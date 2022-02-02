Станет ли Азербайджан спасителем для Европы?

Строительство греческого участка трубопровода ТАР в 2016 году. Европейский инвестиционный банк выделил кредит на продолжение строительства в соответствии с графиком. (Фото: tap-ag.com)

На фоне растущих опасений по поводу возможного прекращения поставок российского газа в Европу в ответ на предлагаемые Западом санкции против Москвы, Европа и Азербайджан обсуждают, может ли Баку помочь в этой ситуации, увеличив объемы газа, экспортируемого в западном направлении.

30 января глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что Брюссель ведет переговоры с Баку. «На случай провала дипломатических усилий мы готовы рассмотреть все варианты, – написал он. – Одной из первоочередных задач является повышение нашей устойчивости, в том числе за счет сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу экспорта газа на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки».

А посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов утверждает, что Баку готов к такому сценарию.

«Если возникнет острая необходимость, как в случае с Турцией, некоторые объемы, конечно, могут быть предоставлены, – сказал он в интервью агентству Bloomberg. – Но азербайджанские объемы не равны российским, это очевидно».

В ответ на сообщения о стягивании российских войск к украинской границе, США, ЕС и Великобритания пообещали ввести жесткие санкции в случае вторжения России в Украину; Москва в ответ пригрозила перекрыть кран и оставить европейцев мерзнуть.

Но возможности Азербайджана ограничены. И это даже если не брать в расчёт возможные политические последствия, если Баку в такой критический момент встанет на сторону Европы, выступив против России, с которой у него достаточно тесные, хотя и непростые отношения.

На протяжении вот уже почти двух десятилетий Азербайджан прикладывает усилия для того, чтобы стать одним из ведущих экспортеров газа в Европу. В результате проделанной работы в конце 2020 года был введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поступает через Грецию и Албанию и по Адриатическому морю в Италию.

Но, как и сказал Сулейманов, ни нынешние объемы добычи газа в Азербайджане, ни существующая трубопроводная инфраструктура не обладают достаточной мощностью, чтобы компенсировать даже малую часть экспорта российского газа в Европу, который в 2020 году составил 158,5 миллиардов кубометров.

Газовая отрасль Азербайджана уже давно не поспевает ни за ростом внутреннего спроса, ни за обязательствами по наращиванию объемов экспортных поставок. Более того, вот уже несколько лет страна вынуждена периодически закупать газ у других стран для поддержания баланса.

Как отметил Сулейманов, Азербайджан на днях согласился отправить дополнительные объемы газа (4 миллиона кубометров в день в течение февраля) в Турцию, чтобы помочь своему соседу справиться с нехваткой газа, возникшей вследствие неожиданной приостановки Ираном поставок газа.

Турция получит обещанные кубометры исключительно благодаря трехстороннему своповому соглашению с Туркменистаном и Ираном, согласно которому Иран ежегодно импортирует от полутора до двух миллиардов кубометров газа из Туркменистана и экспортирует такой же объем в Азербайджан.

Экспортные возможности Баку также ограничены.

Единственный маршрут, по которому азербайджанский газ поступает в Европу, – газопровод TAP, пропускная способность которого составляет всего 10 миллиардов кубометров в год. Сейчас он пропускает около 8,1 миллиарда кубометров, задействовав практически всю свою мощность.

Согласно азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, которая является одним из основных акционеров TAP и проекта разработки месторождения «Шах-Дениз», где и добывается экспортируемый газ, дополнительные мощности газопровода уже зарезервированы.

Обещание Сулейманова подстраховать Европу, организовав «экстренные» поставки азербайджанского газа, наделало шуму в мировых СМИ, однако его комментарии о том, как и когда станет возможным отправить в Европу дополнительные объемы газа, остались практически незамеченными.

В нынешних условиях Азербайджан не в состоянии компенсировать дефицит газа на европейских рынках в кратчайшие сроки. Тем не менее, по словам Сулейманова, страна обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта в Европу за счет будущих инвестиций в наращивание как производственных, так и трубопроводных мощностей.

«Мы нацелены на обеспечение энергетической безопасности, потенциальное расширение и увеличение объемов безотносительно непродолжительного кризиса. Не удастся добиться успеха, ставя краткосрочные задачи, – сказал он Bloomberg. – Это долгосрочное планирование, это целый процесс, не может кто-то просто появиться и сказать: “Дайте мне больше газа”».

В азербайджанском секторе Каспийского моря расположены несколько газовых месторождений, которые находятся в стадии разработки или в ожидании необходимых для этого инвестиций, а соседний Туркменистан, по некоторым оценкам, обладает четвертыми по величине запасами газа в мире – 19,5 триллионов кубометров.

В настоящее время газовые запасы Туркменистана активно не разрабатываются, и это неудивительно, учитывая, что страна не имеет выхода к морю, а ее путь на мировые рынки преграждают другие страны-экспортеры газа.

Однако заключенное в прошлом году соглашение между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разработке некогда спорного месторождения «Достлуг» на Каспии может привести к объединению усилий двух бывших соперников с целью увеличения поставок газа в Европу.

Еще один проект по строительству газопровода в Каспийском море, который пользуется поддержкой американских инвесторов, также призван увеличить объемы газа, предназначенного на экспорт в Европу.

Большие объемы доступного газа в сочетании с огромным желанием европейских рынков найти альтернативу российским поставкам создают весомые предпосылки для привлечения инвестиций с целью удвоения пропускной способности TAP до теоретического максимума в 20 миллиардов кубометров в год.

По данным SOCAR, консорциум TAP в настоящее время проводит исследование рынка и может принять решение о вложении инвестиций в расширение мощностей в этом году.

Но это не произойдет в одночасье, и может пройти несколько лет, прежде чем дополнительные объемы азербайджанского газа (даже сравнительно небольшое количество, которое сможет проводить TAP) станут доступными для европейских рынков.