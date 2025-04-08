Стратегии и сценарии выживания ученых в России

Не менее трети бюджета на научные исследования идет в настоящее время на разработки, напрямую связанные с войной. (Фото: Marek Studzinski on Unsplash)

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Часть 1: Внутри страны

«Дикий путинизм»

Рутинизация войны и неочевидная перспектива изменения политической ситуации в России влияют на стратегии и тех ученых, кто остался в стране, и тех, кто уехал. Эти стратегии, в свою очередь, формируют возможные сценарии развития российской науки как внутри страны, так и за рубежом.

Внутри России. Весьма вероятно, что степень политического давления на университеты и российскую науку в целом не снизится даже в случае окончания военных действий. Кажется, очевидным, что режим вошел в новую фазу трансформации – Татьяна Становая из Центра Карнеги называет ее «диким путинизмом». Эта фаза характеризуется отсутствием системной политики внутри страны и непредсказуемостью политического курса.

Снаружи. За пределами России, особенно в Европе, куда направился «философский самолет», появляются многообразные инициативы, цель которых – cократить количество российских граждан в качестве реакции на «вызовы безопасности». Желающие перебраться в США также сталкиваются с возрастающими трудностями. Для тех российских ученых, кто не видит для себя возможности жить и работать в современной России, все острее встает вопрос о возможных стратегиях выживания и развития.

Сегодня речь о тех, кто остался в России.

Ресоветизация российской науки

В очередной раз в истории России научные дисциплины претерпевают разные трансформации.

STEMM

Для большинства представителей STEMM (science, technology, engineering and mathematics) нынешний кризис не просто ограничивает возможности для продолжения международной исследовательской активности. Резкое увеличение финансирования войны существенно ухудшает финансирование исследовательских программ.

По данным UNESCO Institute for Statistics, реальные цифры поддержки R&D уже в 2022 составили только 0.94% GPD (для сравнения, в США – 3,46%, у лидера Израиля – 5,56%). Важно обратить внимание, что в абсолютных цифрах разница гораздо существеннее – в США это около 600 млрд долларов, в России около 20 млрд.

По самым скромным оценкам, стоимость ведения военных действий в Украине – не менее 40 млрд долларов в год.

Кроме того, введение санкций в Европе и США напрямую ударило как по многочисленным научно-исследовательским проектам, так и по доступности, качеству и стоимости оборудования и расходных материалов для прикладных исследований. Точные данные получить трудно. Очевидно, что если до войны около 15-20% R&D шло на военные нужды, то в военное время эта сумма существенно увеличилась. Можно предположить, что не менее трети бюджета на научные исследования идет в настоящее время на разработки, напрямую связанные с войной.

Очевидно, это создает не только давление на научные исследования разного рода секюритизации – включая заметный рост «шпионских дел» там, где речь идет о разработках, имеющих военное предназначение. Это порождает и значительный перекос в сторону исследований оборонного характера.

Структура финансирования STEMM все больше напоминает, как это было в Советском союзе:

основное финансирование приходится на военно-прикладные исследования,

значительно растет контроль над исследованиями со стороны государственной безопасности.

В то же время количество научных сотрудников падает до рекордно низкого для Российской Федерации уровня. Это отчасти объясняется как старением российской науки и недостаточным количеством молодежи, замещающей уходящих, так и отъездом ученых из страны.

Гуманитарное и социальное знание

По сравнению со STEMM гуманитарное и социальное знание никогда не требовало такого количества финансирования. Поддержка таких исследований всегда была довольно умеренной.

Так, например, в списке проектов в области фундаментальных исследований, поддержанных Российским научным фондом в 2024 году, только 639 проектов из 3263 были связаны с гуманитарным и социальным знанием. Очевидно, что и масштабы поддержки совершенно разные. Согласно общим оценками, до 15% НИОКР используются для финансирования исследований в области гуманитарного и социального знания, в то время как остальное уходит на STEMM.

Новая география, новые темы. Анализ поддержанных РНФ проектов показывает заметное влияние идеологической составляющей. Среди поддержанных – много проектов из «новых» (то есть оккупированных Россией) регионов, также разработка «нового политического курса», включающего в себя «разворот на восток».

Так, в рамках конкурса для гуманитарного и социального знания были поддержаны следующие проекты:

«Репрезентация России как государства-цивилизации: кейс новых регионов (риски и технологии преодоления внутренних и внешних вызовов)» (Севастополь),

«Налогово-бюджетное регулирование постконфликтного восстановления нового региона Российской Федерации» (ДНР),

«Интересы и политика развития сопредельных с Россией территорий КНР и КНДР (Приморский край)»,

«Памятники событиям Великой Отечественной войны на территории Республики Крым (Крым)».

Впрочем, откровенно идеологических проектов в целом довольно немного, и очевидно, что не они задают тон в российских исследованиях в области гуманитарного и социального знания. Скорее, речь идет о точечной поддержке небольшого количества тем, интересующих российский режим, и некоторых организаций, которые представляют «новые регионы».

Идеология. В то же время очевидно, что как авторы проектов для получения финансирования мимикрируют под идеологические задачи, в целом пытаясь сохранить ту или иную уже существующую традицию или научное направление.

Не менее очевидно, что для российского гуманитарного и социального знания настали времена, когда многие дисциплины стали идеологически нагруженными – как и в Советском союзе. Серьезно пострадали:

международное право,

права человека,

публичная социология,

гендерные исследования,

история, особенно история XX века и Второй мировой войны,

политология, особенно в части изучения современной России как автократического режима.

Все это создает для исследователей, которые работают в этом поле, значительное давление, заставляя задуматься либо над изменением исследований, либо уходе из профессии, либо отъезде.

Риски. В этом смысле преподавателям в области гуманитарного и социального знания приходится хуже. У них гораздо меньше вариантов. Например, отказаться от курсов, которые они читали раньше, если в настоящее время эти курсы требуют серьезного идеологического содержания или даже целиком из него состоят. Введение такого рода курсов – в частности, Основ российской государственности – требуют от преподавателя идеологической лояльности вместо педагогических умений.

Впрочем, реальная практика преподавания таких курсов далека от поставленной задачи – продвижения политической лояльности к путинскому режиму и агрессивной войне. Очевидно, эта цель не достигнута. Но для тех, кто работает и учится в университете эпохи «СВО», от этого не легче. Они находятся под давлением и подозрением. И потому просто критическое отношение к заведомо идеологическому продукту может стоить им работы, места в университете или даже административного или уголовного преследования со стороны государства.

Стратегии выживания. В результате для преподавателей в области гуманитарного и социального знания опций меньше:

не читать такие курсы, заниматься чем-то «аполитичным»,

максимально удалится от любых исследовательских тем, которые могут быть источником неприятностей.

Такого рода эскапизм был хорошо освоен советской гуманитарной наукой, которая находила защиту от идеологического контроля в исследованиях древности, теоретических изысканиях и сюжетах, далеких от идеологического интереса советского строя.

Сценарии развития науки и высшего образования внутри России

Исходя из перечисленных факторов и наиболее очевидных стратегий, можно предположить, что при существующем политическом курсе у российской науки и высшего образования есть три возможных сценария развития. Эти сценарии не являются взаимоисключающими. В зависимости от специфики того или иного сектора науки или высшего образования и комбинации идеологического давления и контроля российского режима будут развиваться разные нижеперечисленные сценарии.

Сценарий 1: Ресоветизация. В этом сценарии университеты и научные институты всё больше интегрируются в государственную идеологическую систему, теряя независимость – по советскому образцу, но при этом сохраняя условную «внутреннюю свободу» и расширяя «тихое сопротивление».

Очевидно, что тотальный контроль советского образца в настоящее время недостижим, да и не нужен российскому политическому режиму – точно так же, как он был не нужен в 1960-70 годы в советской науке и высшем образовании.

Сценарий 2: Добровольная адаптация и коррекция. Некоторые учебные заведения и особенно академические институции могут попытаться сохранить академическую свободу через усиленную самоцензуру или гарантии лояльности через патронов во власти. Наличие ограниченной автономии и финансовая поддержка патронов позволит им оставаться конкурентоспособными в условиях международной изоляции.

Возможной моделью может быть различного рода сотрудничество с университетами стран БРИКС. Такая модель, скорее всего, окажется возможной для научных институтов STEMM и вряд ли будет востребована для гуманитарного и социального знания.

Сценарий 3: Китайская модель. Вся академическая наука попытается перейти, условно, на «китайский сценарий», реализовав альтернативную модель научного производства. Это возможный сценарий для большого количества учебных заведений, подконтрольных государству. Смена поколений может привести к появлению нового «научного договора» китайского типа: так называемой «социальной ответственности» преподавателя или исследователя. С точки зрения традиционного представления об академической свободе это означает отказ от критики государства и признание определенных направлений гуманитарного и социального знания сферами не научного познания, а идеологического интереса.

Однако такой сценарий потребует значительных усилий и времени, чтобы полностью изменить представление самих преподавателей и студентов о сути и смысле научной и преподавательской работы.

В следующем материале мы расскажем о стратегиях российских ученых, уехавших из страны.