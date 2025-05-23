Страны бывшего СССР – крупные источники выбросов парникового газа метана

Инцидент на скважине в западном Казахстане стал причиной одной из самых крупных утечек метана в мире за всю историю наблюдений. (Фото: gov.kz)

Метан, основной компонент природного газа и мощный парниковый газ, является одним из основных драйверов глобального потепления. Согласно новому исследованию, большую часть антропогенных выбросов метана в атмосферу вполне можно было предотвратить. В исследовании также говорится, что страны бывшего СССР являются значительным источником выбросов метана, а действия правительств стран региона расходятся со взятыми ими на себя обязательствами по сокращению загрязнения.

В докладе Global Methane Tracker 2025, опубликованном Международным энергетическим агентством, утверждается, что выбросы метана в мире еще не достигли «окончательного пика», несмотря на международные усилия по их сокращению. «Рекордные уровни добычи нефти, газа и угля в сочетании с ограниченными усилиями по смягчению последствий» в мире привели к выбросу в атмосферу более 120 миллионов тонн (Мт) метана в 2024 году. Выбросы в РФ и государствах Центральной Азии и Кавказа составили около 22 Мт, причем Россия несет ответственность за порядка 60% этой цифры, а Туркменистан – еще примерно 25%.

«Выбросы, достаточно крупные для того, чтобы их было видно со спутников, являются частным явлением в Туркменистане, где происходит около трети всех инцидентов, регистрируемых Системой оповещения и реагирования на метан, – говорится в докладе. – Хотя наблюдение со спутников за выбросами в России очень ограничено из-за льда и снега и продолжительных периодов ограниченного дневного света, в 2024 году над территорией России было замечено около 90 шлейфов».

Хотя это не упоминается в докладе, в Казахстане в 2023 году произошла одна из самых крупных утечек метана в мире за всю историю наблюдений. Последовавший за взрывом пожар на скважине в западном Казахстане не могли потушить более шести месяцев, в результате чего в атмосферу утекло около 127 тысяч тонн метана. Этого объема хватило бы, чтобы заправлять сотни тысяч автомобилей в течение года.

Хотя производство энергии является основной причиной глобальных выбросов, в отчете также указывается, что среди других крупных источников загрязнения «неполное сгорание традиционной биомассы, используемой для приготовления пищи и отопления», бытовой мусор и сельскохозяйственный сектор.

Все страны региона участвуют в инициативе Всемирного банка «За полное прекращение практики сжигания попутного газа к 2030 году». Кроме того, все кроме России стали подписантами «Глобального обязательства по метану», согласно которому 159 государств-участников согласились «предпринять добровольные действия для внесения вклада в коллективные усилия по сокращению глобальных выбросов метана как минимум на 30 процентов от уровня 2020 года к 2030 году». Однако особыми результатами регион похвастаться не может. Только Азербайджан добился более низкой интенсивности выбросов метана (определяемой как отношение выбросов метана к количеству произведенного газа) чем в среднем по миру, говорится в докладе.

Примерно 70 процентов всех выбросов метана, связанных с добычей и производством ископаемого топлива, можно было бы предотвратить при минимуме затрат за счет внедрения уже существующих технологий, утверждается в докладе.

Более того, примерно 45 процентов выбросов метана в 2024 году можно было бы устранить с выгодой для себя. «Около 35 млн тонн выбросов метана при добыче нефти, газа и угля можно было бы избежать без затрат, исходя из средних цен на энергоносители в 2024 году, – говорится в нем. – Затраты, которые потребовались бы на принятие мер по борьбе с выбросами, были бы меньше, чем рыночная стоимость метана, который удалось бы сохранить благодаря этим мерам».

«Обнаружение и устранение утечек является единственной наиболее эффективной мерой по сокращению выбросов метана из ископаемого топлива в регионе», — добавляется в докладе.

Чрезмерные выбросы метана представляют собой серьезную проблему для Туркменистана, который опять стал проявлять интерес к экспорту газа в Евросоюз. В отчете Министерства энергетики США, опубликованном в начале 2025 года, отмечалось, что из-за высоких выбросов метана на нефтяных и газовых месторождениях туркменский газ может быть признан не соответствующим требованиям ЕС об ограничении экологического ущерба при добыче импортируемого газа.

Между тем на сайте организации Capterio, предоставляющей энергетическим компаниям решения по улавливанию попутного газа, отмечалось, что выбросы метана на одном печально известном участке в Туркменистане недавно сократились. В опубликованной в октябре прошлого года статье организация похвалила государственную энергетическую компанию «Туркменгаз» за принятие мер по борьбе с огнем в кратере Дарваза, который туристы окрестили «Вратами ада». Объем сгорания в конце 2024 года сократился на «1 миллион стандартных кубических футов в день» по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.