Страны Центральной Азии постарались убедить Китай в своем экспортном потенциале

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан готов удовлетворить потребности КНР в масложировой продукции и готов открыть у себя китайский пивной завод

Казахстанские компании приняли участие в 7-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2024). В первый же день мероприятия, как отчиталась пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана (РК), бизнесменами республики были заключены экспортные контракты на общую сумму $50 млн. В пресс-службе премьера РК 11 ноября подчеркнули, что особенно позитивно участие Казахстана в CIIE-2024 сказалось на перспективах расширения экспорта в Китай масложировой продукции. Астана заявляет, что намерена побить рекорд по экспорту масложировой продукции в КНР, уже в 2025 году доведя объемы поставок в денежном эквиваленте до $250 млн.

Тем временем 11 ноября в Минторговли рассказали, что по итогам CIIE-2024 Казахстан подписал экспортных контрактов на сумму $120 млн, которые подразумевают поставки в КНР мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов. Для сравнения, как указали в ведомстве, в 2023 году на аналогичной выставке РК заключила соглашений на $81 млн.

На прошедшей неделе в Китае побывал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. Во время своего визита он встретился с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном, с которым обсудил «укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества». Товарищ Чжоу назвал Казахстан «дружественным партнером» и пообещал предоставить республике площадь от 250 до 600 кв. метров на безвозмездной основе в Пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС», расположенной в городе Циндао. Во время поездки по провинции казахстанская делегация также провела переговоры с рядом крупных местных копаний: Shandong Hi-Speed Group, Shandong Energy Group, G-WEIKE, Lingong Heavy Machinery, Tsingtao. В пресс-службе министерства подчеркнули, что упор на этих встречах был сделан на сотрудничестве в «горнодобывающей и логистической отраслях». С компанией Tsingtao, в свою очередь, обсуждалось восстановление пивоваренного завода в Семее для продвижения китайской продукции «пенного» на рынки Центральной Азии и ЕАЭС.

Между тем гражданским экономическим сотрудничеством развитие связей РК и КНР не ограничиваются. Издание DKnews.kz 10 ноября сообщило о встрече замминистра внутренних дел Казахстана, главнокомандующего Нацгвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова с председателем правления компании CATIC Лиу Юу. На переговорах обсуждался вопрос поставки в Казахстан трех транспортных китайских самолетов Y8F200WA.

Тем временем компания Silk Way Energy из ОАЭ намерена построить в казахстанской области Жетысу завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 1 млн кубометров в сутки, сообщило 11 ноября издание «Курсив». Реализация проекта оценивается примерно в $26,8 млн. Ожидается, что 85% произведенного на заводе СПГ будет экспортироваться в Китай.

Узбекистан с «почетом» встретили на китайской торговой выставке

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в 7-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2024). Издание «Подробно» 5 ноября отметило, что во время своего выступления чиновник назвал Китай крупнейшим торговым и инвестиционным партнером республики, а также рассказал, что «за последние годы» прямые инвестиции КНР в страну выросли в пять раз, составив $53 млрд.

Китайское госагентство «Синьхуа», в свою очередь, подчеркнуло со ссылкой на заместителя директора Института по исследованию Центральной Азии Шэньсийского педагогического университета Чэнь Дунцзе, что у Узбекистана на CIIE-2024 был «почетный статус». Это, по мнению эксперта, говорит о «тесных отношениях» между Пекином и Ташкентом. Издание напомнило, что в прошлом году статус одного из «почетных гостей» на выставке получил Казахстан. «Это свидетельствует о том, что Китай и страны Центральной Азии – хорошие соседи, друзья, партнеры и братья», – заверил товарищ Чэнь.

Тем временем китайский автомобильный бренд Geely собрался во втором квартале 2025 года выйти на узбекистанский рынок, об этом изданию Spot сообщили в пресс-службе компании. Производитель намерен предложить местным потребителям свои гибридные автомобили и электромобили. Издание, впрочем, напомнило, что в Geely изначально планировали запустить официальные продажи своих машин в Узбекистане до конца 2023 года, а в декабре того же года сообщалось о намерениях бренда наладить выпуск своих электромобилей в Ташкентской области. Другими словами, к местному рынку производитель присматривается давно, но освоение Узбекистана проходит не без трудностей.

Между тем генконсульство Узбекистана в Китае продолжает работать над привлечением инвестиций из КНР в республику. Ранее дипломаты уговаривали вложиться в страну бизнесменов из провинции Хунань. Теперь дипломаты организовали встречу представителей администрации Бухарской области с китайской ассоциацией Dongguan Private Enterprise Investment Chamber of Commerce, рассказало 11 ноября агентство «Дунё». Во время переговоров глава ассоциации Чжан Жин заверил, что местные предприниматели заинтересовались Узбекистаном как «перспективной страной для инвестирования». Прежде всего бизнесменов заинтересовала возможность сотрудничества в пищевой промышленности, производстве напитков, оборудования, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий и туризме. По итогам встречи было принято решение организовать поездку китайских бизнесменов в Бухарскую область в декабре 2024 года.

Китай сохраняет статус безоговорочного лидера среди торговых партнеров Кыргызстана

Нацстатком Кыргызстана (КР) 11 ноября опубликовал предварительные данные по внешней торговле с января по сентябрь 2024 года. За этот период общий объем товарооборота республики составил $12 млрд, из которых, $2,7 млрд пришлись на экспорт, а $9,2 млрд – на импорт. В статистике указано, что больше всего товаров республика отправляет в Россию (32,7% от общего объема экспорта), тогда как КНР не входит по этому показателю даже в тройку (доля 3,2%). Правда, среди основных поставщиков в КР Китай вне конкуренции: из Поднебесной Кыргызстан импортирует 46,4% всех товаров. Россия в этой категории занимается второе место с долей 20,1%. Сводную таблицу ключевых стран-партнеров Нацстатком не представил, однако несложно посчитать, что Китай в этом рейтинге занимает уверенное первое место. На КНР приходится примерно $4,3 млрд всего внешнеторгового оборота республики, на Россию – около $2,7 млрд.

При этом Главное таможенное управление (ГТУ) КНР отчиталось, что товарооборот между Кыргызстаном и Китаем за вышеуказанный период составил $15 млрд. Огромная разница в подсчетах не мешает кыргызстанским чиновникам в последнее время все чаще апеллировать именно к китайской статистике, которая, видимо, позволяет им в глазах общества масштабировать значимость сотрудничества Бишкека и Пекина.

Тем временем издание Economist.kg 6 ноября сообщило, что китайская компания «Хуаруй» построит в Кыргызстане завод по производству газобетонных блоков для удовлетворения спроса строительного рынка Бишкека и соседних со столицей регионов. Особых подробностей не приходится, но отмечается, что «завод будет способствовать модернизации местной промышленности строительных материалов и поддерживать устойчивое экономическое развитие Кыргызстана».

Тем временем председатель правительства Акылбек Жапаров 7 ноября рассказал, что по инициативе мэрии Бишкека власти КР решили построить железную дорогу в обход центра столицы, через который в данный момент проходит артерия. Он пояснил, что прокладка новых путей необходима для устранения транспортных заторов в городе. По его словам, мэрия уже «подписала меморандум с китайской компанией». Сроки и стоимость проекта Жапаров раскрывать не стал, отметив, что речь идет о выведение за черту города маршрутов только грузовых составов. Издание 24.kg уточнило, что строить железную дорогу будет China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan, а ранее власти города предполагали, что на возведение артерии потребуется $1 млрд.

Таджикистан увидел острые потребности китайцев в еде

Директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода 5 ноября встретился с советником по экономическим и торговым вопросам посольства КНР в Душанбе Сунь Хэ, с которым обсудил увеличение взаимного товарооборота. Сироджиддинзода заверил китайского дипломата, что у Таджикистана есть все возможности для наращивания экспорта таджикской продукции, «в которой остро нуждаются китайские рынки». По его мнению, особенно китайцам не хватает свежих и сушеных абрикосов, изюма, сухофруктов, орехов, абрикосовых зерен, арахиса, шелковицы и меда из республики. Товарищ Сунь «выразил заинтересованность» в предложении Душанбе нарастить поставки и пообещал способствовать регистрации таджикских экспортеров в реестре импортеров Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Пока в Душанбе договаривались о новых поставках в КНР, три таджикские компании «Абрикос и К.», «Рухом» и «Асрори санг» (одна из сферы продуктов питания и две – из сектора торговли услугами) занимались презентацией своей продукции на 7-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2024), открывшейся в Шанхае 5 ноября. В частности, китайцам было предложено присмотреться к таджикской водке и ряду безалкогольных напитков. Насколько высоким оказался интерес местного бизнеса к данным товарам, не сообщается.

Тем временем издание «Азия-Плюс» 7 ноября сообщило, что в Хатлоне открыли шестиполосную автодорогу Бохтар-Левакант-Дангара протяженностью 68,8 км, которая, по словам президента республики Эмомали Рахмона, должна способствовать «формированию транспортных коридоров, устойчивому экономическому развитию и дальнейшему повышению уровня жизни населения». Лидер страны также ознакомился с проектом строительства дороги Дангара-Гулистон, которая входит в артерию международного значения – Душанбе-Куляб-Хорог-граница с Китаем.

Между тем госагентство «Ховар» 8 ноября рассказало, что Душанбе и Пекин подписали Соглашение о вступлении Национальной академии наук Таджикистана в Альянс университетов Шелкового пути. В республике уверены, что с этого момента международное сотрудничество местной академии расширится, а благодаря соглашению в стране откроют «выдающиеся таланты». Уточняется, что в Альянсе состоят более 200 университетов из 40 стран мира.

Туркменистан таинственно рапортует о крепнущих связях с Китаем

Представители таможенных органов Туркменистана и Китая провели онлайн-встречу, по итогам которой издание «Туркменистан. Золотой век» 8 ноября сделало вывод, что две страны «активизируют сотрудничество в области таможенной системы управления рисками». Других подробностей общественности, конечно же, сообщать не стали.

Между тем китайская корпорация China Energy Engineering Corporation выиграла тендер на реализацию проектов в сфере «зеленой» энергетики в Туркменистане, сообщила представитель компании Сонг Тенгчао в ходе проходившей в Ашгабате международной выставки «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024».

«Ваша страна демонстрирует быстрый рост инфраструктуры, и мы будем способствовать низкоуглеродной энергетической трансформации, а также устойчивому развитию в Туркменистане и Центральной Азии, используя проверенные китайские технологии и опыт», – пообещала товарищ Сонг.

Правда, и в этом случае никакой конкретики ни китайская, ни туркменская сторона не раскрыли.

Тем временем издание Turkmenportal 5 ноября рассказало, что туркменские компании получили приглашение принять участие во второй международной выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), которая фокусируется на торговых цепочках в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». Мероприятие состоится в Пекине с 26 по 30 ноября. Естественно, и здесь туркменские СМИ не побаловали читателей подробностями.