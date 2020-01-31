Справится ли Грузия с приездом Сергея Лаврова?

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров едва ли будет в хорошем настроении, если посетит Тбилиси, где его, скорее всего, встретят массовыми протестами. (Фото МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может стать самым неоднозначным гостем в Грузии в этом году, если он все же примет приглашение президента Саломе Зурабишвили. В прошлый раз, когда российский чиновник, причем гораздо ниже по рангу, посетил Грузию, в стране разразился кризис.

Министры иностранных дел 47 членов Совета Европы должны собраться в Тбилиси в мае. Среди них и Россия, главный враг Грузии. Впрочем, Зурабишвили говорит, что Тбилиси примет Лаврова, даже если это приведет к нарушению грузинского законодательства и вызовет публичные протесты.

Прием Лаврова или других российских дипломатов – это «непросто, наше население не принимает это легко, однако мы собираемся это сделать», – сказала Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге 28 января.

Из уважения к Совету Европы Тбилиси отложит свою вражду с Москвой и впустит российских дипломатов в страну, несмотря на то, что Россия в целом и определенные дипломаты этой страны нарушают грузинский «закон об оккупированных территориях», добавила Зурабишвили.

Прошлые визиты Лаврова в Абхазию и Южную Осетию (отколовшиеся от Грузии территории, поддерживаемые Россией) были нарушением грузинского законодательства. Кроме того, Лавров является вторым после президента Владимира Путина лицом, ассоциирующимся с российским государством, которое, по мнению большинства грузин, оккупировало их территорию и препятствует интеграции с Западом.

Когда грузинское правительство прошлым летом пригласило в Тбилиси гораздо менее видного российского чиновника – депутата Госдумы Сергея Гаврилова, это привело к национальному и международному кризису. По телевидению показали, как Гаврилов в парламенте Грузии вызывающе уселся в кресло спикера. Этот инцидент чуть не лишил правящую партию «Грузинская мечта» власти и обернулся самым серьезным кризисом за восемь лет ее правления. Масштабные протесты фактически заставили Гаврилова спешно улететь обратно в Москву. В ответ Путин запретил прямые рейсы в Грузию и призвал граждан России покинуть эту страну.

«Вы, как президент гостеприимной страны, не осудили избиение представителя российской делегации [Гаврилова], поэтому ваша страна стала опасной не только для политических свобод и религий, а также для евреев и других национальных меньшинств и женщин, но и для парламентариев», – заявил, обращаясь к Зурабишвили, российский делегат в ПАСЕ Леонид Калашников на заседании ассамблеи 28 января.

Здесь нужно уточнить, что в отношении Гаврилова не применялось никакого физического насилия, а остальные упреки российского делегата больше относятся к самой России, чем к Грузии: Россию исключили из Совета за нарушение принципов организации в области прав человека и приняли обратно только летом прошлого года. Но ответ Зурабишвили был взвешенным и сфокусированным на готовности Тбилиси выполнить свои международные обязательства.

«Грузия намерена обойти свое собственное законодательство, которое запрещает людям, посещавшим оккупированные территории без нашего разрешения, возвращаться в Грузию», – ответила Калашникову Зурабишвили.

Визит Лаврова, вероятно, вызовет массовые протесты, но у Тбилиси нет выбора. В конце прошлого года Грузия стала председателем Совета Европы – это событие было преподнесено правительством как значимый прогресс в евроинтеграции. Но эта роль пришла с «прицепом»: Грузия должна провести у себя встречу министров иностранных дел, координирующих работу этого органа.

«В Грузии обязательно будут какие-нибудь протесты, – сказал Eurasianet.org директор Грузинского института политики Корнели Какачия. – Это очень деликатная ситуация, потому что по международному праву Грузия обязана принять и предоставить равные условия всем делегациям ... Вот почему грузинские власти не знают, что делать».

Заявление Зурабишвили в Страсбурге вызвало гневную реакцию среди оппозиционных движений и критиков правительства, которые давно обвиняют «Грузинскую мечту» в «капитуляции» перед Россией.

«Высказывания президента противоречат интересам Грузии, – заявил на пресс-конференции член оппозиционной организации «Лело» Григол Гегелия. – Мы очень обеспокоены тем, что президент Грузии, глава государства и главнокомандующий, считает приемлемым говорить о том, как правительство будет обходить грузинское законодательство».

Заявление Зурабишвили равносильно «согласию на российскую оккупацию территорий Грузии», добавила Хатия Деканоидзе из Единого национального движения, крупнейшего оппозиционного объединения страны.

«Я хотела бы предупредить правительство Грузии, чтобы оно пришло в себя и не дало случиться очередному «Гаврилову», поскольку никто не пустит Лаврова и российскую делегацию в Грузию», – сказала Деканоидзе.

В ответ на волну возмущений «Грузинская мечта» поспешила уточнить, что решение о визите Лаврова будет принято не одной Зурабишвили, а всем правительством. Однако маловероятно, что Зурабишвили озвучила решение Тбилиси без согласования с Бидзиной Иванишвили, главой «Грузинской мечты», миллиардером и ее политическим наставником. Во время своего выступления в Страсбурге Зурабишвили даже случайно назвала его «президентом Иванишвили».

Предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили встал на ее защиту.

«Не впустив Лаврова, мы можем расстроить наших европейских друзей, которые фактически защищают нас от Лаврова», – сказал Маргвелашвили, который когда-то также был протеже Иванишвили, но потом стал его критиком.

Сам Лавров пока не озвучивал своих планов касательно поездки в Тбилиси, но, в любом случае, какой-нибудь представитель российского МИДа примет участие в майской встрече.

«Кто бы ни приехал ... Я думаю, что пройдут масштабные акции протеста против них, – сказал Какачия. – Не думаю, что российская делегация – в любом составе – будет чувствовать себя здесь комфортно».