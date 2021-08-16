Страны ЦА не могут сформулировать внятный ответ на события в Афганистане

Узбекские боевые вертолеты патрулируют территорию близ границы с Афганистаном во время прошедших на прошлой неделе совместных учений с российскими военными. (Минобороны РФ)

Власти стран Центральной Азии выглядят столь же ошеломленными как и остальная часть международного сообщества перед лицом стремительного падения правительства в Афганистане.

Главы некоторых государств провели экстренные консультации с представителями служб безопасности и военными союзниками. Другие предпочитают молчать перед лицом быстро разворачивающихся событий.

Вероятность того, что конфликт выплеснется за пределы Афганистана, пока представляется ограниченной, но многочисленные примеры бегства побежденных афганских солдат могут быть тревожным предзнаменованием.

Представитель посольства Афганистана в Душанбе сообщил Eurasianet.org, что 15 августа более 140 военнослужащих прилетели в аэропорт Бохтара в Таджикистане на борту как минимум 16 различных самолетов. По его словам, пилоты захватили самолеты, чтобы те не попали в руки талибов.

Радио «Озоди» со ссылкой на свои источники в местном МЧС привело другие цифры – 143 афганских военнослужащих и три самолета. По данным вещателя, военные сдали 55 единиц стрелкового оружия и их разместили их в общежитии местного университета.

Кабульское информационное агентство TOLOnews опубликовало видеозапись, на которой посол Афганистана в Таджикистане Захир Агбар приветствует группу беглецов.

«Я вижу перед собой героев. Трусы – это те люди в руководстве, которые сбежали, хотя люди жертвовали собой ради них», – сказал Агбар собравшимся, большинство которых составляли мужчины в военной форме.

По меньшей мере 84 афганским солдатам удалось перейти на территорию Узбекистана 14 августа после того, как талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана. Ранее в тот же день распространились снимки длинной очереди автомобилей с военнослужащими, ожидающими перехода в Узбекистан по Мосту дружбы.

Представитель афганского консульства в Термезе на юге Узбекистана сообщил Eurasianet.org, что то были бойцы, связанные с узбекским командиром и бывшим первым заместителем президента Афганистана Абдулом Рашидом Дустумом, а также Атта Мухаммад Нуром, ныне бывшим губернатором афганской провинции Балх. По словам чиновника, узбекские пограничники при этом не пустили в страну многие десятки полевых командиров и сотни мирных афганцев.

В опубликованном в минувшие выходные заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана говорится, что оно вело переговоры с правительством Афганистана о возвращении солдат на родину. Но с тех пор правительство в Кабуле рухнуло.

Репортер из Термеза, у которого есть источники в узбекской армии, сообщил Eurasianet.org, что в городе также приземлились 19 пассажирских самолетов с беженцами. Личности этих беженцев пока неизвестны, а официальные лица Узбекистана не прокомментировали данное событие.

Кроме того, похоже, имели место и еще более отчаянные попытки бежать из Афганистана. Узбекистанский новостной сайт Gazeta.uz сообщил, что в ночь на 15 августа в Сурхандарьинской области совершил аварийную посадку самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Авиационные энтузиасты определили, что подбитый самолет мог быть легким штурмовиком А-29 Super Tucano. Сайт сообщил по крайней мере об одном погибшем, и, со ссылкой на источники, добавил, что еще двоих раненых афганских военнослужащих отвезли в одну из больниц Термеза.

Представитель Минобороны Узбекистана не предоставил дополнительных подробностей в ответ на вопросы Eurasianet.org во второй половине дня 16 августа. Он также отказался комментировать циркулирующие в Telegram слабо подтвержденные сообщения, согласно которым афганский самолет был сбит узбекскими военными.

Заявления властей стран Центральной Азии в основном ограничивались сухими сообщениями о консультациях относительно ситуации в Афганистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Достигнута договоренность о продолжении тесных контактов и взаимодействия по линии соответствующих ведомств двух стран по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в опубликованном по этому поводу сообщении на сайте президента РУ.

Администрации президентов двух других бывших советских республик, граничащих с Афганистаном, – Таджикистана и Туркменистана, – вообще никак официально не отреагировали на произошедшие события.

Что касается РФ, то хотя российские силовики в течение многих лет периодически поднимали тревогу по поводу предполагаемого скопления боевиков «Исламского государства» у границ стран Центральной Азии, по словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, он сомневается в том, что это может произойти теперь, после захвата талибами власти в стране.

«Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно», – приводит новостное агентство «Интерфакс» слова посланника России в Кабуле Замира Кабулова.

Официальные лица не граничащих с Афганистаном Казахстана и Кыргызстана также в основном отделались заверениями в том, что пристально следят за событиями.

В администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявили, что он поручил силовым ведомствам «всесторонне следить за развитием ситуации в Афганистане, поскольку это чрезвычайно важно для принятия решений относительно дальнейшего сотрудничества с этой страной».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал своим силовикам схожие размытые поручения.

Однако эти две страны заняли разные позиции по вопросу о гуманитарном аспекте кризиса.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 15 августа сообщил корреспонденту российского новостного агентства ТАСС, что, вопреки различным сообщениям в социальных сетях, страна не планирует принимать беженцев из Афганистана.

«На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно», – сказал он.

В администрации Токаева позже заявили, что окончательного решения по этому поводу принято не было.

Тем временем более бедный сосед Казахстана, Кыргызстан, заявил, что готов выдать 500 гуманитарных студенческих виз молодым афганцам.

«Мы прекрасно понимаем, что невозможно получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния, когда экономическая жизнь страны парализована и тысячи семей вынуждены покинуть родные места, – говорится в распространенном Государственным комитетом национальной безопасности заявлении своего главы Камчыбека Ташиева. – По этой причине мы считаем своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана».

Ташиев добавил, что его особенно беспокоит судьба молодых афганок на фоне происходящих в Афганистане событий.

Корреспондент в Узбекистане оказывал содействие в подготовке данного материала.