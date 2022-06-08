Станет ли Индия спасательным кругом для России?

Индия является шестой крупнейшей экономикой мира, одним из самых значительных потенциальных рынков для российского сырья, и крупным производителем ключевых товаров, в которых нуждается РФ. Индийские власти также заняли нейтральную позицию по вопросу войны в Украине, отказавшись вводить санкции против России, в связи с чем Москва возлагает на Дели большие надежды, особенно на фоне крушения многих ожиданий, связанных с Китаем. Но поможет ли Индия России, проложив путь на полки магазинов в обход запретам? Или воспользуется ситуацией и сыграет свою игру?

Дружить дружили, а бизнес не получался

За три месяца, прошедших с начала военных действий в Украине, Россия потеряла почти всех своих привычных торговых партнеров. Объем импорта к маю сократился на 89%. Первыми из обоймы выпали развитые страны, поставлявшие сложные высокотехнологичные товары. Почти в 2,5 раза уменьшился товарный поток из Германии – одного из главных поставщиков оборудования, технологий, транспортных средств, и механической и химической продукции, в том числе лекарственных препаратов. Импорт из Китая – другого ключевого поставщика высокотехнологической продукции – также рухнул более чем наполовину.

На этом фоне весьма оптимистично должны звучать заявления Индии о неприсоединении к санкциям и развитии торговых отношений. Правда, развивать их придется практически с нуля.

«Я живу в России 40 лет и до сих пор удивляюсь, что мы никак не можем конвертировать наши многолетние, со времен СССР, культурно-политические связи в экономическую выгоду, – говорит д-р Сингх Рамешвар, президент общества российско-индийской дружбы ДИША. – Если не считать оружия, наш товарооборот все эти годы был близок к нулю».

Действительно, на карте российской внешней торговли Индия имеет всего несколько флажков. Объем экспорта из РФ в Индию в 2021-м году составил всего 9,2 млрд долларов – что-то около 2% всего вывезенного из страны товара. Импорт же едва превысил 4 млрд.

Между тем Индию сегодня по праву называют новым экономическим центром Азии, уверенно конкурирующим с Китаем. Страна стоит на шестом месте в мире по объему ВВП в реальном выражении и на третьем – по ВВП по паритету покупательной способности. В рамках программы Make in India в страну ежегодно привлекаются многомиллиардные инвестиции, локализованы производства ведущих мировых брендов, собран один из самых больших пулов квалифицированных менеджеров со всего мира.

А еще это колоссальный потребительский рынок объемом в полтора миллиарда человек.

«Да, здесь много бедных, но и они обладают покупательской способностью, – говорит вице-президент палаты импортеров Индии Анна Роговская. – Индийские и китайские производители заваливают их продукцией с минимальной маржой».

Но также, по данным эксперта, здесь более 40 млн богатых и сверхбогатых. Причем сверхбогатые в Индии гораздо богаче, чем в России. А еще 300 млн индийцев, которых можно отнести к среднему классу, т.е. средний класс в Индии в два раза превышает размер всего населения России.

«За этот полуторомиллиардный рынок сражаются лучшие мировые бренды, – говорит Роговская. – Тратят сотни тысяч на маркетинг, годами налаживают контакты с партнерами – в Индии это работает только так. А наши бизнесмены до сих пор уверены, что могут приехать сюда с любыми бусами. За 15 лет работы я видела считанное число успешно реализованных кейсов».

«Российский бизнес всегда был ориентирован на Запад и недооценивал Азию, – соглашается доктор Сингх. – Отчасти это понятно: простая логистика, близкий менталитет. Китаю пробить барьер помогла его агрессивная политика и общая с Россией граница. Для российско-индийских отношений серьезный шанс появился в этом феврале».

Индийские бизнесмены не готовы рисковать

«В теории, Индия способна закрыть любой потребительский дефицит россиян, – уверяет господин Сингх. – У нас сотни тысяч компаний, которые производят все, от продуктов питания до автомобилей. Но это в теории. На практике же построить за несколько месяцев то, что не удалось выстроить годами, очень сложно. Нужно знать законы, иметь прямые контакты с бизнесменами, нужна системная работа, которой я пока не вижу».

Не верит в быстрое индозамещение и бизнес-посол «Деловой России» в Индии Ольга Куликова.

«Выход на российский рынок требует колоссальных бюджетов: наши потребители совершенно не знают индийских брендов, – объясняет Куликова. – Большая часть производства в Индии сосредоточена в руках довольно мелких компаний, они не хотят идти на такие рискованные инвестиции – тем более, у нас нет положительного торгового бэкграунда. А вдруг санкции снимут? А вдруг наладится параллельный импорт? А будут ли вообще у людей деньги на их товар?»

Примерно те же соображения тормозят и российских бизнесменов.

Как результат – три месяца разговоров, за которые не налажены ни «серые», ни новые индийские схемы.

Но если без привычного выбора телефонов и телевизоров можно обойтись, то, например, с лекарствами и медтехникой, импорт которой даже по официальным данным составляет не менее 80%, ситуация может стать критической.

«Индия – один из ведущих производителей фармпрепаратов и медицинского оборудования, – продолжает Куликова. – Для нас это могло бы стать неплохой альтернативой. Но регистрация медтехники занимает несколько лет и стоит больших денег. Сертификация фармпрепаратов – процедура еще более затратная. У индийских поставщиков много вопросов! Окно возможностей открыто сейчас, а что будет в России даже через год никому не известно».

По мнению Куликовой, выходом могло бы стать создание зоны свободной торговли с упрощенной сертификацией определенных категорий товаров. Но прошло уже более трех месяцев, а необходимое решение так и не принято.

Россия пойдет с козырей?

Пока россияне гадают, что из привычных товаров следующим исчезнет с магазинных полок, эксперты убеждены: самое страшное – потеря доступа ко многим производственным технологиям. Их заменить гораздо сложнее, чем любимый йогурт.

Китай демонстрирует явное нежелание попадать под вторичные санкции. В этой связи в России возлагают надежды на Индию.

«Индию можно сравнить с гигантским бассейном, в который стекаются лучшие мировые разработки, – находит выразительный образ Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН. – Даже те западные производства, которые

расположены в Китае, в ближайшем будущем могут перебраться через Гималаи на индийскую сторону. Западу это выгодно и экономически, и геополитически. При известной сноровке Индия может стать технологическим хабом и открыть нам выход к возможностям, которые мы потеряли».

По мнению индолога, сегодняшняя позиция Индии по отношению к России – иллюстрация выбранной ею государственной доктрины мультиприсоединения. Республика выступает за любые союзы, если они не мешают ее благополучию и экономической независимости.

«Для индийцев российско-украинский конфликт представляется далеким, напрямую их не касающимся, – объясняет Куприянов. – В отличии от его экономического контекста. А экономический интерес очевиден: в России огромный запас нефти, газа, удобрений, вот-вот появятся большие запасы зерна, а для сбыта остается только азиатский рынок. Сейчас Индия до отказа заполняет свои хранилища, пользуясь колоссальными скидками свыше 30%».

Но есть у Индии, по мнению эксперта, и более глобальный интерес. Изоляция делает РФ уступчивым партнером, который, на фоне резко сократившего сотрудничества с другими странами, готов идти с козырей.

«Наш козырь в данном случае – инженерные технологии, в том числе, военные, интересовавшие Индию очень давно, – объясняет Куприянов. – Для нее это серьезный шаг к независимости оборонной промышленности».

Эксперт признает, что, соглашаясь на «пророссийские» схемы, Индия идет на риск. Есть тут и угроза вторичных санкций – не спроста многие крупные компании предпочитают ни в чем запретном не светиться – и опасность отпугнуть западных инвесторов. Но полагается на тонкую индийскую дипломатию и бизнес-чутье.

«Индийские власти вполне осознают: от жестких санкций они, скорее всего, защищены. Западу конфликт с ними не нужен, – объясняет Куприянов. – Ему важен сильный друг под боком условно “недружественного” Китая. К тому же Индия с постколониальных времен критически не приемлет любое давление, а именно так для нее могут выглядеть попытки перетянуть ее на свою сторону».

Но санкции все-таки оказывают свое влияние. Последний пример: новостное агентство «Рейтер» сообщило в начале июня, что крупная индийская компания Indian Potash с февраля не может добиться проведения платежа через российский банк из-за отключения этого банка от SWIFT и проблем с конвертацией.

Кроме того, уступать Индию России никто явно не намерен. Например, США, тоже будучи неплохими дипломатами, выбрали, судя по всему, не санкционный, а финансовый рычаг. В частности, по сообщениям Bloomberg, Штаты готовят пакет военной помощи Дели в 500 млн долларов. Вполне вероятно, на пути укрепления российско-индийской дружбы встанут не санкции, а холодный расчет.

«На все оптимистические индопрогнозы у меня один ответ: “А им это зачем?” – комментирует экономист, бизнесмен, управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. – Зачем стране, с которой готовы дружить первые экономики мира, рисковать их доверием ради экономики довольно слабой и сегодня максимально зависимой? Особенно меня веселят предположения, что Индия начнет отправлять нам серую продукцию с расположенных на ее территории западных предприятий».

Эксперт убежден: западные производители, разорвавшие отношения Россией, не допустят массовой реализации каких бы то ни было параллельных схем.

«Мы подходим к иностранцам, как подходим к себе: считаем, что они действуют под давлением «начальства», – продолжает эксперт. – Но на Западе это работает так! Тот же Mercedes, который имеет свой завод в Индии, ушел из России не потому, что ему приказали, а потому, что не желает иметь с нами дело. Слово “репутация” для него не пустой звук. И уж если сам ушел, потеряв кучу денег, то неужели позволит “сливать” свою продукцию через “серые” каналы? Точно так же и с другими компаниями».

«Конечно, что-то от Индии Россия непременно получит – как и от Китая, – добавляет Потапенко. – Какие-то отдельно взятые схемы, какие-то контейнеры с телефонами и запчастями. Но рассчитывать, что, закрыв окно на Запад, мы задышим свежим воздухом Востока, я бы не стал. Чтобы проветрить такую страну явно маловато одной форточки».