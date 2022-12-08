Совместные военные учения Азербайджана и Турции на иранской границе

Вооруженные силы Азербайджана провели на границе с Ираном совместные с Турцией военные учения. Эта неприкрытая демонстрация силы была произведена на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Баку и Тегераном.

Учения прошли через шесть недель после маневров, проведенных Ираном по другую сторону границы, и были организованы так, чтобы дать недвусмысленный ответ на них, вплоть до самого провокационного их элемента – тренировочного форсирования реки, которая образует границу между двумя странами.

Министерство обороны Турции сообщило, что учения начались 20 ноября, но объявлено о них было лишь 5 декабря, когда Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, фотографии и видеозапись, в которую вошло в частности наведение понтонного моста и переправа танка через реку. Это явно было сделано в ответ на учебное форсирование той же реки, но в обратном направлении, иранскими вооруженными силами в конце октября.

«О понтонных мостах, которые в случае чего могут понадобиться для форсирования реки Араз, которую наши иранские соседи еще недавно пытались использовать в качестве элемента запугивания — мол, в момент перейдем и отправимся дальше в Азербайджан, — в азербайджанской армии тоже позаботились», — говорится в материале веб-сайта Caliber.az, связанного с Минобороны Азербайджана. При этом используется азербайджанское название реки.

«При необходимости азербайджанского солдата водная преграда не остановит, — продолжает автор публикации Caliber.az. — Кстати, на видео с учений все это отлично видно — недругам нашей страны “с той стороны” Араза советуем полюбоваться».

В каком именно месте была форсирована река, не сообщается, но, как и в случае иранских учений можно предположить, что это происходило в точке, в которой Аракс не проходит точно по границе. По данным геолокации иранские маневры проходили напротив азербайджанского эксклава Нахичевань; Минобороны Азербайджана сообщило, что его учения проводились в Баку, а также в Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах. Астаринский и Джебраильский районы непосредственно граничат с Ираном.

Помимо переправы через реку главное значение этого мероприятия было связано с участием Турции. Хотя нынешняя фаза ирано-азербайджанского конфликта — в том числе и не столь широко разрекламированные азербайджанские учения, проводившиеся сразу после иранских, — длится уже некоторое время, Турция впервые настолько публично поддержала Баку в его противостоянии с Тегераном. Учения получили название «Братский кулак», а образ кулака активно использовался в азербайджанской пропаганде относительно победы над Арменией во Второй карабахской войне 2020 года.

В составе турецких войск даже были истребители F-16. На учениях также присутствовала крупная турецкая делегация, в состав которой входили министр обороны, начальник Генерального штаба и командующие наземными, военно-воздушными и военно-морскими силами.

«Анкара и Баку считают общими как друзей, так и врагов. Пусть никто в этом не сомневается», — сказал на церемонии, прошедшей 6 декабря, министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Нынешние совместные учения армий Азербайджана и Турции — это не только демонстрация испытанного временем и практикой военного союза двух стран, но и четкое послание Ирану, предостерегающее его руководство от любых попыток говорить с Азербайджаном на языке силы и угроз, которые в итоге могут обернуться для Исламской Республики драматическими и даже фатальными последствиями», — пишет азербайджанский сайт Haqqin, связанный со спецслужбами страны.

Учения прошли на фоне неутихающих словесных баталий между Баку и Тегераном; почти ни дня не проходит без появления в официальной прессе той или другой страны нападок на другую сторону. В последние месяцы этот застарелый конфликт обострился, и обе стороны начали неприкрыто заявлять о территориальных претензиях друг к другу, что ранее считалось недопустимым для официальных лиц.

В одном из недавних эпизодов этого рода президент Азербайджана Ильхам Алиев посетовал 25 ноября, что Иран проводит на азербайджанской границе многочисленные военные учения. «Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся», — сказал он. Затем, судя по всему имея в виду продолжающиеся в Иране протесты, Алиев добавил: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они - часть нашей нации».

4 декабря иранское Информационное агентство Исламской Республики ответило Алиеву комментарием, в котором утверждалось, что практику зеркальных военных учений начал именно Азербайджан, а также высказывались намеки на то, что истинной «родиной» азербайджанцев является Иран: «Он прекрасно знает, что десятимиллионное население Азербайджана имеет иранское происхождение и было грубо разлучено со своей исторической родиной».