Строительство плотин на Куре и Араксе и конфликты из-за воды на Кавказе

Данная статья опубликована в категории «Мнения». (Вторая часть серии из трех материалов).

В число многочисленных угроз, связанных с глобальными изменениями климата, входит и опасность беспрецедентной нестабильности водоснабжения в Закавказье. Этот регион сталкивается со все более непредсказуемыми перепадами режима выпадения осадков и таяния снега, в результате которых в опасности оказываются запасы питьевой воды, сельскохозяйственное производство и выработка гидроэлектроэнергии.

Еще более осложняет ситуацию тот факт, что вода течет в этом регионе через границы стран, отношения между которыми и без того напряжены.

Бóльшую часть пресной воды регион получает из трансграничных рек Куры и Аракса; обе они берут начало в Турции и текут на Кавказ. Турция, находящаяся выше всех по течению, борется с вызванной климатическими изменениями нестабильностью запасов воды, строя плотины, задача которых — удержать как можно больше воды, прежде чем она утечет за границу. Расплачиваться за это приходится водопользователям, находящимся ниже по течению, на Кавказе.

Когда речь заходит о строительстве плотин в Турции, наибольшее внимание обычно обращают на речной бассейн Тигра и Евфрата. За последние 50 лет турецкая Государственная гидравлическая компания (которую называют, используя турецкую аббревиатуру DSI) построила на Тигре и Евфрате в рамках проекта «Юго-Восточная Анатолия» (GAP), обошедшегося в миллиарды долларов, 22 плотины и 19 гидроэлектростанций. В результате воздействия GAP на нижнее течение рек значительные территории Сирии и Ирака оказались подвержены жесточайшим засухам, что усилило влияние Анкары на ее ближневосточных соседей, в особенности в отношении угроз курдским политическим движениям в Сирии, и имело другие геополитические последствия.

Похожая судьба может ожидать и Закавказье.

В течение двух последних десятилетий DSI также перегораживает Куру и Аракс. На Куре DSI выполняет генеральный план проекта «Кура», цель которого — увеличить площадь орошаемых земель в провинции Ардахан, расположенной вблизи границы с Грузией, с 3000 до 51 000 гектаров. Как показано на приведенной ниже карте, план предполагает сооружение в верхнем течении Куры пяти крупных плотин. Плотина «Бешиккая» (№ 4 на карте) должна стать крупнейшей в верхнем течении Куры: ее высота составит 107 метров, а объем водохранилища — 211,6 миллиона кубометров. Этот проект вызывает особое беспокойство как среди местных активистов, так и ниже по течению, в Азербайджане.

Активисты в провинции Ардахан утверждают, что «Бешиккая» будет отводить 70 процентов стока воды Куры в реку Чорох, трансграничную водную артерию, протекающую в Турции и Грузии. Непосредственное воздействие, которое эта плотина окажет на сельское хозяйство и экологию региона, побуждает активистов выступать против ее строительства. Нехватка воды, вызванная изменениями климата, уже привела к экономическому упадку этой по большей части сельскохозяйственной провинции. Ардахан заняла третье место среди турецких провинций (а всего их 81) по убыли населения между 2000 и 2020 годами.

Кроме того, азербайджанские экологи указывают, что «Бешиккая» создает угрозу и для водной безопасности их страны. Существует опасность, что плотина понизит уровень Куры в Азербайджане, что причинит ущерб снабжению оросительной и питьевой водой.

Турция существенно активизировала строительство плотин и на реке Аракс. На Араксе Турция построила больше плотин, чем на Куре, хотя и с меньшими объемами водохранилищ. С 2012 по 2014 год Турция соорудила на Араксе шесть гидроэлектростанций и сейчас планирует строительство еще восьми.

В число завершенных входят проекты «Каракурт» и «Альп-Аслан 2», соответственно, в провинциях Карс и Муш, отличающиеся близостью к границе с Арменией. Водопользователи, находящиеся ниже по течению, уже высказывали озабоченность в связи с плотиной «Каракурт», которая уменьшила ток воды в Араксе на 1,6 миллиарда кубометров.

Ждут своей очереди и другие проекты, которые могут быть еще более крупными. Среди них особенно выделяется недавно обнародованный проект плотины «Сёйлемез». Эта плотина высотой 113 метров с объемом водохранилища 1,4 миллиарда кубометров должна создать четвертое по величине водохранилище в Турции. По сообщениям турецкой прессы, ее строительство планируется начать в Кёпрюкёе, недалеко от города Эрзурума, уже в 2022 году.

Последствия появления такой плотины в верхнем течении реки сильнее всего будут ощущаться в Араратской долине Армении, дающей 36 процентов армянского сельхозпроизводства. Более того, сама Армения планирует построить 21 плотину, и многие из них предназначены для решения именно этой проблемы: они должны увеличить объемы орошения, доступного фермам долины. Армянские плотины меньше по размерам, чем турецкие: предполагаемый объем их самого крупного водохранилища – «Капс» – составляет 70 миллионов кубометров, что в двадцать раз меньше, чем у плотины «Сёйлемез».

Грузия также активизировалась в области строительства плотин, и планирует на ближайшие годы сооружение 40 гидроэлектростанций. Учитывая, что сейчас гидроэлектроэнергия составляет около 80 процентов энергетического баланса этой страны, грузинские проекты строительства плотин направлены на укрепление энергетической независимости путем уменьшения потребности в газе, поступающем из Азербайджана. В последнее время экологические эффекты строительства плотин порождают все более острые споры вокруг этих проектов. Однако до сих пор на Куре не было ни построено, ни запланировано никаких крупных сооружений. Единственное исключение — плотина «Гуртюрк» (№ 9 на карте), которую планируют построить в том месте, где река пересекает турецко-грузинскую границу.

К тому факту, что Грузия не строит плотин на Куре, может быть причастен Азербайджан, расположенный ниже всех стран по течению рек этого бассейна. С географической точки зрения сооружение плотин в верхнем течении приносит наибольший ущерб именно Азербайджану: 76,6 процента воды поступает в эту страну из-за границы. Поэтому Азербайджан ведет с Грузией активные переговоры по вопросам качества и объемов воды. Баку пытается заключить водный договор с Тбилиси по меньшей мере с 2013 года. Сейчас под эгидой Европейского Союза идет окончательная доработка двустороннего соглашения по пользованию Курой. В то же время, хотя Азербайджан стремится к сотрудничеству с Грузией в области водопользования, именно вода была одной из ключевых причин конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Хотя Азербайджан пытается бороться со строительством плотин в верховьях, именно эта страна лидирует, причем с большим отрывом, по объему искусственных водохранилищ в Кура-Араксинском бассейне. В Азербайджане эта величина составляет 21 587 миллионов кубометров, а в Турции, Армении и Грузии вместе взятых — около 10 000 миллионов. В этой же стране находятся четыре крупнейших водохранилища региона: Мингечевирское (1,57 млрд кубометров), Шамхорское (268 млн кубометров), Худаферинское (161 млн кубометров) и Аракское (135 млн километров). Такой явный дисбаланс водосбора в сочетании с порождаемой климатом нестабильностью количества воды, вероятно, не позволит в ближайшие десятилетия исключить вопросы водного хозяйства их региональной повестки дня.

Сейчас водопользование в Кура-Араксинском бассейне осуществляется по нормам, оставшимся от советской системы центрального планирования, не приспособленным к изменчивости, которую приносят изменения климата. В постсоветскую эпоху устаревшие двусторонние договоры между СССР и Турцией не учитывают интересов стран, расположенных в низовьях рек, а контроль за выполнением этих соглашений оказывается затруднительным. Вместо этого строительство плотин в бассейне производится по результатам прямых переговоров между странами.

Наибольшую выгоду от такого положения дел получает Турция. После распада Советского союза Турция построила крупнейшие в регионе плотины и соблюдала международные законы о водных ресурсах хуже, чем все остальные страны Кура-Араксинского бассейна. Она отказалась присоединиться к пяти из восьми международных соглашений, регулирующих региональные правила водопользования. Более того, Турция была одной из всего трех стран, проголосовавших против Конвенции ООН о водотоках 1997 года, образующей главную основу международного законодательства о водопользовании.

По мере того как строительство плотин и нестабильность водных ресурсов, вызванная климатическими изменениями, продолжают создавать затруднения для региона, страны Кавказа будут искать способы использования международного права — или уклонения от него — для эффективного пользования Кура-Араксинским бассейном.

А по мере перехода региона к новому положению вещей после прошлогодней войны водная политика, вероятно, будет становиться жизненно важным вопросом в повестке дня переговоров любых форматов.

Часть 1 серии материалов.