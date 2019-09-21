Справка: почему судят экс-президента Армении

Кто такой Роберт Кочарян?

65-летний Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. До этого он был одним из командиров состоявших из этнических армян вооруженных формирований во время войны в Нагорном Карабахе, а затем – де-факто президентом Карабаха. Оставив пост президента Армении, Кочарян занялся бизнесом в России.

(Фото со страницы фан-клуба Кочаряна в Facebook)

Почему он оставил свой пост в 2008 году? Президенты на постсоветском пространстве обычно так не делают.

В том году сложилась аналогичная с Россией ситуация: согласно Конституции Армении, Кочаряну было запрещено повторно баллотироваться, поэтому он передал бразды правления своему союзнику Сержу Саргсяну. Большинство членов правительства сохранили свои должности (однако, в отличие от Путина, Кочарян не остался на временной должности премьер-министра, а с готовностью совсем ушел из политики).

В чем обвиняют Кочаряна? И почему новое постреволюционное правительство не привлекло к ответственности Саргсяна?

Официальное обвинение имеет размытую формулировку – «свержение конституционного строя». На президентских выборах 2008 года, которые должны были позволить Кочаряну официально передать власть Саргсяну, оппозиция заявила, что голосование было сфальсифицировано, и начала проводить акции протеста. Полиция и военные подразделения жестко подавили мартовские протесты: в результате применения ими силы погибли восемь протестующих и двое полицейских. Никол Пашинян был одним из организаторов акций протеста, в связи с чем провел почти два года в тюрьме.

Поскольку Кочарян во время тех событий все еще был президентом, его привлекли к ответственности. Вместе ним по тому же делу перед судом предстали тогдашние министр обороны, советник по национальной безопасности и начальник ереванского гарнизона.

В начале 2018 года Саргсян предпринял попытку повторить маневр Путина, чтобы сохранить власть после того, как закончились его президентские полномочия. Однако за этим последовали акции протеста, которые в конечном итоге привели к его отстранению от власти, а премьер-министром стал Пашинян. Главным лозунгом протестов было «Отвергни Сержа». Правление Саргсяна было не таким жестким, как режим Кочаряна, и он сам не был замешан в крупных коррупционных схемах, за которые против многих бывших чиновников заведены уголовные дела. Наконец, Саргсян добился благосклонности новых властей, уйдя в отставку мирным путем, вместо того чтобы применить силу против протестующих, что, как многие тогда опасались, могло привести к повторению событий 2008 года.

Так это торжество справедливости или месть? Или попытка воздать дань истории?

Это большой вопрос. С одной стороны, в Армении не так много людей, которые не верят в виновность Кочаряна во многих преступлениях. Более того, многие хотели бы, чтобы он понес наказание за мартовские события 2008 года. С другой, многие сторонники нового правительства считают, что дело Кочаряна раскручивалось быстро и небрежно. При этом подобные мнения, как правило, не высказываются публично из-за крайней щекотливости данного вопроса.

Этот судебный процесс затрагивает вопрос независимости армянских судов. Реформа судебной системы является одним из приоритетов Пашиняна. Он аргументирует это тем, что многие судьи были назначены прежними властями и сохранили верность им. Однако его действия чаще имели признаки реполитизации, а не деполитизации. Когда один суд освободил Кочаряна под залог, Пашинян призвал своих сторонников собраться и окружить здания судов. Один из его новых назначенцев в судебной системе является политическим сторонником [нового правительства], который сразу же попытался использовать формальную причину, чтобы возглавить Конституционный суд, чем вызвал критику со стороны официальных лиц из Европы. Таким образом, независимо от того, осудят Кочаряна или нет, будет достаточно поводов для заявлений о политической мотивированности приговора.

Кочарян много лет прожил в России. Он и Саргсян были в хороших отношениях с Путиным. Какова была реакция Москвы на обвинение? И имеет ли это значение?

Москва ясно дала понять, что недовольна сложившейся ситуацией. Одна из возможных причин: Путину, который когда-нибудь уйдет в отставку, не нравится мысль о судебном преследовании экс-президентов. Он демонстративно отправлял Кочаряну теплые поздравления с днем рождения в последние два года, а в прошлом году министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обвинение «не может нас не беспокоить».

Возможно, это самый серьезный раздражитель в отношениях России и Армении, хотя таковых в принципе немало. Кремль явно недоволен тем, что происходит в Армении, как в целом народными революциями на своем «заднем дворе». Кроме того, многие люди из команды Пашиняна придерживаются прозападных взглядов. Тем не менее, внешне Россия пока ведет себя спокойно.