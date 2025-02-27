США демонстрируют интерес к укреплению связей с Центральной Азией

Администрация Трампа активно пересматривает прежнюю политику Белого дома на постсоветском пространстве, примером чего являются действия Вашингтона по разморозке отношений с Россией. Но кое-что унаследованное от Байдена Госдепартамент, похоже, все-таки намерен сохранить, в частности, инициативу по усилению влияния США в Центральной Азии, известную как C5+1.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул заинтересованность США в дальнейшем развитии формата C5+1 во время переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым 21 февраля. Согласно сообщению Госдепартамента, Рубио «обсудил продолжение сотрудничества, в том числе по линии дипломатической платформы C5+1, ради мира и процветания в Центральной Азии».

Особый интерес США в Центральной Азии вызывают богатые природные ресурсы региона – не только нефть и газ, но также минералы и редкоземельные элементы, используемые в высокотехнологичных отраслях, в том числе в сферах обороны и зеленой энергетики.

Также, возможно, значение для США имеет географическое расположение региона на западной границе Китая, т.к. заявленной целью администрации Трампа является сдерживание глобального экономического влияния КНР.

Рубио в беседе со своим узбекским коллегой особо упомянул, что «Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Узбекистаном, чтобы выделить взаимовыгодные возможности для инвестиций в критически важные минералы и гражданские ядерные энергетические технологии США».

Саидов отметил, что Узбекистан готов к сотрудничеству с США, охарактеризовав свой разговор с Рубио как «искренний и продуктивный». В опубликованном в Telegram заявлении он добавил, что Узбекистан будет прилагать усилия для «расширения стратегического партнерства между нашими странами во всех без исключения сферах», уделяя особое внимание «налаживанию прочных мостов между бизнес-сообществами, увеличению объемов торговли в обоих направлениях и обеспечению процветающего развития».

Узбекистан и Казахстан считаются ключевыми государствами в рамках C5+1. Данный формат появился в 2015 году усилиями занимавшего тогда пост госсекретаря Джона Керри. Затем администрация Байдена значительно повысила статус инициативы, организовав в 2023 году первый в истории саммит лидеров C5+1 на президентском уровне. Годом позже администрация Байдена запустила смежную инициативу, созданную для содействия торговле и инвестициям и получившую название B5+1.

Судя по беседе Рубио и Саидова, Соединенные Штаты сохраняют приверженность поддержке усилий Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию. В декабре 2024 года, еще до возвращения Трампа в Белый дом, США и РУ подписали соглашение о расширении доступа к рынкам друг друга. Американские официальные лица тогда отметили достигнутый правительством Узбекистана «значительный прогресс» в деле построения более открытой экономики.

Беседа также подтвердила, что Узбекистан готов к сотрудничеству с Соединенными Штатами по вопросу репатриации нелегальных мигрантов. Рубио поблагодарил Саидова за «сотрудничество Узбекистана в сдерживании нелегальной миграции». Уже 24 февраля в Ташкент прибыли первые семь депортированных узбекских граждан, сообщили узбекские СМИ. США, по сообщениям, также депортировали узбекских граждан в Панаму и Коста-Рику.