Солнечное затмение над Самаркандом подарило нам сокровище

В конце 1906 года Сергей Прокудин-Горский отправился в Самарканд, как раз когда работал над совершенствованием техники цветной фотографии, благодаря которой впоследствии стал широко известен и получил поручение от царя. Во время своей первой поездки в Центральную Азию он сопровождал экспедицию Русского географического общества, чтобы наблюдать солнечное затмение в горах Тянь-Шаня 1 января 1907 года – 111 лет назад.

К сожалению для астрономии, тот день выдался облачным. Но зато фотограф воспользовался представившейся возможностью запечатлеть расположенный неподалеку Самарканд, его архитектуру и жителей.

Будучи профессиональным химиком, Прокудин-Горский разработал один из первых способов цветовоспроизведения, совместив три стеклянные пластины черно-белых негативов, снятые через разные цветовые фильтры: красный, зеленый и синий.

На некоторых снимках цвета переданы на удивление реалистично. Возможно, самая знаменитая его фотография, сделанная в Центральной Азии, – это портрет последнего эмира Бухары Мухаммеда Алим-хана, который выглядит так, будто его сфотографировали сегодня во время съемок исторической драмы. Как и Прокудин-Горский, эмир впоследствии покинул свою страну, спасаясь от большевиков. Оба умерли в 1944 году: фотограф – в Париже, эмир – в Кабуле.

Во время этой и последующих поездок в Туркестан – под таким названием центральноазиатский регион был известен в то время российским властям – Прокудин-Горский фотографирует экзотических «других»: мужчин в тюрбанах, торгующих на улице свежими хлебными лепешками или стоящих у мечети в чапанах со слишком длинными рукавами, чтобы не мерзли руки; женщин в бурках; еврейских учеников. Он также запечатлел детали монументальной старинной архитектуры за десятилетия до современной реставрации. В наши дни эти здания известны как одни из самых значимых исламских архитектурных сооружений в мире.

Архив Прокудина-Горского находится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, благодаря чему многие из сделанных фотографом снимков и его записные книжки доступны онлайн. Ниже представлена небольшая подборка фотографий, сделанных в Самарканде и его окрестностях. Но доступно гораздо больше снимков из Центральной Азии.

Чтобы побольше узнать о Прокудине-Горском и его работах, запечатлевших Российскую империю незадолго до захвата власти большевиками, посмотрите фильм Леонида Парфенова «Цвет нации», вышедший в 2013 году.

Сидящий человек с кальяном. Монахи суфийского ордена каландаров. Ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда («Живой царь») Внутренний двор медресе Шердор, Самарканд Медресе Шердор. Сарты.

(Этим словом на протяжении многих поколений называлось оседлое население Центральной Азии. Относительно недавно, во время массовых столкновений на национальной почве на юге Кыргызстана в 2010 году, оно стало крайне оскорбительным именованием этнических узбеков.)