Станет ли уход Голливуда из России шансом для казахстанской киноиндустрии?

Исторический фильм «Рассвет великой степи», снятый знаменитым режиссером Аканом Сатаевым, собрал полные залы в кинотеатрах Казахстана.

Фильм рассказывает о Касым-хане – жившем в XVI веке правителе, чья личность был мифологизирована современными историками, назвавшими его одним из основателей казахской государственности.

«Отличный фильм! – сказал Eurasianet.org Кенжебек Исатаев, сотрудник службы безопасности «Народного банка», после просмотра картины, снятой на казахском языке. – Нам нужно больше снимать собственных фильмов о нашей истории, о нашем народе, чтобы новое поколение могло сохранить свою национальную и культурную идентичность».

Выход фильма в прокат в мае этого года совпал с всплеском в Казахстане оскорбленных патриотических чувств, вызванным высказываниями российских политиков, ставящими под сомнение принадлежность Казахстану его северных территорий, которые преимущественно населяют этнические славяне. На фоне войны в Украине эти ирредентистские заявления особенно обострились.

Но не только патриотизм определяет будущий успех таких фильмов, как «Рассвет в великой степи» и других продуктов казахстанской киноиндустрии.

После вторжения России в Украину целый ряд американских кинокомпаний, включая Walt Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal, Paramount и Lionsgate приостановили сотрудничество с российскими дистрибьюторами.

Это возымело последствия и для многих соседствующих с Россией стран. Казахстанские кинотеатры обычно демонстрируют копии голливудских фильмов, уже дублированных российскими дистрибьюторами, которые обычно заключали сублицензионные договора на прокат с компаниями-партнерами на большей части постсоветского пространства.

В начале марта, когда появилась эта новость, генеральный директор сети кинотеатров Kinopark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев объявил о закрытии своих кинозалов с 1 апреля в виду отсутствия соглашений между иностранными кинопроизводителями и казахстанскими дистрибьюторами.

Однако две недели спустя Малдыбаев сообщил, что закрытие кинотеатров удалось предотвратить. По его словам, те картины, которые уже были дублированы российскими компаниями, все же могут быть показаны, хотя это оставляло открытым вопрос о том, что произойдет, когда фильмов не останется.

В конце марта Министерство культуры и спорта заявило, что выделит средства на дубляж фильмов в Казахстане, чтобы «поддержать кинотеатры и предотвратить дефицит киноконтента». Министерство не отреагировало на попытки Eurasianet.org внести ясность относительно его планов.

По мере развития событий становится ясно, что американские кинокомпании выбирают наиболее подходящих дистрибьюторов, которые могли бы взять на себя работу по дубляжу. Одно из первых альтернативных решений было принято в отношении спин-оффа «Гарри Поттера» – фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», русский дубляж которого был осуществлен в Грузии. Фильм привезли в Казахстан в конце мая, на два месяца позже, чем изначально ожидалось.

Вице-президент государственной киностудии «Казахфильм» Серик Абишев считает, что крупнейшие голливудские студии в конечном итоге решат дублировать фильмы в нескольких странах, потому что ни одна страна, скорее всего, не сможет в одиночку справиться с таким объемом нового контента.

И «Казахфильм» намерен побороться за эти прибыльные контракты. Компания перестраивает свою студию звукозаписи, оснащая ее самым современным оборудованием для воспроизведения объемного звука Dolby Atmos, чтобы соответствовать строгим требованиям американских кинематографистов.

«У Казахстана есть все шансы оказаться в списке будущих партнеров, – сказал Eurasianet.org Абишев. – Работы по модернизации будут завершены к концу года. Благодаря нашей студии стоимость дубляжа значительно снизится».

Это также прекрасная возможность для казахстанских кинематографистов привлечь внимание более широкой аудитории, которая по-прежнему предпочитает голливудские фильмы.

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В начале этого года комедия местного производства «Бизнес по-казахски в Турции» несколько недель возглавляла чарты кассовых сборов. Этот фильм – очередная история о незадачливых предпринимателях, пытающихся пробиться за границей. Предыдущая комедия из этой серии «Бизнес по-казахски в Корее», бюджет которой составил всего 400 тысяч долларов, имела большой успех в прокате в 2019 году и стала самым кассовым фильмом Казахстана, потеснив одну из самых ожидаемых картин года – «Мстители: Финал» студии Marvel.

Продюсер и исполнитель главной роли Нурлан Коянбаев рассказал Eurasianet.org, что в его фильмах с юмором обыгрываются различия между менталитетом казахов и жителей других стран.

«Нашим зрителям это очень нравится, – сказал Коянбаев. – Мы уже решаем, где будет происходить действие следующих фильмов».

Однако эта кинофраншиза – скорее, исключение из правил.

Вице-президент «Казахфильма» Абишев отметил, что кино в Казахстане редко является выгодным бизнесом и только около четверти картин приносят прибыль. Любой фильм с бюджетом, превышающим полмиллиона долларов, вряд ли окупится.

«Если фильм в Казахстане собрал более миллиона долларов, это большой успех, потому что он покрыл потраченный на него бюджет. Более того, продюсер фильма должен потратить более половины прибыли на оплату услуг кинотеатров и других расходов», – сказал он.

Несмотря на все эти сложности, в индустрии царит оптимизм. Другой известный кинопродюсер Жарасхан Кульпиенов с воодушевлением отмечает тенденцию последних нескольких лет: в стране наблюдается рост числа выпускаемых отечественных фильмов, выпускаемых на широкий экран.

«Нашим фильмам всегда было трудно конкурировать с более профессиональными голливудскими и российскими картинами, но с сокращением репертуара зарубежных фильмов у казахстанских кинокомпаний наконец-то появился шанс завоевать внимание отечественного зрителя», – сказал Eurasianet.org Кульпиенов.