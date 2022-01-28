Судьба Грузии связана с Украиной

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

«Грузины хорошо знают Россию. […] Кремль извращает истину и искажает историю. […] Именно Россия уничтожила в 1921 году Грузинскую республику, осквернила грузинские православные церкви и пыталась задушить грузинский язык». Такие недипломатичные высказывания содержались в заявлении посла США в Грузии Келли Дегнан от 11 января.

Между тем грузинское руководство, напротив, ведет себя чрезвычайно осторожно.

Реакцией грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили на скопление российских войск на границе с Украиной было оглушительное молчание. Единственным высокопоставленным официальным лицом, активно высказывавшимся в поддержку Украины — в основном через Twitter, — был министр иностранных дел Давид Залкалиани. После того как оппозиционные партии потребовали провести парламентские дебаты по этому вопросу, правящая партия «Грузинская мечта» наконец обнародовала 26 января проект заявления, в котором защита собственных прав Грузии как суверенного государства связывалась с аналогичными правами Украины. Однако это заявление было составлено в сдержанном тоне. Россия в нем даже не упоминалась, что вызвало насмешки со стороны граждан Грузии, которые хотели бы, чтобы власти заняли более решительную позицию, и увидели в этом документе подтверждение прохладного отношения нынешней администрации к Западу и ценностям, которые он представляет.

Сдержанность грузинского правительства кажется в некотором роде необъяснимой: между Грузией и Украиной существуют давние и позитивные отношения. В XIX веке грузинскую и украинскую интеллигенцию объединяло сопротивление господству России; в 1918-1920 годах независимые Грузинская и Украинская республики, границам которых угрожали большевистские армии, признали друг друга в качестве суверенных государств.

Сегодня у них вновь есть общие интересы, связанные с отношениями с Россией Владимира Путина. И Грузия, и Украина пережили «цветные революции» и взяли прозападный, продемократический курс. Обе страны подвергались военной агрессии со стороны России, обе потеряли территории, перешедшие под контроль России или сил, поддерживаемых Россией.

Грузия официально признает Украину жизненно важным стратегическим партнером. Как выяснили исследователи Леван Кахишвили и Александр Купатадзе, целых 39 процентов всех двусторонних соглашений, заключенных Грузией с 1991 года, были заключены с Украиной.

Обе страны стремятся вступить в Европейский Союз и НАТО; в ЕС и НАТО неофициально считается, что они образуют единый «комплект», т.е. все, что касается более тесной интеграции одной из стран с ЕС или ее членства в НАТО, обычно относится и к другой. В этом отношении они неразрывно связаны. Это требует большей координации, разработки единой украино-грузинской стратегии более глубокой интеграции в евроатлантические организации, хотя до сих пор явных признаков такой координации заметно не было.

Кроме того, в последние годы в отношениях между двумя странами возникло значительное напряжение, связанное с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на высокие посты в руководстве Украины. Перед тем как Саакашвили нелегально вернулся в Грузию в сентябре 2021 года и оказался в тюрьме за преступления, которые он якобы совершил, будучи президентом, он был председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Президент Владимир Зеленский назначил его на эту должность в 2020 году.

Власти Грузии утверждают, что их осторожность в отношении России благоразумна: Грузия — маленькая страна, существующая в условиях международного порядка, последовательно игнорирующего ее интересы. В 1921 году Запад, по сути дела, отказался от поддержки Грузии перед лицом агрессивной советско-турецкой коалиции. В 2008 году в одобренном ЕС официальном докладе швейцарского дипломата Хайди Тальявини о российско-грузинской войне того же года в развязывании войны обвинялась Грузия. При этом в докладе не было заметно глубокого понимания ни колониального контекста российско-грузинских отношений, ни привычки России к использованию скрытных действий и «тактики салями» для подчинения себе более слабых государств.

Опасения Грузии, что Запад может оставить ее без помощи, небезосновательны: ни НАТО, ни ЕС не считают Грузию важной для своих интересов. Это было наглядно продемонстрировано после российско-грузинской войны 2008 года, когда президент США Барак Обама быстро перешел к «перезагрузке» отношений с Россией. И в ЕС, и в НАТО по-прежнему существует явное противодействие приему Грузии и Украины в члены этих объединений.

Воинственное отношение к России, свойственное Саакашвили, Грузии не поможет. Но не помогут ей и попытки нынешнего грузинского руководства избежать возмездия со стороны России, не ввязываясь в конфликт и отрекаясь от союзников, подобных Украине. С прагматической точки зрения может показаться оптимальным некий средний путь, но в 1990-х годах, когда подобной эквилибристикой пытался заниматься бывший президент Эдуард Шеварднадзе, это не особенно способствовало безопасности Грузии. Исходящая от России опасность является для Грузии проблемой долговременной, и она будет по-прежнему угрожать существованию страны, пока нечто фундаментально не изменится в самой России.

Но у Грузии есть реалистичные варианты, не ограничивающиеся унылым отказом от прагматизма. Интересно отметить, что Грузия, население которой не достигает и 4 миллионов человек, уже делает больше, чем можно было бы ожидать от такой небольшой страны, и ее положение — как и та польза, которую она приносит, — признается во всем мире.

Действия Шеварднадзе по созданию проходящего через Грузию торгового и энергетического коридора привели к появлению нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и сближению с Западом. Несколько лет спустя те же тенденции усилил Саакашвили, поддержавший строительство Южно-Кавказского газопровода. Оба трубопровода усилили экономическое и стратегическое значение Грузии для Турции, Европы и США (в связи с крупными инвестициями американских энергетических компаний).

Саакашвили превратил Грузию в надежного военного партнера НАТО и, хотя сам был склонен к авторитаризму, успешно пропагандировал образ Грузии как островка демократии в нелиберальном регионе. Этот образ воплотился в высказывании Джорджа Буша во время его визита в Грузию в 2005 году: он назвал эту страну «светочем свободы».

Наконец, Грузия доказала свое мастерство в области мягкой силы. Если скандинавские страны зарекомендовали себя в сферах международного посредничества и успешных экологических решений, Грузия приобрела известность и уважение благодаря своей кухне, культурным достижениям (отражением которых, в частности, является большое число грузинских певцов в европейских оперных театрах) и гостеприимству. Такие черты мало влияют на безопасность, но приносят Грузии ощутимую пользу и способствуют ее международному престижу.

Как подчеркивают исследователи Трейси Джерман и Корнелий Какачия, хотя Грузии недостает структурной власти, она «не просто пешка или “объект” в области внешней политики». Она уже продемонстрировала умение лоббировать свои интересы в ООН, где регулярно защищает резолюции, призывающие предоставить грузинским внутренним перемещенным лицам право на возвращение в Абхазию и Южную Осетию.

Но она должна заявлять о своей позиции и укреплять союз с Украиной (а также с Молдовой, которая тоже находится в сходном положении). Во время российско-грузинской войны 2008 года руководители балтийских государств и Польши приезжали в Грузию в знак солидарности. В 2008 году Грузия сделала для этого все необходимое, но сейчас такая стратегия отсутствует. Грузия теряет важные источники поддержки не только в Польше и странах Балтии, но, что еще важнее, и среди своих западных союзников — ЕС и США.

Чтобы исправить это положение, Грузии нужно укрепить свою репутацию демократического государства. Позиция Грузии в качестве маленького государства с твердыми принципами может пошатнуться, если власти и далее будут потворствовать все большему затуханию демократических реформ. В свое время Грузия помешала осуществлению гегемонистских планов России на Южном Кавказе и продемонстрировала, что могущество России не безгранично. Однако руководству страны необходимо подчеркивать необходимость Грузии для международных действий по сдерживанию российской агрессии и ту важную роль, которую она может играть в такой стратегии.