Страх и безопасность в Армении

Подавляющее большинство опрошенных в Армении сообщили, что не боятся гулять ночью в одиночку по улицам Еревана. (Фото: Mirrors are more fun, CC BY-SA 2.0, tinyurl.com/y3wub8ek)

Опасаясь возобновления агрессии со стороны Азербайджана, армянские власти в последние дни активно пытались заручиться международной дипломатической поддержкой. В то же время, согласно недавно опубликованному исследованию, Армения является самой безопасной страной на постсоветском пространстве.

Мирный договор, призванный положить конец более чем 35-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, вроде готов к подписанию. Но после объявления в середине марта о том, что работа над текстом договора завершена, из Баку стала постоянно доноситься воинственная риторика, и администрация Ильхама Алиева, по всей видимости, добивается дополнительных уступок сверх того, что предусмотрено мирным договором.

На этом фоне Армения обратилась ко всем региональным державам, кроме Турции, стремясь укрепить поддержку суверенитета страны.

Главным направлением армянской дипломатической активности стало улучшение отношений с Россией. После возвращения Азербайджаном контроля над всей территорией Нагорного Карабаха осенью 2023 года в отношениях между Ереваном и Москвой наблюдалась растущая напряженность. На протяжении последнего года армянские власти старались развернуть страну от России к Западу.

Но действия Армении в последние дни, по-видимому, убедили Кремль, что Россия сохранит свое геополитическое положение на Кавказе. Делая вид, что никакой напряженности в отношениях никогда и не было, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 27 марта заявила, что у Москвы «всегда были прекрасные отношения с Арменией. В историческом контексте другого и не могло быть. Нашей географией, судьбой и историей предписано развивать отношения».

На том же брифинге Захарова, отмечая на вопрос об усилиях Еревана по вступлению в Евросоюз, сказала, что «членство в ЕС и членство в [возглавляемом Москвой] ЕАЭС не являются взаимоприемлемыми вещами».

Тем временем информационное агентство Arminfo сообщило 27 марта, что посол США в Армении Кристина Куинн посетила Сюникскую область, через которую Азербайджан добивается прокладки «Зангезурского коридора», чтобы соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань. При этом Баку требует суверенного контроля над этим коридором, хотя проложить его предполагается по территории Армении. Ереван при этом настаивает, что на суверенной территории Армении не может быть коридора другой суверенной страны. Таким образом вопрос о коридоре стал одним из нескольких камней преткновения, задерживающих подписание мирного договора.

В сообщении Arminfo говорится, что Куинн подтвердила «поддержку США территориальной целостности Армении и установления мира между Арменией и Азербайджаном». 25 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел краткую беседу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой они согласились, что «эскалация в любой форме на Южном Кавказе неприемлема», согласно заявлению Госдепартамента.

Также 25 марта Пашинян встретился в Ереване с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который позже заявил журналистам, что Иран «поддерживает территориальную целостность стран» Кавказа и что «региональные проблемы должны решаться в рамках региона посредством диалога и дипломатии, не прибегая к силе».

Между тем, нависшая, по мнению многих, над Арменией внешняя угроза резко контрастирует с ситуацией внутри страны. Согласно опросу общественного мнения о преступности и безопасности, проведенному в 147 странах мира, Армения оказалась на восьмом место в списке самых безопасных государств планеты. Опрос был проведен Numbeo, который позиционирует себя как «крупнейшую в мире базу данных о городах и странах мира, собранную на основе отзывов пользователей».

Другими постсоветскими государствами, вошедшими в топ-30 самых безопасных стран, стали Грузия и Узбекистан. Азербайджан занял 33-е место, Казахстан – 71-е, а Кыргызстан – 109-е. Таджикистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

Почти 78 процентов опрошенных в Армении сообщили, что не боятся гулять ночью в одиночку по улицам Еревана, тогда как в Бишкеке таковых было всего 37 процентов.