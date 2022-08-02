Стремительный обнадеживающий вояж министра иностранных дел Китая по Центральной Азии

Когда настают трудные времена, Китай проявляет себя надежным, ненавязчивым и щедрым партнером. По сути, именно в этом министр иностранных дел Китая Ван И, совершивший на этой неделе поездку по странам Центральной Азии, заверял принимавшие его стороны.

Основные положения этих принципов были оглашены представителем МИД еще до поездки.

«Центральная Азия сталкивается с новыми проблемами, порожденными разными внутренними и внешними факторами, — сказал репортерам 26 июля пресс-секретарь МИД Жао Лицзянь. — Страны региона объединяет общая надежда на углубление сотрудничества с Китаем, совместное развитие и укрепление безопасности».

Первую остановку Ван сделал в столице Узбекистана Ташкенте, где принял участие в совещании министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем 28–29 июля.

Однако, поскольку на этом мероприятии ШОС присутствовал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, в заголовки в основном попали его высказывания. Лавров сказал журналистам, что Москва твердо придерживается провозглашенного Пекином принципа «одного Китая» — то есть, по сути дела, отказывает Тайваню в праве на государственность.

Это заявление выглядело вполне уместным для ШОС, возглавляемой Пекином и Москвой группы, назначение которой — если не считать обмена обнадеживающими банальностями — становится все труднее понять.

Состоявшаяся 29 июля беседа Вана с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым также была во многом выдержана в духе ШОС. Пекин, сказал Ван, решительно поддерживает усилия Узбекистана по защите его национального суверенитета и стабильности, — намек на недавние кровопролитные волнения, порожденные отвергнутыми теперь планами Ташкента ослабить символическую автономию входящей в состав Узбекистана республики Каракалпакстан.

Ван заверил Норова, что Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Узбекистана.

Выступая с такими заявлениями, китайские официальные лица стараются продемонстрировать резкий контраст с позициями, подобными тем, которые занимают правительства западных государств, часто — хоть и далеко не всегда — отвечающие на подавление протестов властями стран-партнеров требованиями проведения независимых расследований.

Например, после событий в Каракалпакстане Евросоюз призвал «к открытому и независимому расследованию событий с применением насилия». В том же заявлении ЕС призвал узбекские власти «гарантировать соблюдение прав человека, в том числа фундаментальных прав на свободу выражения и свободу собраний, в соответствии с международными обязательствами Узбекистана», в чем можно усмотреть критику Ташкента, затягивающего проведение политических реформ.

С еще бóльшим энтузиазмом Вана встретили в Кыргызстане.

На состоявшейся 30 июля встрече с китайским гостем президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал (возможно, к некоторому удивлению Москвы), что Бишкек считает Пекин своим главным экономическим партнером на международной арене.

«Данный визит станет яркой исторической вехой в кыргызско-китайских отношениях», — говорится в заявлении администрации Жапаров.

Если судить по одному лишь торговому обороту, Россия по-прежнему занимает господствующее положение в экономике Кыргызстана. Если объем торговли между Россией и Кыргызстаном составил в 2021 году 2,5 миллиарда долларов (по большей части за счет товаров, поступавших с севера на юг), то объем двусторонней торговли с Китаем был равен 1,5 млрд (и почти все эти товары поступали с востока на запад).

Перед прибытием Вана министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев дал понять на пресс-конференции, что сокращение этого разрыва, который, по его словам, в значительной степени был последствием подорвавшей торговлю пандемии COVID-19, является одной из приоритетных задач.

«Мы никак не можем вернуть тот потенциал, который был до пандемии. Из-за этого страдают наши предприниматели, упал объем торговли», — цитирует слова Кулубаева новостное агентство 24.kg.

Другой темой для обсуждения, предположил министр, должна была стать нынешняя финансовая задолженность Кыргызстана перед Китаем. По состоянию на июнь долг Бишкека перед государственным Экспортно-импортным банком Китая, который чаще называют «Эксимбанком», доходила почти до 1,8 млрд долларов.

Руководство Кыргызстана откровенно говорит, что считает Китай залогом будущего процветания своей страны.

После встречи с Ваном Жапаров сказал репортерам, что правительство Кыргызстана увязывает свою «стратегию развития с китайской инициативой “Один пояс и один путь”».

Переходя к подробностям, Жапаров выразил удовлетворение обещанием Китая выделить грант, которые обеспечит полное финансирование нового крупного инфраструктурного проекта — второго Обводного Чуйского канала (ОЧК-2).

Он также вернулся к теме, которая в последнее время пользуется большой популярностью у официальных лиц Кыргызстана, — долгожданной железной дороге Китай—Кыргызстан—Узбекистан. Жапаров предположил, что документ, содержащий предварительные обязательства всех сторон этого проекта, может быть подписан на встрече глав государств ШОС, которая должна пройти в сентябре в Самарканде.

«Глава государства выразил мнение, что железная дорога “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” станет важным дополнением инициативы Председателя Си Цзиньпина “Один пояс — один путь”», — любезно сообщается в заявлении администрации Жапарова.

Администрация Жапарова также сообщила, что китайские инженеры уже прибыли в Кыргызстан, чтобы начать проектно-изыскательские работы для строительства железной дороги.

Поездка Вана завершилась в Таджикистане.

Лишь немногие страны могут сравниться с Таджикистаном по размерам долга Китаю. Из 3,3 млрд долларов, которые Душанбе был должен иностранным кредиторам к началу 2022 года, 60 процентов — 1,98 млрд — приходятся на долю «Эксимбанка».

Возможно, 1 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон мог и не стараться очаровать Вана своими речами о том, как ему хочется увидеть «дальнейшее углубление тесных многогранных связей двух стран во всех форматах».

Как и в Кыргызстане, в Таджикистане считается приоритетной задачей восстановление объемов торговли.

«По данным статистики, за первое полугодие текущего года взаимный товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом [2021] года увеличился почти на 82 процента и составляет более 19 процентов от общего объёма внешнеторгового оборота Таджикистана», — сообщила администрация Рахмона в заявлении, выпущенном после его встречи с Ваном.

Но Таджикистану этого мало.

«Необходимо предпринять совместные шаги по наращиванию темпов развития торговли», — заявила администрация Рахмона.