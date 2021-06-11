США ввели против Армении антидемпинговые пошлины

Администрация Байдена ввела новые таможенные тарифы на основной пункт армянского экспорта в Соединенные Штаты.

В прошлом месяце Министерство торговли США вынесло предварительное заключение, согласно которому армянская алюминиевая фольга продается в США «по цене ниже справедливой», т.е. по «демпинговой» цене. Окончательное решение будет принято осенью, а до тех пор армянские экспортеры фольги должны будут вносить американской таможне денежный залог, эквивалентный 188,84 процента стоимости продукта.

По данным ООН, алюминиевая фольга составляет почти половину армянского экспорта в США. В 2020 году ее было поставлено на сумму свыше 33 миллионов долларов. Фольга производится на заводе в Ереване, известном как «Арменал», который принадлежит российскому алюминиевому гиганту «Русал».

Решение американского Минторга было вынесено в ответ на жалобу американской отраслевой организации, в которой заявили, что производители алюминиевой фольги из Армении и четырех других странах «нанесли ущерб американским производителям … агрессивно дешевым импортом».

В своей жалобе, поданной в сентябре прошлого года, Алюминиевая ассоциация заявила Минторгу, что после введения Вашингтоном антидемпинговых мер против Китая в 2018 году, Армения, Бразилия, Оман, Россия и Турция быстро вышли на американский рынок с алюминием, реализуемым по тарифам ниже справедливой рыночной цены.

«В период с 2017 по 2019 год импорт из пяти рассматриваемых стран увеличился на 110 процентов и составил более 210 миллионов фунтов», – заявила тогда Алюминиевая ассоциация.

В Комиссии по международной торговле США отметили, что Армении грозят самые высокие пошлины из пяти вышеупомянутых государств – 188,84 процента.

После принятия окончательного решения ставка может измениться: «Если окончательная ставка будет другой, или будет принято решение вообще не вводить пошлины, денежные депозиты будут возвращены или изменены в зависимости от обстоятельств», – сказал Eurasianet.org представитель Министерства торговли США.

Армянский национальный комитет Америки (АНКА), видная вашингтонская лоббистская организация, в пресс-релизе от 10 июня подвергла критике это «контрпродуктивное предложение», предлагая вместо этого применить к двусторонней торговле более тонкий подход.

«”Арменал” является крупным налогоплательщиком, который вносит значительный вклад в бюджет Армении, непосредственно обеспечивая работой свыше 700 квалифицированных рабочих в Арабкирском районе и косвенно обеспечивая средствами к существованию тысячи семей по всей Армении», – говорится в сообщении АНКА.

Введение пошлин сейчас весьма некстати для Армении, экономика которой значительно пострадала из-за пандемии. По данным правительства, в прошлом году объем производства упал на 7,4 процента. Учитывая продолжающийся политический кризис и неурегулированный конфликт на восточной границе, МВФ считает, что процесс восстановления экономики будет медленным и болезненным.