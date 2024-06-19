Страны Центральной Азии ждут Си Цзиньпина, но каждая по-своему

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №107: 11-17 июня)

Центральная Азия

Бишкек, Ташкент и Пекин продолжают смаковать подробности начала строительства железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай». В частности, стало известно, что задачу по возведению путей на себя возьмет China Railway International. Именно китайская компания займется всеми ключевыми работами по проекту, включая инженерные, закупочные и строительные операции, подчеркнуло издание «Подробно». При этом «предусмотрена возможность участия местных предприятий Кыргызстана и Узбекистана в субподрядных работах при наличии необходимых квалификаций».

Издание «Tazabek» уточнило 17 июня, что для строительства дороги железнодорожными администрациями трех стран создается совместная проектная компания. При этом китайская сторона уже потребовала от Бишкека и Ташкента предусмотреть для проектной компании налоговые льготы и преференции «в целях увеличения экономической эффективности».

Одновременно Китай почти со всех регионов Кыргызстана, кроме Баткенской и Таласской областей, снял статус зоны «высокого риска». Это позволит приступить к реализации проекта и других крупных совместных инициатив. Теперь большая часть республики – зона «среднего риска».

Тем временем глава правительства Кыргызстана 13 июня внезапно заявил, что строительство железнодорожной магистрали начнется уже в августе 2024 года, а старт проекта будет произведен с участием трех лидеров КНР, Кыргызстана и Узбекистана. При этом накануне министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов уверял, что возведение дороги начнется в октябре 2024-го. Другими словами, пока участники проекта несколько путаются в показаниях.

Казахстан

Председатель правления ТОО «Азиатский газопровод» Ерсеит Кайыпов во время пресс-тура, организованного главной газетой Китай «Женьминь Жибао», заявил, что магистральный газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай транспортирует около 44 млрд кубометров туркменского, узбекского и казахстанского природного газа в КНР в год, рассказало 15 июня издание «Kazakhstan Today». Весь этот объем, естественно, проходит через казахстанскую территорию. По словам Кайыпова, предприятие входит в топ-10 налогоплательщиков республики и представляет собой «один из эталонов среди газотранспортных компаний не только в Казахстане, но и в Центральной Азии». Он также намекнул на необходимость инвестиций, благодаря которым мощность прокачки «голубого топлива» можно увеличить на 10 млрд кубических метров газа в год.

Поняли ли китайцы намек Кайыпова, не вполне понятно. Однако компания «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» построит новый газопровод от своего нефтегазового месторождения Западный Тузколь в Кызылординской области до месторождения Акшабулак в этом же регионе, сообщил «Курсив» 14 июня. Отмечается, что на месторождении Акшабулак работает «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» – дочерняя структура китайской PetroChina. Строительство, которое займет 14 месяцев, обещают начать уже в 2024 году.

Тем временем руководство «Казахстанских железных дорог» и мэрия городского округа Цзиньхуа из провинции Чжэцзян подписали меморандум о совместном развитии терминальной деятельности и условились продвигать сотрудничество по формированию эффективной логистической инфраструктуры между двумя странами, подчеркнуло издание «ElDala» еще 11 июня. «Rail-news.kz» напомнило, что за январь-май 2024 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и КНР составил 12,8 млн тонн – на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем посол Казахстан в Китае Шахрат Нурышев провел переговоры с Гао Чжэном, совмещающим должности директора Национального музея Китая и главы Департамента международного сотрудничества Минкультуры и туризма КНР. По итогам этой встречи, сообщило 14 июня издание «DKN News», стороны договорились развивать сотрудничество в области культурного наследия, а также о «тесной кооперации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня».

Кыргызстан

Товарооборот Кыргызстана и Китая в январе-апреле 2024 года достиг $2,1 млрд, сообщило издание «Kaktus» 13 июня со ссылкой на Нацстатком. При этом издание отметило, что, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, две страны наторговали на $6 млрд 3,2 млн, что почти в два раза превышает озвученную кыргызстанскими счетоводами сумму.

Но если верить данным Нацстаткома, за первые четыре месяца 2024 года в Кыргызстан из-за границы было импортировано 57,3 тыс. легковых машин на сумму $980,2 млн, отметил Telegram-канал «Logistan». Эта цифра на 27,5 тыс. автомобилей больше, чем годом ранее и на $494 млн (+102%) больше в денежном эквиваленте. Наибольший рост пришелся на Китай: +891%. Из Поднебесной было поставлено 34 тыс. машин на $576,9 млн. На втором месте с большим отставанием оказались поставки из Южной Кореи (11 тыс. авто), на третьем – из США (2,9 тыс. авто), в четвертом – из Японии (1,9 тыс.), на пятом – из Германии (1,9 тыс.). При этом канал подчеркнул, что в приведенной в целом статистике есть некоторая странность. Если взять среднюю цену по каждой из стран импортеров, то в большинстве случаев получится сумма в $15-$25 тыс. за единицу. Из этого напрашивается два вывода: либо кыргызстанцы импортируют автомобили в убитом состоянии, хотя Бишкек и полон дорогих машин, отмечает канал, либо кыргызстанцы покупают неплохие машины в хорошем состоянии, но массово манипулируют оценкой их стоимости на таможне.

Продолжает КНР переоснащать и автопарк общественного транспорта в Бишкеке. В республику была отправлена рекордная партия из 1000 электробусов от китайского производителя «Чжунтун», отметил 14 июня китайский гостелеканал CGTN.

Развивают Пекин и Бишкек также сотрудничество в сфере социального обеспечения. В кыргызстанской столице 12 июня прошла встреча между представителями Соцфонда республики и делегацией Министерства человеческих ресурсов и соцобеспечения КНР. Обошлось без особой конкретики, но «обоюдное желание активизировать дальнейшее сотрудничество» было выражено.

Правда, без неприятностей на прошедшей неделе не обошлось. Как сообщило 13 июня издание «Vesti.kg», в городе Каракол были задержаны 13 граждан Китая, занимавшихся киберпреступлениями и легализацией доходов, полученных преступным путем. Пойманных мошенников и вещественные доказательства спецслужбы республики передали китайской стороне.

Узбекистан

Делегация Андижанской области Узбекистана посетила Китай и встретилась с представителями компании Kaifeng Shengmeishun Leather Products в городе Кайфэн провинции Хэнань, а также с местными чиновниками и другими бизнесменами, сообщило 17 июня издание «UzDaily». В частности, обсуждалось сотрудничество в сферах ветеринарии, животноводства, птицеводства, рыболовства, а также в области научных исследований и обучения узбекских специалистов. По итогам переговоров китайцы пообещали инвестировать в Андижанскую область $1 млрд, а уже в нынешнем году выделить $100 млн и создать 3 тыс. рабочих мест, подчеркнуло издание, не приводя никаких подробностей.

Тем временем 14 июня в Пекине АО «Узбекнефтегаз» и China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC) подписали соглашение по увеличению производства высококачественного бензина, отметило издание «Yuz». Благодаря китайским специалистам Узбекистан надеется модернизировать Бухарский НПЗ, отказаться от выпуска бензина марки АИ-80 класса Евро-2 и перейти на производство АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5.

Между тем посольство Узбекистана в КНР пригласило китайских детей посетить древние города республики – Бухару, Самарканд и Хиву. «Курсив» напоминает, что Узбекистан надеется привлекать каждый год по 1 млн туристов из Поднебесной, правда, до этой планки стране еще далеко. В 2023 году в Узбекистане побывали всего 42,5 тыс. китайских путешественников, а с января по март 2024-го – 10 тыс. Отмечается, что резкому увеличению числа туристов из КНР мешает недостаточное количество авиарейсов между государствами. Впрочем, постепенно этот вопрос решается. Например, китайский перевозчик Loong Air впервые запустил рейсы из Сианя в Самарканд, рассказал «Курсив» 17 июня.

Таджикистан

Таджикистан наконец-то объявил долгожданную новость: председатель КНР Си Цзиньпин приедет в республику в июле. О примерном времени визита китайского руководителя стало известно после встречи в Душанбе министра энергетики и водных ресурсов страны Далера Джумы и главы Комитета по сохранению реки Хуанхэ при министерстве водного хозяйства Китая Цзу Лэймина, сообщило агентство «Avesta». На переговорах два чиновника обсудили сотрудничество в области рационального использования воды, проведения совместных научных исследований и разработок в области водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и улучшении мелиорации орошаемых земель. Однако главным выводом встречи, вероятно, стало утверждение, что визит товарища Си «еще больше укрепит сотрудничество Таджикистана и Китая в водно-энергетической сфере».

На фоне столь радостного известия в таджикистанских СМИ продолжили выходить хвалебные материалы об отношениях республики с Поднебесной. На этот раз рассказать о безграничных перспективах сотрудничества доверили доктору юридических наук и эксперту по Центральной Азии Дин Цзяньвэю. Интервью с бывшим китайским дипломатом было опубликовано в «Avesta» 12 июня с весьма интригующим заголовком: «Таджикистан – не только сосед, но и важный партнер Китая на пути открытости в западном направлении». Впрочем, речь, судя по всему, шла не о признании китайским специалистом в Таджикистане связующего звена с Европой и США, что было бы довольно удивительно, а всего лишь о географии. При этом Западу – в геополитическом плане – в интервью от эксперта досталось отдельно. По его словам, западные СМИ и эксперты выдвигают «так называемую точку зрения о том, что активное участие китайского капитала в экономике Таджикистана приводит в определенной степени к экономической зависимости Душанбе от КНР», однако на самом деле подобные выводы «безосновательны».

Другими словами, тот факт, что Таджикистан на начало 2024 года задолжал Поднебесной почти $1 млрд, нисколько не смутил Дин Цзяньвэя. Видимо, то, что почти треть внешнего долга республики приходится на КНР, зависимостью китайскому эксперту не показалось.

Туркменистан

Туркменистан примет участие в международной выставке «Китай-Евразия ЭКСПО», запланированной в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на 26-30 июня, сообщил «Turkmenportal» 15 июня. Вице-премьер республики Батыр Атдаев на совещании правительства под руководством лидера страны Сердара Бердымухамедова отметил, что делегация поедет в СУАР в рамках реализации «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024-2025 годы». Зампредседателя кабмина отрапортовал, что в Урумчи представители республики будут работать над привлечением инвестиций и продвижением туркменских товаров и услуг на китайском рынке. Бердымухамедов, в свою очередь, «распорядился обеспечить участие Национального павильона» в выставке, уточнило госагентство «Туркменистан Сегодня». Другими словами, Ашгабат, как всегда, заявил о грандиозных планах, не уточняя конкретные цели, чтобы, видимо, было проще потом заявить об их достижении.

Между тем у матери Сердара Бердымухамедова Огулгерек случилось радостное событие: ей написала «благодарственное послание» жена председателя Си Пэн Лиюань. Как с гордостью сообщили туркменские СМИ, госпожа Пэн поблагодарила Олулгерек Бердымухамедову за «письмо и подарочное изделие, вышитое младшей внучкой» жены бывшего правителя республики Гурбангулы Бердымухамедова – Айджерен. «Эта замечательная и изящная вышивка с изображением панды мне очень нравится. Как известнейший в Туркменистане мастер искусства ковроткачества, вы делаете всё возможное, чтобы сохранить и развивать уникальное изобразительное искусство. Какая радость, что младшая внучка, окружённая Вашей лаской и любовью, выросла наследницей национального ремесла», – написала супруга Си Цзиньпина.

Тем временем Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана отчитался о расширении научно-образовательного сотрудничества с «ведущими научными, технологическими центрами и высшими учебными заведениями зарубежных стран». «Туркменистан. Золотой век» сообщил 15 июня, что еще 8 числа вуз подписал двусторонние соглашения с Северо-западным университетом сельского и лесного хозяйства из КНР, а также с Национальным энергетическим университетом Малайзии и Инновационным центром наномедицины Института промышленного развития Кавасаки Японии. Согласно одному из рейтингов, «ведущий вуз» КНР, который решился подписать договор с туркменским университетом, располагается на 590 месте среди всех высших учебных заведений мира и на 58 среди университетов Китая.