обвиняемому совершать поездки в Европу и Соединенные Штаты из-за возможности ареста и судебного преследования.

По словам Файэрстоуна, поправка к FCPA является «важным элементом в борьбе с глобальной коррупцией».

Другие инициативы, которые обсуждались на конференции, предусматривают расширение требований к раскрытию информации и правил проведения финансово-юридической проверки в сделках с недвижимостью, частными капиталами и произведениями искусства.

Пол Массаро (Paul Massaro), политический советник Хельсинкской комиссии США, сказал, что этот правительственный орган работает над разработкой комплексных правовых мер борьбы с глобальной коррупций. Эксперты комиссии готовят законопроекты о внесении поправок в FCPA и введении уголовного наказания за коррупционные преступления, связанные с международными спортивными состязаниями, включая дачу и получение взяток в процессе выбора мест для проведения крупных мероприятий, таких как Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. Законопроект предусматривает также криминализацию допинга на международных спортивных соревнованиях.

Массаро сказал, что помимо этого, комиссия изыскивает способы противодействовать злоупотреблению «красными уведомлениями», то есть международными ордерами на арест, которые выдает Интерпол. Активисты обвиняют авторитарные правительства в Евразии и в других частях света в использовании «красных уведомлений» в своих собственных целях — для преследования диссидентов и других противников их режимов.

Законодатели на Капитолийском холме не сразу поняли, что глобальная коррупция представляет такую же серьезную угрозу для национальной безопасности США, как и терроризм, сказал Массаро. «Коррупция не взрывается», — добавил он, объясняя, почему антикоррупционным инициативам уделяется меньше внимания, чем усилиям по предотвращению терроризма.

Но за последние несколько лет возросло осознание того, что глобальная коррупция представляет собой реальную угрозу для верховенства закона, потому что она «подрывает государственные институты власти», добавил он. А с растущим осознанием растет и готовность к действиям.

Меняется и позиция корпоративной Америки, сказал Калман, глава объединения FACT. Он отметил, что Торговая палата США долгое время выступала против усилий по повышению прозрачности корпоративной собственности, но в последнее время заняла «нейтральную» позицию. По словам Калмана, сегодня руководители понимают, что коррупция содействует производству контрафактной продукции в глобальной цепочке поставок, тем самым подвергая их компании большему риску.