Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан буксует
Заявленные сроки начала работ уже неоднократно срывались.
Кыргызстан, Узбекистан и Китай до сих пор не приступили к строительству железной дороги, которая, как неоднократно заявляли в двух центральноазиатских республиках, должна открыть невероятные торговые перспективы для региона.
Еще в мае президент Кыргызстана Садыр Жапаров обещал, что прокладка артерии начнется в октябре 2024 года, а в июне, после подписания договора с Китаем и Узбекистаном, премьер-министр КР Акылбек Жапаров и вовсе настаивал, что все вопросы финансирования проекта решены, и к строительным работам приступят уже в августе.
Между тем настал ноябрь, а воз и ныне там. Премьер Жапаров 7 ноября подтвердил, что строительство еще не началось. Более того, не вполне понятно, когда оно начнется, так как еще даже не завершены переговоры по поводу финансирования проекта, а его участники продолжают искать деньги.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).