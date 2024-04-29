Данная статья была изначально опубликована на сайте «Медиазона Центральная Азия» и перепечатывается на нашем сайте с разрешения правообладателя.

В Казахстане проходит суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, который подозревается в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой — один из самых громких судебных процессов за годы независимости страны. Казахстанцы и не только наблюдают за судебным процессом, который проводится с участием присяжных. Такое в стране случается нечасто. «Медиазона Центральная Азия» разобралась, как устроены суды присяжных в Казахстане.

История появления суда присяжных

Суд присяжных в Казахстане как форма судебных заседаний появился в 2007 году. В период с 2007 по 2009 суды присяжных рассматривали дела, где подсудимым грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Позже в 2010-2012 годах присяжными начали рассматриваться все особо тяжкие преступления. С 1 января 2024 года количество статей, по которым присяжные могут выносить решения составляет 44 уголовных преступления.

По представленной статистике от председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашита Жукенова, суды присяжных выносят оправдательные приговоры в 10% от рассмотренных дел, тогда как в обычных судах эта цифра составляет 1,5-2%. Жукенов добавил, что качество досудебного расследования при участии присяжных намного лучше, а в самом разбирательстве стороны более активны.

Как формируются присяжные

Коллегия присяжных состоит из 10 присяжных и профессионального судьи, который ведет данное дело, а также двух запасных присяжных. Чтобы судебный процесс начал проходить с участием присяжных, стороне защиты нужно заявить соответствующее ходатайство. Суд не вправе отказать в этой просьбе.

Исполнительные органы регионов республики формируют список кандидатов в присяжные. Обычно это граждане, которые проживают в административно-территориальной единице. После данные поступают в суд, где отбирается 200-300 человек.

Правила отбора гласят, что присяжным может быть любой гражданин Казахстана в возрасте от 25 до 65 лет. При этом отобранные граждане не должны:

- иметь непогашенные судимости;

- являться недееспособными;

- находиться на учете в медицинских учреждениях в связи с употреблением веществ, которые влияют на психику;

- быть судьями, прокурорами, следователями, адвокатами, государственными служащими, военнослужащими, а также работниками правоохранительных органов.

Участие в качестве присяжного не должно быть ограничено из-за социального, должностного и экономического положения, пола, расы, национальности, языка, религии и взглядов, а также по другим причинам.

Судья и обе стороны задают кандидатам вопросы, на которые они должны честно ответить, а также по их требованию предоставлять иную необходимую информацию о себе и своих взаимоотношений с лицами, участвующими в деле. При этом человек может ответить анонимно только судье. Судья имеет право задавать вопросы потенциальному кандидату, которые имеют значение для формирование состава присяжных.

После проверки на соответствие вышеуказанным требованиям, от вызванных 200-300 человек должны остаться 17 кандидатов. Если присяжных окажется больше 17, то судья исключает лишних посредством жеребьевки. Из оставшихся 17 претендентов, пятерым отвод должны объявить прокурор и сторона защиты, по двум и трем кандидатам от сторон соответственно.

Если человек не владеет языком, на котором идет уголовное судопроизводство, имеет умственную или физическую инвалидность, мешающую выполнять обязанности присяжного, старше 65 лет или является матерью детей до трех лет, он/она освобождается от работы присяжным заседателем. Религиозные служащие и просто верующие люди могут отказаться от участия по своим религиозным убеждениям.

Врачи, преподаватели, пожарные и другие лица, чье отсутствие на работе может нанести серьезный вред общественным и государственным интересам могут быть освобождены от присяжного заседательства.

За неявку по требованию в суд кандидата в присяжные предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 10 МРП или предупреждения.

Судебные заседания с присяжными

После того, как сформируется состав присяжных, они дают присягу и начинается судебный процесс. Задача присяжных сидеть в зале суда, слушать происходящее во время заседания и при необходимости делать для себя заметки. Если у них возникают вопросы к сторонам, свидетелям и экспертам, они имеют право задать их через председательствующего судью.

Во время судебного слушания присяжным запрещено отлучаться из зала заседания, вступать в контакт по делу с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения судьи, собирать сведения вне судебного заседания, разглашать сведения закрытого процесса, а также нарушать тайну совещательных комнат.

Прения в суде проходят в двух частях. В первой части участвуют присяжные и запасные присяжные, которые выслушивают стороны по поводу доказанности или недоказанности подсудимого. Сторонам нельзя упоминать вещи, которые вызовут у присяжных предубеждения в отношении арестанта. Например, таковыми будут считаться прежняя судимость, наличие хронического алкоголизма или наркомании у обвиняемого.

Вторая часть заседания проходит без присутствия присяжных — судья удаляет их из зала заседания в комнату для присяжных, так как они не должны слышать позиции сторон по вопросам квалификации действий подсудимого, назначения наказания и подачи гражданского иска.

Как выносятся решение присяжных и что нужно, чтобы Бишимбаев получил пожизненный срок?

Во второй части заседания происходит один из основных процессов — стороны формируют вопросный лист для присяжных. Их приглашают в зал суда на его оглашение, с присутствием всех сторон. После этого судья и 10 присяжных удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора — он может быть как обвинительным, так и оправдательным.

В совещательной комнате присяжные и судья должны ответить на три вопроса по каждому из обвинений. Ответы на вопросы могут быть только «да» или «нет». Первый вопрос задается с целью узнать «Доказано ли, что само деяние (в деле Бишимбаева это убийство и истязание) имело место?». Например, произошло ли именно убийство или это была смерть по неосторожности.

На второй вопрос присяжные могут отвечать только если ответили утвердительно на первый. Данный вопрос призван обозначить доказанность совершения вышеуказанного деяния подсудимым. Третий вопрос определяет виновен или невиновен подсудимый в совершенном деянии по мнению присяжных. Отвечать на данный вопрос присяжные имеют право, только если ответили положительно на предыдущие два вопроса. Присяжные не обязаны давать объяснение своим решениям, но выдвигать другие версии тоже не должны.

Обвинительное заключение будет считаться принятым, только при условии, что большинство присяжных ответят положительно на три вопроса. Бишимбаев может быть признан виновным только в том случае, если получит больше половины положительных ответов на три вопроса.

Наказание подсудимому определяется отдельно. Cудья должен решить, является ли данное действие преступлением, каким уголовным законом оно предусмотрено (статья, часть, раздел) и разъяснить присяжным, какие меры наказания предусмотрены за совершенные действия. Решение принимается открытым голосованием присяжных в совещательной комнате. Для того, чтобы Бишимбаев получил пожизненный срок, необходим единогласный положительный ответ на все три вопроса от присяжных и судьи и единогласное решение по наказанию. При этом, за наказание в виде 15 лет лишения свободы должно проголосовать восемь и более присяжных.

Влияние судьи на присяжных

Некоторые эксперты считают, что судья может убедить присяжных принять нужное ей решение. Рассуждая о возможном оправдании Бишимбаева, адвокат Джохар Утебеков написал «для оправдания Бишимбаева достаточно 6 голосов из 11. Если судья этого хочет, то ей достаточно убедить 5 присяжных. Закон даже не запрещает ей этого», — указывая тем самым на недостаток системы, где в числе присяжных есть судья.

13 марта 2024 года нижняя палата парламента Казахстана одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в работе суда присяжных. Если поправки примут окончательно, они заменят нынешнюю гибридную форму суда присяжных на классическую. Это означает, что присяжные в составе 11 человек будут принимать решение без участия судьи.