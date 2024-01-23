Создание российской базы в Абхазии может разрушить мечты Грузии о Срединном коридоре

Когда малый ракетный корабль Черноморского флота России «Циклон» прибыл в сентябре прошлого года в порт Сухуми, главного города отколовшегося от Грузии региона Абхазия, его встретили с распростертыми объятиями. Но мало кто понимал тогда, какую опасность может нести это событие для Грузии.

Несколько недель спустя абхазские власти объявили о планах России по созданию военно-морской базы в Очамчире, всего в 30 километрах от границы с основной частью Грузии. База может быть введена в эксплуатацию уже в 2024 году.

Размещение в порту российских военных кораблей не только усилит военное присутствие России, но и обеспечит Кремль дополнительными рычагами давления на торговые и транспортные связи в Черном море. По мнению аналитиков, это бросает прямой вызов амбициям Грузии в отношении торгового маршрута «Срединный коридор», связывающего страны Востока и Запада.

«Я думаю, что основной целью создания военно-морской базы является ее использование против Украины. Но я уверена, что у России есть и другие виды на нее», – сказала Eurasianet.org Натия Сескурия, аналитик по вопросам безопасности из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

Особенности Очамчира

4 октября глава Абхазии Аслан Бжания объявил о намерении России создать в Очамчире пункт постоянного базирования ВМФ России.

Позднее секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что хотя строительство еще не началось, военно-морская база может начать функционировать в 2024 году, сообщает российское государственное информационное агентство РИА «Новости».

Это заявление по времени совпало с попытками России найти способы обезопасить свой Черноморский флот, который неоднократно подвергался атакам в Крыму со стороны Киева с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В прошлом месяце украинские военные заявили, что с начала войны было уничтожено 15 российских военных кораблей и еще 12 – получили повреждения. После ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года спутниковые снимки показали, что Россия перебросила значительную часть своего флота из Крыма в находящийся на черноморском побережье портовый город Новороссийск.

Россия ранее уже использовала Очамчир для проведения военно-морских операций.

В ходе российско-грузинской войны 2008 года прибывшие туда корабли Черноморского флота России использовали его в качестве плацдарма для продвижения на контролируемую Грузией территорию. После этой войны Россия признала независимость Абхазии и подписала с ее де-факто лидерами соглашение о размещении там своих войск. Москва напрямую контролирует Очамчирский порт с 2009 года.

Согласно данным Фонда Рондели за 2022 год, в настоящее время глубина порта составляет 9 метров, что позволяет размещать здесь небольшие патрульные корабли, такие как катера береговой охраны класса «Соболь» и «Мангуст».

В северной части порта также расположена пристань, инфраструктура которой позволяет осуществлять грузоперевозки и ремонт судов, поскольку соединена с железной дорогой, протянувшейся через всю Абхазию.

Проведенный Би-би-си анализ спутниковых снимков свидетельствует о попытках России расширить свои возможности в порту.

«Наблюдаются небольшие изменения, по крайней мере об этом свидетельствуют спутниковые снимки: доступ в порт был расширен, а это указывает на то, что ведутся строительные работы по созданию в этом порту военно-морской базы», – говорит Натия Сескурия из RUSI.

Превращение Очамчира в крупную базу российского флота потребует проведения масштабных ремонтных работ. Тем не менее существующая инфраструктура все еще позволяет России проводить тактические и специальные операции, что делает ее потенциальной мишенью для обстрелов со стороны Украины. Активное задействование порта в российско-украинской войне может оказать дестабилизирующее влияние на Грузию.

Мечты о Среднем коридоре

Грузия уже давно позиционирует себя как мост между Европой и Азией, служащий альтернативным маршрутом в обход России.

В середине 1990-х годов Грузия с одобрением отнеслась к поддержанному Западом проекту трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который призван транспортировать каспийские энергоносители через Грузию в турецкий порт Джейхан на Средиземном море, минуя территорию России.

На фоне активизации дискуссий вокруг трубопровода президенту Эдуарду Шеварднадзе чудом удалось избежать трех покушений.

Позднее, 9 февраля 1998 года, он публично высказал предположение о том, что за одним из покушений стояла Россия.

Несколько лет спустя в одном из своих интервью он вспоминал о разговоре с президентом России Борисом Ельциным, состоявшемся сразу после нападения. «Прекратите говорить о каспийской нефти. Россия заинтересована в транспортировке каспийской нефти через свою территорию», – процитировал Шеварднадзе слова Ельцина.

Ввод в эксплуатацию трубопровода БТД в 2006 году стал важной вехой в истории постсоветской Грузии. Он ознаменовал избавление страны от статуса «заднего двора России» и превращение ее в стратегически важный международный хаб.

Порт Анаклия

Проект строительства глубоководного порта Анаклия также имеет огромное потенциальное значение для Грузии, которая на сегодняшний день является единственной черноморской страной, не имеющей глубоководного порта.

Идея строительства порта, который является основным компонентом в планах Грузии относительно Срединного коридора, возникла еще 30 лет назад, но окончательно сформировалась после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Запад начал активно искать маршруты в обход России. По оценкам Всемирного банка, этот коридор может значительно сократить время в пути и, возможно, утроить объемы торговли к 2030 году.

В 2017 году началось строительство, контроль над которым должны были осуществлять частные инвесторы во главе с известным банкиром Мамукой Хазарадзе, впоследствии ставшим оппозиционным политиком.

Но в 2020 году власти Грузии отменили проект, сославшись на невыполнение обязательств курировавшим его консорциумом.

Однако критики властей объясняют это решение желанием задобрить Москву, которая выступала против строительства порта. (В свое время министр иностранных дел России высказал подозрение, что он будет использоваться для размещения подводных лодок ВМС США).

Грузинские власти возобновили проект в 2022 году. На проводившемся в Пекине китайско-грузинском бизнес-форуме премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил Анаклию одним из главных приоритетов.

Растущий интерес Тбилиси к Пекину, на который указывает заявление Гарибашвили о стратегическом партнерстве, сделанное им во время его визита в Чэнду прошлым летом, добавляет еще больше геополитической интриги.

Власти сохранят за собой 51 процент акций. В качестве частного партнера им придется выбирать между китайско-сингапурским и швейцарско-люксембургским консорциумами.

По словам премьер-министра Гарибашвили, строительство должно начаться весной этого года.

В отношениях Тбилиси с Брюсселем и Вашингтоном наблюдается напряженность из-за недавней антизападной риторики грузинских властей, расширения торговых связей с Россией и отступления правительства «Грузинской мечты» от демократических принципов. Но несмотря на опасения, Грузии все же был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС.

Многое зависит от того, кто будет осуществлять строительство порта, говорит Корнелий Какачия, директор базирующегося в Тбилиси аналитического центра «Грузинский институт политики».

«Если выиграет Китай, вряд ли Россия создаст угрозу для китайских стратегических интересов, учитывая союз между двумя странами. Однако если в дело вступит западная компания, это может увеличить риски», – сказал Eurasianet.org Какачия.

Размещение российских судов в Абхазии вызывает опасения, поскольку это может привести к российским обстрелам с грузинской территории или ответным действиям Украины на грузинской земле.

«Мы их достанем везде», – заявил президент Владимир Зеленский, утверждая, что Украина не станет воздерживаться от нападения на российские корабли в Абхазии.

«Существование военно-морской базы в Абхазии в конечном итоге означает, что Россия будет использовать ее для ведения боевых действий. Это очень большой риск, – предупреждает Натия Сескурия. – Это может косвенно втянуть Грузию в войну».