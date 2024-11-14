Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Центральная Азия

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан буксует

Заявленные сроки начала работ уже неоднократно срывались.

Nov 14, 2024
Китайские, кыргызские и узбекские специалисты обсуждают строительство дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» во время поездки в Джалал-Абадскую область КР в апреле 2023 года. Прошло более полутора лет, но многие вопросы, касающиеся проекта, остаются нерешенными. (Фото: Кыргыз темир жолу) Китайские, кыргызские и узбекские специалисты обсуждают строительство дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» во время поездки в Джалал-Абадскую область КР в апреле 2023 года. Прошло более полутора лет, но многие вопросы, касающиеся проекта, остаются нерешенными. (Фото: Кыргыз темир жолу)

Кыргызстан, Узбекистан и Китай до сих пор не приступили к строительству железной дороги, которая, как неоднократно заявляли в двух центральноазиатских республиках, должна открыть невероятные торговые перспективы для региона. 

Еще в мае президент Кыргызстана Садыр Жапаров обещал, что прокладка артерии начнется в октябре 2024 года, а в июне, после подписания договора с Китаем и Узбекистаном, премьер-министр КР Акылбек Жапаров и вовсе настаивал, что все вопросы финансирования проекта решены, и к строительным работам приступят уже в августе.

Между тем настал ноябрь, а воз и ныне там. Премьер Жапаров 7 ноября подтвердил, что строительство еще не началось. Более того, не вполне понятно, когда оно начнется, так как еще даже не завершены переговоры по поводу финансирования проекта, а его участники продолжают искать деньги.

Другие материалы по теме

Китай продолжает захватывать рынки Центральной Азии и обещает региону всевозможные инвестиции
Центральная Азия просит у мира денег на экологию, Россия обвиняет Запад в экологическом «неоколониализме»
Страны Центральной Азии постарались убедить Китай в своем экспортном потенциале