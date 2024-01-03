Страны Центральной Азии ходят по грани в вопросе антироссийских санкций

Президент Казахстана Токаев использует свой дипломатический опыт, чтобы донести до США границы того, насколько далеко он готов пойти в вопросе российских санкций. На фотографии Токаев запечатлен с послом США в Казахстане Дэниелем Розенблюмом перед встречей 22 декабря (Фото: arkorda.kz)

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С момента ведения международных санкций против России Казахстан и Кыргызстан ходят по геополитическому канату, пытаясь угодить и Кремлю, и Западу. Казахстану, похоже, удается балансировать лучше, чем Кыргызстану.

Все последние месяцы руководство обеих стран занималось словесной эквилибристикой в попытке сохранить добрые отношения со всеми сторонами, вовлеченными в войну на Украине. Например, во время визита в Германию в конце осени президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь опроверг ранее озвученные обвинения в том, что Казахстан способствовал осуществлению Россией схем параллельного импорта и обхода санкций, настаивая на том, что Астана «однозначно заявила, что будет следовать санкционному режиму». Одновременно с этим Токаев заявил, что Казахстан не является «антироссийским» государством и дорожит «всесторонним сотрудничеством с Россией, с которой у Казахстана самая протяженная граница в мире».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также отверг обвинения США в нарушении его страной санкций. «Никаких поводов или причин так полагать нет, – сказал он в интервью государственному информационному агентству “Кабар”. – Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана».

Растущее число доказательств того, что между странами проводятся сомнительные торговые операции, ставит под сомнение подобные официальные опровержения. Одним из возможных показателей, указывающих на осуществление деятельности, нарушающей режим санкций, является стремительный рост объема торговли в 2022 году. В прошлом году экспорт Казахстана в Россию увеличился на 25 процентов, в то время как экспорт Кыргызстана вырос на 150 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Зафиксировано множество случаев совершения подозрительных торговых сделок. Один из самых ярких примеров был описан в The Washington Post. Газета рассказала о раскрытой схеме, в которой участвовала кыргызстанская компания, пытавшаяся действовать в качестве канала для доставки в Россию беспилотников китайского производства.

По итогам проведенного Радио «Азаттык» расследования выяснилось, что кыргызстанские и казахстанские компании экспортируют в Россию микрочипы, телекоммуникационное оборудование и другие электронные компоненты, похожие на детали, которые были обнаружены в российском оружии, применяемом в Украине. В то же время в результате расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), также было установлено, что беспилотники и микрочипы, по сообщениям используемые российской армией, попадают в Россию через казахстанские компании.

Даже казахстанские чиновники признали, что некоторые товары двойного назначения попадают в Россию через Казахстан.

На базовом уровне задача сделать так, чтобы и Запад, и Россия долго оставались довольны, представляется сложной, если не невозможной. Заявления Токаева о том, что Казахстан соблюдает режим санкций и остается верным экономическим союзником России, являются взаимоисключающими, говорит Рахимбек Абдрахманов, директор казахстанской Школы прикладной политики. «Эти два обещания противоречат друг другу; Казахстан не может одновременно соблюдать режим санкций и быть в хороших отношениях с Россией», – сказал Абдрахманов.

Несмотря на обилие доказательств того, что и Казахстан, и Кыргызстан нарушают режим санкций в отношении России, Запад пока подверг наказанию только Кыргызстан: пять кыргызстанских компаний попали в санкционный список за пособничество России в агрессии против Украины.

Одним из объяснений такой разности в подходах является созданный Казахстаном имидж в вопросе соблюдения режима санкций. Казахстан принял меры, которые выглядят достаточными, хотя на деле и не оптимальны. К примеру, чтобы эффективнее контролировать потоки санкционных товаров, Астана запустила автоматизированную систему онлайн-слежения, которая якобы позволяет отслеживать ввозимые в Казахстан товары и их дальнейшее перемещение. Эта система была представлена как решение для прекращения потока санкционных товаров.

Однако казахстанские журналисты-расследователи высказывают сомнения в эффективности этой системы. По словам политолога из Казахстана Димаша Алжанова, товары, используемые в российской военной промышленности, экспортируются компаниями, способными обойти систему слежения.

Эффективна эта система или нет, но казахстанские чиновники все равно сделали заметно больше, чем их коллеги из Кыргызстана, в ответ на претензии Запада. Один из примеров нерасторопности Бишкека – заявление главы службы безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева о начале разбирательства в отношении кыргызстанских компаний, попавших в июле под санкции. С тех пор прошло почти полгода, а ни о каких результатах расследования не сообщалось.

Тем временем в июне Национальный статистический комитет Кыргызстана изменил формат публикации данных о внешней торговле, что некоторые западные наблюдатели сочли попыткой скрыть информацию. Вместо того чтобы разбивать экспортируемые товары на конкретные категории с помощью 10-значного кода, ведомство начало использовать первые четыре цифры кодов, каждый из которых охватывает гораздо более широкий спектр товаров. Представитель агентства Гульсара Сулайманова объяснила этот шаг тем, что «потребность [в десятизначных кодах] не такая уж важная для пользователей».

Экономист из Кыргызстана Искандер Шаршеев подтвердил, что изменение кодировки усложнило процесс мониторинга торговли: «Теперь, когда данные об импорте и экспорте не раскрываются, мы не можем сказать, попадают ли санкционные продукты в Россию через Кыргызстан».

Кроме того, по мнению региональных экспертов, Казахстан гораздо искуснее, нежели Кыргызстан, демонстрирует готовность противостоять российскому давлению, зарабатывая при этом дипломатические очки у Запада. Такое преимущество вполне объяснимо, добавляют некоторые, учитывая, что Токаев пробился на вершину казахстанской политики через дипломатическую службу страны.

Среди примененных Казахстаном дипломатических приемов значится сделанное в июне заявление Токаева о том, что его страна не признает независимость отделившихся украинских регионов Луганска и Донецка. Кроме того, на состоявшейся в ноябре совместной пресс-конференции по итогам казахстанско-российской встречи Токаев щелкнул по носу российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным, выступив со вступительным словом на казахском языке.

«Казахстану удалось создать благоприятный имидж», – сказал Абдрахманов, объясняя, как казахстанским юридическим и физическим лицам до сих пор удается избегать санкций. Алжанов также отметил, что Астана поддерживает открытыми каналы связи с западными аналитическими центрами, СМИ и прочими представителями западного политического истеблишмента.

Глобальные экономические факторы также помогают Казахстану снизить градус недовольства Запада по поводу нарушения режима санкций. Нефтяные и газовые ресурсы Казахстана привлекают крупные инвестиции; шесть из 10 крупнейших инвесторов в этом секторе – компании со штаб-квартирами в ЕС, Великобритании и США. Кыргызстан же не обладает природными ресурсами и не является центром межконтинентальной торговли.

«Нам [Кыргызстану] устраивают показательную порку, потому что здесь не представлены западные компании. Мы маленькие, – сказал Шаршеев, экономист из Кыргызстана. – Самое безопасное [для Запада] – это давить на нашу страну, потому что она не может ничего сделать в ответ».

Данный материал был опубликован в сотрудничестве с n-ost – базирующейся в Берлине некоммерческой новостной организацией. Статья является частью проекта Spheres of Influence Uncovered.