Страны Центральной Азии сильно занижают число жертв коронавируса – исследование

Корреспонденты Eurasianet.org в Центральной Азии подтверждают, что, на первый взгляд, жизнь в странах региона нормализуется. Маски становятся редкостью. О социальном дистанцировании, которое никогда особо строго не соблюдалось, по большей части совсем забыли.

Официальная статистика о числе заболевших и погибших от COVID-19 тоже говорит о возвращении к норме. По официальным данным, беспокоиться не о чем.

Но, согласно результатам недавнего исследования, официальные цифры по смертности во многих странах Центральной Азии и бывшего СССР сильно занижены.

Ариэль Карлински из Еврейского университета Иерусалима (Израиль) и Дмитрий Кобак из Тюбингенского университета (Германия) создали базу данных, которую они называют «Набором данных по смертности в мире», на основе доступных официальных данных из 77 стран. Учитывая, что на данные по количеству случаев заражения COVID и числу смертей в различных странах мира «могут сильно влиять ограниченная доступность тестирования и разнящиеся определения того, что считать смертью от COVID-19», они начали со сбора данных об общем количестве смертей в каждой стране за последние пять лет. Затем они подсчитали среднее общее количество смертей в каждой из стран в 2015-2019 гг.

Взяв эти данные за основу, авторы исследования демонстрируют, что в Перу и некоторых других государствах Латинской Америки в 2020 году наблюдался самый высокий относительный рост смертности на 100 тыс. человек. За этими странами следуют Казахстан (на 22 процента больше смертей, чем ожидалось) и Кыргызстан (19 процентов). В верхней части списка оказалась и Россия (15 процентов), продолжающая переживать всплеск смертности. (На Южном Кавказе авторы учли примерно 6 тыс. смертей, связанных с осенней войной между Арменией (на 15 процентов больше смертей, чем ожидалось процентов, после поправки на боевые потери) и Азербайджаном (8 процентов).)

«Наш анализ показывает статистически значимую положительную избыточную смертность в 51 из 77 стран», – пишут Карлински и Кобак в предпубликации (т.е. публикации, которая еще не прошла рецензирование), объясняя методологию исследования.

Затем они изучили официально заявленное количество смертей от COVID, и выяснили, что ряд бывших советских республик либо испытывают самые большие проблемы с математикой, либо неохотно ведут точный подсчет смертей. Среди всех 77 стран лидирует Узбекистан.

Сравнив цифры по избыточной смертности с официальными подсчетами смертей от COVID, авторы обнаружили, что несколько стран Европы показали соотношение ниже единицы, что указывает на то, что официальные лица там включили предполагаемые смерти от COVID в свои подсчеты. В США этот показатель составил 1,2, что указывает на то, что официальная статистика смертности от коронавируса немного занижена – в 1,2 раза. «Но некоторые страны показали гораздо большие значения. Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7). Такие большие коэффициенты недоучета убедительно указывают на преднамеренно неправильную постановку диагноза или занижение количества смертей от COVID-19». (См. график ниже).

На этой неделе исследователь ОЭСР Люк Макл пришел к аналогичным выводам. Он сообщил о 26-процентном росте избыточной смертности в Таджикистане. По его подсчетам, это самый высокий показатель в Центральной Азии.

Таджикистан объявил о победе над коронавирусом, и многие жители страны, похоже, принимают заявление правительства за чистую монету. «У людей здесь ощущение, что они очень хорошо справились с кризисом», – сказал Eurasianet.org житель Душанбе 18 февраля.

Карлински и Кобак продолжают пополнять свои «наборы данных» новой информацией. «Точно так же, как страны по всему миру собирают и регулярно сообщают оценочные данные об экономическом производстве, такие как валовой внутренний продукт (ВВП), и так же, как они сообщают о смертности от COVID-19, давно пора создать исчерпывающее, межгосударственное хранилище данных о смертности от всех причин».