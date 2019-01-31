Спутники подтверждают: туркменские власти не отстраивают снесенные ими кварталы

Разбор завалов: люди собирают кирпичи в квартале, который недавно был сровнен с землей. (Фото: Дэвид Триллинг, Ашгабат, 2010 г.)

В Туркменистане существует давняя традиция сносить бульдозерами целые кварталы и выселять жителей из домов ради удовлетворения тяги президента к прекрасному.

Посмотрев на спутниковые снимки, сделанные на протяжении нескольких лет, можно увидеть, что взамен тысяч разрушенных домов новые так и не были построены. На месте некогда жилых районов, которые были разрушены по указу президента Гурбангулы Бердымухамедова, – пустыри. Снимки подтверждают, что снос продолжается, несмотря на бедственное положение граждан и экономический кризис, сопровождающийся регулярными очередями за хлебом.

Куда переезжают жильцы при сносе домов, зачастую остается загадкой.

В преддверии прошедших в 2017 году Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам правозащитная организация Amnesty International использовала спутниковые снимки, чтобы зафиксировать снос домов. По мнению некоторых жителей, их кварталы были разрушены, чтобы освободить пространство для проведения игр – проекта, ставшего для президента вопросом престижа и обошедшегося стране в миллиарды долларов, потраченных на новые объекты инфраструктуры.

Порой жителей предупреждают о выселении всего за несколько часов до прибытия бульдозеров. Зачастую без выплаты компенсации. Протестные акции – явление редкое.

Ранее в этом месяце правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что несанкционированная политическая деятельность «жестоко наказывается». (Санкционированные политические акции проходят однообразно при участии молодых людей в одинаковых костюмах, размахивающих флагами при виде Бердымухамедова).

Eurasianet.org и некоммерческая организация Earthrise Media совместно изучили спутниковые снимки кварталов Ашгабата и других населенных пунктов по всему Туркменистану. Запечатленное на снимке место и дата, когда он был сделан, видны на нижерасположенных слайдах и видео, и каждый подзаголовок привязан к Google Maps. (Если слайды не отображаются, проверьте настройки конфиденциальности Вашего браузера).

Чоганлы

В 2015 году Кабинет министров Бердымухамедова распорядился снести этот район, состоящий из почти 10 000 отдельно стоящих домов, чтобы «в полной мере поддержать усилия уважаемого президента, направленные на то, чтобы наша столица заняла достойное место среди современных и красивых городов», говорится в направленном жителям обращении, на которое ссылается Amnesty.

Чоганлы был одним из так называемых «дачных» районов Ашхабада – изначально здесь располагались загородные дома для отдыха, но затем район превратился в полноценное поселение, где люди жили на постоянной основе.

Хотя в некоторых случаях законное право собственности жителей вызывало вопросы, однако были и такие жители, которые, как сообщается, предъявляли документальные доказательства владения землей. Изучающие проблему специалисты и дипломаты, обратившиеся за разъяснением к правительственным чиновникам, натолкнулись на молчание и намеренное искажение фактов.

За четыре года, прошедшие после сноса домов в Чоганлы, работы там так и не начались. По словам одного репортера из Ашхабада, отсутствует какая-либо информация о планах, касающихся этого района, хотя Чоганлы был упомянут в одном из недавних репортажей государственного телевидения о том, что Бердымухамедов взял под свой контроль планы строительства вокруг столицы.

Шор

Неясно, планирует ли правительство заново отстраивать Шор – еще один «дачный» район, – и куда переехали жители.

Гажа

Этот центральный район, состоящий из небольших домов, появился после землетрясения 1948 года. В 2015 года здесь начали выборочно сносить дома. Однако, в отличие от Чоганлы и Шора, Гажа перестраивается. Квартиры в новых отделанных мрамором многоквартирных домах, которые местный житель назвал «элитным» жильем, продаются в ипотеку через государственные банки.

Берзенги

Чиновники начали сносить Берзенги во время правления Сапармурата Ниязова, который скончался в 2006 году. В то время в депеше посольства США, опубликованной WikiLeaks, говорилось о «патологическом пренебрежении Ниязова благополучием и здоровьем нескольких тысяч оказавшихся бездомными граждан».

На свежих снимках со спутников отчетливо видно не только то, что большая часть Берзенги не была отстроена, но и то, что при Бердымухамедове разрушение возобновилось.

Кеши



Ниязов приступил к сносу Кеши в 2004 году. В своем ежегодном отчете по правам человека Государственный департамент заявил, что снос домов в тот год «привел к тому, что оказавшиеся в одночасье бездомными жители селились в заброшенных школах и тюрьмах». В докладе говорилось, что некоторые из них обладали правом собственности на землю: «В особо вопиющих случаях правительство требовало с выселенных жителей оплатить вывоз обломков своих разрушенных домов. По сообщениям, людям давали всего 12 часов на то, чтобы собрать вещи и покинуть дома, не предоставив при этом альтернативное жилье или компенсацию».

Как показывает эта иллюстрация, Бердымухамедов ускорил процесс сноса в этом районе, где началось строительство нового жилья.

Аваза



Подобная участь постигла не только Ашхабад.

Пляжный курорт Аваза на Каспийском море был одним из первых детищ Бердымухамедова. Прежде Аваза состоял из нескольких кирпичных коттеджей для отдыха, но они были снесены, чтобы освободить место для роскошных, высотных отелей, которые, по словам посетителей, частенько пустуют.

Территория к югу от курорта была расчищена бульдозерами, но так и не была заново обустроена.

Абадан

Разрушение домов в этом западном пригороде Ашхабада произошло по совершенно другой причине, но правительство и здесь действовало в присущей ему манере. 7 июля 2011 года на армейских складах в Абадане произошел мощный взрыв, в результате которого снаряды разлетелись по соседним городам, разрушив огромную территорию.

По сообщениям ряда СМИ, число погибших превысило 1000 человек. Власти не предоставили практически никакой информации по этому поводу, но зато посадили в тюрьму журналиста, освещавшего вышеупомянутые события.