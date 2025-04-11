Россия

Стратегии и сценарии выживания российских ученых за рубежом

Чаще всего причина отъезда – непосредственная опасность либо моральный и/или рациональный выбор не работать в российской академии эпохи «СВО».

Дмитрий Дубровский Apr 11, 2025
В ряде стран ввели визовый бан – и это сделало невозможными коммуникацию и сотрудничество российских ученых с научными учреждениями в странах с таким режимом. (Фото: Alexander Markin on Unsplash) В ряде стран ввели визовый бан – и это сделало невозможными коммуникацию и сотрудничество российских ученых с научными учреждениями в странах с таким режимом. (Фото: Alexander Markin on Unsplash)

Данный материал публикуется Центром независимых социальных исследований на сайте Eurasianet.org в рамках информационного сотрудничества. Представленные в тексте мнения, оценки и выводы могут не совпадать с позицией редакции Eurasianet.org.

Часть 2: За рубежом

В первой части материала мы начали разговор о стратегиях российских ученых, после начала полномасштабной войны оставшихся в стране. Во второй части речь о тех, кто уехал.

Почему так трудно уехать

Один из возможных, но очень дорогостоящих для ученого или преподавателя сценариев, – это отъезд. Чаще всего причина отъезда – непосредственная опасность либо моральный и/или рациональный выбор не работать в российской академии эпохи «СВО». 

При этом недавние исследования показывают: даже при наличии угрозы, не говоря уже об остальных факторах, исследователи могут не уехать, потому что не видят себя в зарубежной академии и оценивают свои шансы на адаптацию – по разным причинам – как мизерные. Причины эти:

  • плохое знание или незнание языка,
  • чересчур узкая специализация,
  • невысокая публикационная активность. 

Для преподавателей российской высшей школы это довольно частое явление. Модернизация и глобализация высшего образования и науки начались недавно, их результатами смогли воспользоваться далеко не все. 

Прежде всего, это вопрос регионального неравенства. Очевидно, что ближе к возможностям глобальной науки и образования находятся те, кто был аффилирован с центральными институциями, а не те, кто работал в регионах. 

Среди первых же больше всего возможностей было у тех, кто работал в «карманах эффективности» – в НИУ-ВШЭ прежде всего.

Кто уезжает

Специализация. Вроде бы, очевидно было предположить, что основная часть уехавших – представители гуманитарного и социального знания. По некоторым данным, это не так.

Оказалось, что в значительной мере уехавшие – представители естественных наук, включая медицину. Как предполагает Михаил Соколов (сам переехавший из Европейского университета в СПб в США), в этих случаях мотивация может быть не столько идеологической, сколько прагматической. В условиях изоляции и санкций российская наука обречена на стагнацию, и отъезд – это способ сохранить себя в науке – внутри международной науки. 

Для того чтобы не просто куда-то уехать, но продолжить исследования или преподавание, важно либо найти позицию, либо хотя бы определиться со страной, где стоит пытаться найти рабочее место. Разумеется, если бегство не было вынужденным и было время выбрать, куда и как уезжать. 

Количество. Вероятно, поэтому оценка уехавших варьируется от минимум 2500 человек до максимум 9 тысяч – если ориентироваться на данные об ученых, которые покинули российские исследовательские и образовательные учреждения после 2022 г. 

Качество. В международной базе данных ORCID российскую аффилиацию указывают около 130 000 – это приблизительно от 2 до 7 процентов ученых и преподавателей, которые так или иначе участвовали в международном производстве знаний. В то же время, например, Вышка потеряла четверть от тех, кто публиковался хоть однажды в международных журналах. Эти данные также говорят не столько о количестве уехавших, сколько об их качестве. Наиболее успешные с точки зрения международной «видимости», по-видимому, и составляют значительную часть уехавших.

География. Местом возможной эмиграции часто становятся страны, которые прежде были активны в установлении общих научных и образовательных проектов с Россией. Это прежде всего Германия, Франция, Великобритания, США. Очевидно, люди чаще всего едут туда, где уже были сложившиеся контакты, знаком язык и есть надежда продолжить работу. 

При выборе стратегии отъезда важно, как страна относится к мигрантам из России. В ряде стран ввели визовый бан – и это сделало невозможными коммуникацию и сотрудничество российских ученых с теми научными учреждениями, которые находятся в странах с таким режимом. Среди них – Эстония, Латвия, Чехия. 

В других странах российских граждан ученых ждут, например, различного рода проверки на секретность, что в большей мере бьет по STEMM специализациям. Широкое понимание вопросов безопасности и применения санкций приводит к тому, что даже выпускники санкционных университетов в России оказываются в некоторых университетах персонами нон грата. Среди них – выпускники Сколково и МФТИ, поскольку последние находятся в санкционных списках. Они не смогли подать документы в престижный Цюрихский технический университет. Тот заявил, что прием таких студентов якобы нарушает санкционный режим.

Программы поддержки

Существующие программы поддержки действительно очень помогают – Science at RiskScholars at Risk, Pause и другие. Они оказали важную поддержку тем, кто был вынужден покинуть работу и дом, спасаясь от преследований со стороны российских властей за антивоенную и иную оппозиционную деятельность. 

Проблема заключается в том, что существующие программы поддержки для российских ученых в целом продолжают довоенную логику. Они предназначены для того, чтобы оказывать помощь тем, кто находится в непосредственной опасности, кого преследуют в России так же, как оппозиционных политиков, журналистов, гражданских активистов. Другими словами, поддерживают только тех, кто может доказать гражданскую или политическую активность и преследования. Далеко не все ученые вовлечены в гражданскую и политическую деятельность – или далеко не всегда такая деятельность публична. 

Таким образом, существующие на данный момент программы поддержки покинувших страну учёных, исследователей и преподавателей не решают проблему их выживания в эмиграции и интеграции в новую среду. Такие программы направлены в основном на академических беженцев – тех, кто был вынужден уехать из-за политических преследований. 

Стратегия инициативы против «беженского академического прекариата»

Уезжающие же «в плановом порядке» должны не только найти работу, но и продумать ближайшую перспективу. А ее невозможно запланировать заранее, учитывая, что большая часть возможных позиций – временные. 

Возникает своего рода «беженский академический прекариат» – класс социально неустроенных людей, для которых основными рабочими контрактами становятся краткосрочные, а долговременное планирование попросту невозможно.

В этих условиях одна из стратегий российских ученых – это создание или продолжение деятельности различного рода образовательных и исследовательских инициатив. 

Инициатив сейчас насчитывается около полусотни, при этом они делятся на три основные кластера:

  • образовательные (как онлайн, так и офлайн),
  • исследовательские,
  • различного рода помогающие (сети поддержки и взаимопомощи).

Эта стратегия имеет свои серьезные ограничения. Прежде всего, русский язык не является языком образования и науки в Европе, более того – за пределами России он может трактоваться как «язык агрессора». 

В то же время опора на русский язык не дает возможности рассчитывать на интеграцию с европейской высшей школой и в целом стать частью глобальной науки. Возникшие образовательные проекты (например, Свободный университет) не могут рассчитывать на получение государственной аккредитации, поскольку русский язык не является языком образования в Евросоюзе.

Переход же на английский и другие языки предсказуемо приведет к растворению эмигрантской части академического сообщества в европейской (что уже случалось в истории XX века). 

Такие инициативные проекты не могут существовать без какой-либо внешней поддержки. Учитывая сложности с переводом денег из России, а также объявление ряда проектов «нежелательными организациями», поддерживать их изнутри России попросту невозможно. А поддержка европейскими организациями или фондами затруднена.

Все это ставит эти организации в сложное положение. Их выживание зависит от многих условий, прежде всего – смогут ли волонтерские проекты остаться волонтерскими. Смогут ли некоммерческие проекты найти деньги на свое существование в ближайшем будущем… 

Сценарии развития российского академического сообщества вне страны 

С точки зрения развития российского академического сообщества, оказавшегося после начала военных действий в Украине за пределами страны, просматриваются следующие сценарии.

Сценарий 1: Историческая модель. Создание автономных образовательных учреждений, в том числе преподающих на русском языке, которые будут пониматься как «временные». 

Эта модель конечна во времени, поскольку отсутствует воспроизводство преподавателей и студентов, а также осложнена финансовая поддержка. Ситуация может измениться, если найдутся российские или иные благотворители.

Сценарий 2: Сетевая модель. Существование образовательных и исследовательских инициатив в форме волонтерских инициатив, которые будут включать в себя российских студентов и преподавателей. 

Эпоха ковида внесла заметный вклад в развитие такой стратегии еще до начала войны. Модель довольно устойчива и может существовать до существенных политических изменений внутри России.

Сценарий 3: Ассимиляционная модель. Интеграция российских ученых в существующие европейские и иные образовательные и исследовательские центры – с потерей субъектности отдельной российской академической эмиграции. 

Учитывая современное развитие ситуации, этот сценарий наиболее вероятен.

Дмитрий Дубровскийкандидат исторических наук, исследователь факультета социальных наук Карлова университета (Прага), научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в США (CISRUS), профессор Свободного университета (Латвия), ассоциированный член Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

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