Срочно необходимо независимое расследование убийств и пыток в Казахстане

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

Власти Казахстана неоднократно заявляли, что расследуют недавние беспорядки и вспышки насилия, приведшие к гибели по меньшей мере 227 человек, в том числе 19 сотрудников силовых структур, тысячам арестов и сообщениям о пытках и жестоком обращении. В интересах самих властей провести тщательное расследование серьезных нарушений прав человека в ходе этих «январских событий» и привлечь к ответственности виновных в них. Без реальных действий, направленных на восстановление справедливости по отношению к жертвам, планы общенациональных реформ президента Касым-Жомарта Токаева останутся лишь пустыми обещаниями.

Однако те меры, о которых объявляют власти, совершенно не обеспечивают того необходимого независимого расследования, которого ожидают многие партнеры Казахстана и ООН. Более месяца назад девять ведущих экспертов ООН по правам человека призвали Казахстан обеспечить проведение «независимого и основанного на принципах прав человека расследования применения государством силы против протестующих».

Ничего подобного сделано не было. В это трудное время партнерам Казахстана, в частности в Европе и США, важно поддерживать связи с этой страной. Однако им также жизненно необходимо дать понять, что проведение такого расследований остается ключевым условием доверия к властям страны.

Власти подчеркивают, что «расследование вооруженных беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона». Правительство указывает на уголовные расследования, проводящиеся Генеральной прокуратурой, и мониторинг, осуществляющийся омбудсменом по правам человека и Национальным превентивным механизмом (НПМ) по предотвращению пыток.

Прокуратура сообщает, что в заключении находятся около 780 человек, которым предъявлены уголовные обвинения; возбуждено 170 уголовных дел о пытках и превышении должностных полномочий.

Омбудсмен и НПМ также приносят пользу — особенно с учетом их ограниченной независимости от исполнительной власти —в области защиты прав задержанных, в том числе посещая их в местах заключения.

Однако деятельность этих лиц и организаций недостаточна в двух отношениях. Никто из них даже не заявляет об организации систематического расследования, в особенности расследования точных обстоятельств, приведших к гибели 227 человек — одному из самых массовых случаев насильственной смерти в истории Центральной Азии после обретения независимости.

Исследование «Хьюман Райтс Вотч» показывает, что между 4 и 6 января силы безопасности Казахстана неоправданно открывали огонь на поражение по меньшей мере в четырех случаях, застрелив по меньшей мере 10 человек, не создававших непосредственной угрозы жизни. Эти убийства должны стать предметом систематического расследования.

Во-вторых, даже если власти Казахстана получают доказательства злоупотреблений, они чрезвычайно неохотно принимают меры по привлечению виновных в таких нарушениях к ответственности, особенно когда речь идет о сотрудниках полиции и других силовых структур. Например, после гибели 14 человек в Жанаозене в 2011 году не было произведено никакого независимого расследования. Несмотря на достоверные доказательства применения пыток и необъективных судебных разбирательств, лишь немногое было сделано для восстановления справедливости в отношении жертв и их семей. Многие опасаются, что то же происходит и сейчас.

Власти дают высокую оценку работе добровольных общественных комиссий, возглавляемых уважаемыми юристами. Две из наиболее заметных таких комиссий выполняют важную работу, но сферы их компетенции и имеющиеся в их распоряжении ресурсы ограничены. Комиссия «Акикат» («Истина»), которую возглавляет Айман Умарова, в основном собирает показания очевидцев январских событий и представляет интересы задержанных. Деятельность комиссии «Аманат» («Доверие») под руководством Абзала Куспана, работающей с прокуратурой, сосредоточена на посещении центров предварительного заключения и обеспечении улучшения условий содержания десятков задержанных.

Независимые группы гражданского общества, в том числе вновь созданный Правозащитный альянс, собирают важную информацию о жестоком обращении в местах лишения свободы и именах убитых.

Эти данные могут быть использованы в остро необходимом независимом расследовании. Такое расследование должно располагать достаточными ресурсами, быть по-настоящему независимым и прозрачным и иметь доступ к информации органов власти. В сферу его компетенции должно явным образом входить рассмотрение обстоятельств гибели людей в контексте протестов и применения насилия, возможной ответственности сотрудников правоохранительных органов или других лиц за эти нарушения, а также сообщений о пытках и других злоупотреблениях. Результаты расследования должны быть обнародованы. Власти Казахстана должны обязаться принять и рассмотреть выводы расследования, принять меры по устранению нарушений и привлечь виновных к ответственности.

Учитывая тот факт, что в прошлом власти не обеспечивали выявления виновных в серьезных нарушениях прав человека или восстановления справедливости в связи с ними, правительству следует пригласить для участия в расследовании международных экспертов. Такое гибридное — внутреннее и международное — расследование может создать наилучшие возможности для успеха такой инициативы.

Если же власти не проведут действенного расследования, соответствующего международным стандартам, государствам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует задействовать «Московский механизм» (процедуру расследований под эгидой ОБСЕ); также должны будут принять меры страны-члены Совета ООН по правам человека.

У правительства Казахстана есть возможность помочь организации такого гибридного расследования — например, внеся на рассмотрение Совета по правам человека резолюцию, требующую такого шага, или поддержав такую резолюцию. В этом году Казахстан вновь вошел в состав Совета на очередной трехлетний срок.

Помощь такому расследованию способствовала бы укреплению доверия к казахстанскому государству как внутри страны, так и в Совете по правам человека. Кроме того, она показала бы, что власти привержены защите прав человека не только на словах, но и на деле.