Сокрушительное падение идеолога Азербайджана

В условиях продолжающихся пертурбаций в политической элите Азербайджана одним из наиболее известных чиновников, лишившихся своих кресел, стал Али Гасанов.

На протяжении многих лет он был одним из членов правительства Азербайджана, чьи имена всегда на слуху, отличаясь своей жесткой позицией против оппонентов правительства – как внутри страны, так и за рубежом. 29 ноября его отправили в отставку. Объявление о его увольнении президентом Ильхамом Алиевым, состоящее всего из двух предложений, не содержало никаких объяснений, но в тот же день в интервью Азербайджанской службе «Би-би-си» Гасанов сказал, что сам просил освободить его от занимаемой должности в течение трех лет и что он останется «алиевцем».

Однако последовавшие за громкой отставкой события наталкивают на вывод о том, что стороны разошлись отнюдь не «полюбовно».

Гасанов на протяжении долгого времени был старшим советником президента, который нес ответственность за СМИ – его последняя официальная должность называлась «помощник президента по общественно-политическим вопросам». Он родом из Нахичевани, малой родины семьи Алиевых, и начал свою политическую карьеру в 1994 году в качестве главы отдела идеологии правящей партии «Новый Азербайджан», которую тогда возглавлял отец и предшественник Ильхама Гейдар Алиев.

Гасанов был известен своей жесткой – и с националистическим окрасом – риторикой в отношении оппонентов правительства, которых он называл «антинародными элементами» или «иностранными антиазербайджанскими силами». Одним из основных идеологических мишеней он считал финансируемую Западом деятельность по продвижению демократии, которая «вводит в заблуждение некоторых наших молодых людей, чтобы они выступали против государства, финансирует их из различных грязных источников, подталкивая их к нездоровым, антинародным действиям», – заявил он проправительственной молодежной группе в 2013 году.

В 2010 году он даже предложил принять «национальное» окончание для азербайджанских фамилий, такое как русское «-ов» или грузинское «-адзе». Он предложил «-аз», но инициативу не поддержали.

Однако его главной обязанностью была работа с прессой. «Журналисты, государственные служащие и все, кто работал в этой сфере, считают его своим другом», – написал новостной сайт Azertaym в статье о Гасанове, отметив его заслуги в «установлении тесных отношений между государством, средствами массовой информации и гражданским обществом».

Реализуя государственную политику в сфере СМИ и часто выступая в качестве официального представителя правительства, Гасанов и его семья в то же время тайно создали собственную небольшую медиа-империю, которая получала выгоду от проводимой им политики.

Также считается, что именно Гасанов стоял за правительственной кампанией по дискредитации своих противников с использованием интернет-троллей.

«Приказ об атаке исходит от Али Гасанова и его группы, – сказал Хабиб Мунтезир, член правления расположенной в Берлине азербайджанской новостной сети Meydan TV, в интервью 2019 году. – Я называю людей, которые планируют эти атаки, троллями президентского аппарата».

Но он отверг эти обвинения.

«Они утверждают, что я стою во главе армии троллей и если я уйду, активность троллей прекратится, – сказал он после ухода с поста в интервью «Би-би-си». – Это ложь и клевета. В Азербайджане нет армии троллей. Просто общество поддерживает президента».

Отставка

Гасанов был представителем старой элиты, связанной с Нахичеванью и Гейдаром Алиевым, от которой в течение последних двух лет систематически избавлялись, заменяя старую гвардию более молодыми, технократическими чиновниками – людьми супруги Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой и ее семьи. У Гасанова не было никаких разногласий с Алиевой, он даже расхваливал ее на публике. Но этого оказалось недостаточно.

«Подавляющее большинство тех, кто был отстранен от должности, – это те, кто не был предан или был против Мехрибан Алиевой», – заявил в интервью Eurasianet.org политолог Арастун Оруджлу. Однако он отметил, что на отставку Гасанова могли повлиять расширение его бизнеса и его влияние на СМИ.

На правительственном заседании в октябре Алиев выразил негодование тем, что «некоторые люди из власти выступают против реформ», которые, по его словам, проводит правительство. «Они очерняют кадры, мыслящих новаторски, посредством СМИ», – заявил Алиев. Многие интерпретировали его слова как намек на Гасанова, курирующего отношения СМИ и правительства.

Так или иначе, после своего ухода Гасанов сразу стал объектом нападок и доносов со стороны своих бывших союзников в правительстве.

В конце декабря государственная газета «Республика» опубликовала развернутую редакционную статью под заголовком «Бумеранг», в которой обвинила «коварного» Гасанова в череде грехов, включая коррупцию и неумелое управление азербайджанскими СМИ. В частности, в материале говорилось, что Гасанов незаконно приватизировал бывшее государственное издательство и создал бизнес-империю, в которую вошли не только СМИ, но и частные школы и университеты.

Видимо, понимая, куда дует ветер, некоторые из бывших товарищей Гасанова начали критиковать его еще до отставки. В ноябре основатель партии «Новый Азербайджан» и бывший член правительства Али Нагиев обвинил Гасанова в коррупции. Нагиев сказал, что помог молодому Гасанову получить первые должности в политике и партии.

«А теперь посмотрите на сад Али Гасанова и на мой. И вы увидите, какой из них роскошный, – сказал он в интервью новостному сайту Demokrat.az. – Я говорю это потому, что хочу, чтобы Ильхам Алиев знал, что окружение таких бесчестных людей навредит его репутации».

За месяц до отставки Гасанова слили его совместную фотографию с Гурбаном Мамедовым, одним из наиболее известных представителей противоречивого мира квазиоппозиционных блогеров, которые живут за границей и критикуют как правительство, так и традиционную оппозицию внутри страны. Многие усмотрели связь между принадлежностью Гасанова к «клану Нахичевани» и особенно яростными выпадами Мамедова в адрес первой леди – Алиевой.

Гасанов в ответ заявил, что они были одногруппниками в МГУ, но потом поссорились из-за того, что взгляды Мамедова становились все более радикальными.

Гасанов отказал Eurasianet.org в интервью.

«Честно говоря, я не хочу говорить на эту тему, – сказал он по телефону. – Каждый вправе иметь собственное мнение, и я не хочу устраивать дискуссию по этому поводу».

Распад империи

Вслед за отставкой несколько СМИ Гасанова были закрыты, другие перешли к новым владельцам. Через несколько дней после его увольнения Служба электронной безопасности, входящая в состав Министерства транспорта, связи и высоких технологий, издала распоряжение об «ограничении» доступа к нескольким сайтам, связанным с Гасановым, включая anews.az, publika.az и aznews.az. Однако все эти сайты на момент публикации были все еще доступны.

Новым главой Khazar TV, президентом которого был сын Гасанова Шамхал Гасанлы, стал телеведущий Мурад Дадашов. Некоторые новостные сайты, которыми, как сообщается, управлял Гасанов, такие как Novosti.az, перестали публиковать материалы, по информации местных СМИ, по причине прекращения финансирования.

Также был подан судебный иск против частной средней школы, учредителем которой является супруга Гасанова, по обвинению в незаконном присвоении средств и уклонении от уплаты налогов.

Полномочия Гасанова по координированию государственной политики в сфере СМИ переданы Анару Алекперову, бывшему директору Фонда Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди Алиева.

«Они хотят, чтобы политикой и вопросами СМИ занимался надежный человек», – сказал Оруджлу.