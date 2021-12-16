Спустя год после арестов за военные преступления Азербайджан хранит молчание

В декабре прошлого года прокуратура Азербайджана объявила о возбуждении уголовных дел в отношении четырех солдат за преступления, совершенные в отношении армян в ходе завершившейся незадолго до этого 44-дневной войны. Это был неожиданный шаг, который дал определенную надежду на то, что виновные в многочисленных преступлениях, совершенных во время конфликта – и часто задокументированных в социальных сетях, – будут наказаны.

Однако прошел год, но никакой новой информации об этих делах не поступало. Отправленные Eurasianet.org в прокуратуру электронные письма остались без ответа.

Единственной информацией о делах остается пресс-релиз, опубликованный 14 декабря 2020 года на сайте генпрокуратуры, в котором сообщалось, что четверо солдат были задержаны и обвинены в «оскорблении тел погибших в ходе боевых действий армянских военнослужащих, а также бесчеловечном обращении с захваченными в плен армянскими военнослужащими».

В пресс-релизе также говорилось, что «в настоящий момент проводится необходимая проверка в связи с другими видеоматериалами, распространяемыми в социальных сетях, и о результатах общественности будет предоставлена подробная информация».

Но вместо этого уголовные дела закрыли для общественности. Попытки международных организаций и посольств проследить за ходом этих дел не увенчались успехом.

Более того, не сообщалось и о возбуждении новых дел, несмотря на наличие свидетельств совершения гораздо большего числа преступлений, чем те, что были упомянуты в рамках вышеупомянутых четырех дел. После войны потоком полились видеоролики, обычно снятые самими солдатами и распространяемые в Telegram-каналах, запечатлевшие сцены пыток и унижений, а также надругательств над трупам. В их числе было несколько казней пленных, включая как минимум две казни путем обезглавливания.

Схожие видеозаписи, хотя и в меньшем количестве, появились и с армянской стороны. При этом Армения не объявляла о возбуждении уголовных дел за военные преступления, совершенные в отношении азербайджанцев. Eurasianet.org направил в прокуратуру запрос по поводу проведения каких-либо следственных действий по этому поводу. В ответ представитель ведомства сообщил по электронной почте о наличии «одного совместного расследования в отношении нескольких солдат; ведется следствие для выявления преступлений и лиц, совершивших эти преступления».

Между тем правозащитным группам удалось задокументировать и подтвердить множество преступлений с обеих сторон, запечатленных в социальных сетях.

В ноябре комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович опубликовала меморандум о последствиях войны с точки зрения прав человека. Она упомянула объявление Азербайджана о возбуждении четырех дел, но указала на отсутствие дальнейших действий в этом направлении, несмотря на то, что правозащитными группами было задокументировано большое количество преступлений.

«Однако на сегодняшний день нет никаких указаний на то, что соответствующими органами [Азербайджана] были проведены независимые, незамедлительные, публичные и эффективные расследования по поводу каких-либо из задокументированных выше прочих инцидентов, – написала Миятович. – Также нет информации о проведении властями Армении каких-либо расследований или возбуждении уголовных дел по данным обвинениям».

При этом и Армения, и Азербайджан воспользовались публикацией меморандума, чтобы обвинить друг друга в отказе расследовать преступления.

Азербайджан «очень серьезно относится к обвинениям о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении со стороны некоторых азербайджанских военнослужащих в отношении захваченных армянских военных, – говорится в официальном ответе Азербайджана на меморандум. – Между тем, как правильно отметила комиссар, “нет информации о проведении властями Армении каких-либо расследований или возбуждении уголовных дел”».

«Не должно быть иллюзий по поводу того, что Азербайджан добровольно согласится на независимое и тщательное расследование обвинений в военных преступлениях во время боевых действий в сентябре-ноябре 2020 года, по результатам которого были бы обеспечены конкретные последствия», – написала армянская сторона в своем ответе.

По словам юриста-правозащитника Эмина Аббасова, прошлогоднее объявление, вероятно, стало первым случаем, когда в Азербайджане было возбуждено уголовное дело в связи с военными преступлениями.

«Но в официальном пресс-релизе указывается, что четверым азербайджанским военнослужащим было предъявлено обвинение по статье 245 Уголовного кодекса (касающейся надругательств над могилами или трупами). Судя по всему, ни один военнослужащий не был привлечен к ответственности по обвинениям в жестоком обращении или пытках в отношении армянских военнопленных, солдат или гражданских лиц», – сказал Аббасов Eurasianet.org.

Кроме того, по его словам, в публичных материалах суда нет информации о результатах уголовного преследования. «То есть нет информации о дальнейшей судьбе задержанных», – сказал Аббасов.

Отсутствие информации об этих делах отчасти объясняется чрезмерной секретностью и непрозрачностью в вопросах, касающихся военной сферы, сказал бакинский аналитик Анар Мамедли.

«То, что происходит в армии, засекречено. К сожалению, прозрачности нет, – сказал он Eurasianet.org. – Этот случай – пример общей тенденции; мы не знаем, что произошло».

Кроме того, отрицательная реакция некоторых азербайджанцев на возбуждение уголовных дел была отражением того, что правительство плохо объяснило причины своих действий.

«Необходимо разъяснить людям принципы международного гуманитарного права, а также то, что предусмотрено Уголовным кодексом Азербайджана в подобных случаях», – сказал Мамедли.

В Армении также нет особого желания расследовать преступления, совершенные в отношении азербайджанцев.

«[В] армянском обществе продолжает преобладать образ мыслей жертвы, возникший в результате геноцида армян 1915 года и усугубленный войной в Нагорном Карабахе, так что армянам, возможно, недостает способности к критическому самоанализу, чтобы оставаться полностью объективными в расследовании возможных правонарушений со своей стороны», – написала Шила Пейлэн, юрист и эксперт по правам человека, в недавней статье для Foreign Policy.

Ани Меджлумян оказала содействие при подготовке данной статьи.