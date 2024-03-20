Страны Центральной Азии предварительно одобряют план США по интеграции

Запущенная США инициатива по оказанию помощи государствам Центральной Азии в вопросе преобразования бизнес-ландшафта региона приносит первые плоды: Вашингтон достиг некоторых из своих целей, заложив тем самым более прочную основу для успешной реализации инициативы. Власти ведущих стран Центральной Азии положительно реагируют на этот план.

В преддверии первого форума в формате B5+1 главной целью была институционализация ежегодной встречи лидеров частного и государственного секторов всех пяти стран Центральной Азии для обсуждения вопросов, связанных с устранением торговых барьеров, препятствующих притоку прямых иностранных инвестиций, и построением общего регионального рынка. Эта цель была достигнута. Власти стран региона проявляют значительный интерес к развитию инициативы B5+1: по сообщениям, Кыргызстан и Узбекистан уже ведут борьбу за право проведения форума в следующем году.

Власти Казахстана, похоже, тоже поддерживают эту инициативу. В своей заключительной речи на форуме B5+1, прошедшем в Алматы 13-15 марта, первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков выразил готовность правительства изучить совместно с частным сектором пути расширения торговых возможностей в таких секторах, как агробизнес и электронная коммерция, а также работать над созданием единого регионального рынка.

Государственный департамент США 15 марта опубликовал заявление, в котором высоко оценил положительные результаты, достигнутые в ходе встречи. «При поддержке Государственного департамента США Центр международного частного предпринимательства (CIPE) будет продолжать стимулировать деятельность B5+1 в стремлении к устойчивому и инклюзивному экономическому росту в Центральной Азии», – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты разработали концепцию B5+1 с целью продолжения политического диалога между Вашингтоном и пятью центральноазиатскими государствами: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Буква «B» в «B5» означает «бизнес». США выполняет роль посредника: в рамках реализации концепции ожидается, что государства Центральной Азии будут предпринимать самостоятельные усилия по интеграции экономики региона через применение механизмов государственно-частного партнерства. Предполагается, что и представители частного сектора будут участвовать в формировании этого процесса.

На форуме в Алматы участники от частного сектора приняли совместное коммюнике, в котором выразили намерение координировать работу по «улучшению условий торговли, транзита и содействию инвестициям», а также добиваться «гармонизации регулирования в ключевых отраслях», помимо энергетического и добывающего секторов, куда на сегодняшний день направляется подавляющее большинство всех иностранных инвестиций, поступающих в регион. В рамках инициативы B5+1 особое внимание будет уделяться пяти приоритетным направлениям: торговля и логистика, агробизнес, электронная коммерция, туризм и возобновляемая энергетика.

В заявлении говорится, что одним из приоритетов на ближайшую перспективу является создание региональной торговой палаты, призванной развивать и продвигать экономическую интеграцию. «Собираясь вместе и обмениваясь идеями, ведущие представители деловых кругов могут способствовать объединению усилий, направленных на динамичный экономический рост и взаимное процветание», – говорится в заявлении.

Еще одним приоритетом для B5+1 является запуск регионального арбитражного механизма, фактически «единого окна» для разрешения коммерческих споров. «Надежные механизмы защиты сделают регион более конкурентоспособным в привлечении международных инвестиций», – говорится в документе. Осознавая, что некоторые государства Центральной Азии могут быть готовы или способны создать арбитражную систему быстрее, чем другие, в заявлении было негласно одобрено создание двухуровневой системы, в которой одни страны ведут, а другие – следуют за ними. Если два или более центральноазиатских государства в ближайшее время продемонстрируют эффективность подобной системы, то ее запуск станет «позитивным сигналом» для властей, которые пока воздерживаются от этого шага, и даст толчок к расширению этого опыта на региональном уровне, говорится в коммюнике.

Рабочие группы, представляющие пять приоритетных секторов экономики, обозначили в коммюнике конкретные меры, которые необходимо предпринять на следующем этапе. Все пять секторов испытывают необходимость в разработке трансграничных механизмов, действие которых направлено на гармонизацию нормативно-правовой базы и таможенных процедур.

Среди адресных рекомендаций по развитию трансграничной торговли – разработка общей электронной CMR (документа, подтверждающего контракт на перевозку груза), позволяющей беспрепятственно перемещать грузы через границы. На сегодняшний день далеко не все таможенные процедуры переведены в цифровой формат. Другая рекомендация предусматривает отмену визовых требований для водителей грузовых автомобилей, участвующих в осуществлении импортно-экспортных операций. Одновременно с этим в целях развития туризма B5+1 предлагает властям ввести туристическую визу, подобную шенгенской, которая позволит туристам свободно перемещаться по территории пяти региональных государств.

Несмотря на хороший старт, B5+1 ожидает множество проблем на пути к успеху. В регионе, где авторитарные методы, как правило, определяют государственную политику, остается неясным, какую часть инициативы чиновники готовы уступить представителям частного сектора. Между тем возможности частного сектора в таких областях, как разработка и продвижение политики, практически не изучены. Предпринятые ранее усилия по расширению региональной экономической интеграции не увенчались особым успехом, а попытки создать общий центральноазиатский рынок противоречат интересам России и Китая.

Если B5+1 продолжит поступательное движение вперед, то в результате появится хорошо регулируемый и эффективно функционирующий единый рынок, который откроет шлюзы для западных инвесторов. Интеграция в рамках концепции B5+1 также может обеспечить суверенитет каждого центральноазиатского государства, помогая им противостоять политическому и экономическому давлению со стороны соседних государств и других внешних игроков.

«Правительства и бизнесмены должны объединить усилия, чтобы доказать, что Центральная Азия является привлекательным [инвестиционным] направлением, а не просто транзитной зоной в глобальных производственно-сбытовых цепочках», – говорится в выпущенном B5+1 документе.

Сторонники руководимого США процесса признают, что Вашингтон надеется усилить свое влияние в Центральной Азии с помощью инициативы B5+1, однако они указывают на огромные различия между американским подходом и политикой России и Китая в отношении региона. Стратегия B5+1 направлена на усиление американского влияния в регионе естественным путем, который диаметрально противоположен методам, используемым Москвой и Пекином.

«Не все прямые иностранные инвестиции [ПИИ] одинаковы», – заявил директор Центра ответственных инвестиций при CIPE Эрик Хонтц на форуме в Алматы. Он отметил, что ПИИ могут как принести выгоду обеим сторонам любого соглашения, так и завершиться сделкой, в которой есть явный победитель и проигравший. Последний подход, используемый в качестве стратегии ПИИ, часто направлен на развитие «стагнации и захват» инвестором целого сектора экономики другого государства.

В основе концепции B5+1 лежит идея, которая предполагает получение государствами Центральной Азии экономических выгод благодаря четким и одинаковым для всех правилам игры, способствующим росту благосостояния. Концепция не ставит целью превращение региона в зону влияния Запада, а призывает Центральную Азию взять собственную судьбу в свои руки. Центральноазиатские страны будут по-прежнему осуществлять свободную торговлю со всеми государствами по своему усмотрению. Но если принципы, изложенные в заявлении B5+1, получат широкое применение, то лежащая в основе экономики региона философия будет идти вразрез с той, которую исповедуют Россия и Китай. Таким образом, теоретически для Центральной Азии более безопасным и экономически выгодным решением будет разворот в сторону Запада.