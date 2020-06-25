США должны отозвать у Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности
Два высокопоставленных чиновника Комиссии США по международной религиозной свободе говорят, что Вашингтон должен прекратить делать туркменскому диктатору поблажки.
Гейл Манчин является председателем Комиссии США по международной религиозной свободе. Она была назначена на этот пост лидером демократического меньшинства в Сенате Чарльзом Шумером. Гари Бауэр является членом Комиссии США по международной религиозной свободе. Он был назначен президентом Дональдом Трампом.
Правительство Туркменистана является одним из самых репрессивных режимов в мире, и оно не заслуживает особого отношения со стороны Соединенных Штатов. Вместо этого правительству США следует привлечь Туркменистан к ответственности за многочисленные нарушения прав человека и свободы вероисповедания, отменив исключение, предоставляемое Туркменистану по соображениям национальной безопасности.
Причудливый культ личности президента Гурбангулы Бердымухамедова, отражением которого являются огромные золотые статуи и постоянное безудержное восхваление на телевидении, доминирует в повседневной жизни Туркменистана. Его эксцентричные выходки – например, исполнение вместе с внуком песни о лошадях на государственном телевидении – были бы смешными, если бы они не скрывали более жестоких реалий. Бердымухамедов недавно привлек к себе внимание комика Джона Оливера, который посвятил странному поведению диктатора целый эпизод своей программы, идущей на канале HBO.
В 2019 году «Репортеры без границ» поместили Туркменистан на последнее место в мире по уровню свободы прессы, назвав его информационной «черной дырой». Особенно сложно получить информацию о скрытой покровом секретности тюремной системе страны, «неотъемлемой частью которой являются пытки и жестокое обращение», говорится в недавнем докладе «Хьюман Райтс Вотч». Мы в Комиссии США по международной религиозной свободе особенно обеспокоены тем фактом, что многие осужденные в рамках закрытых судебных процессов – или просто исчезнувшие – являются религиозными узниками совести, которых правительство Бердымухамедова осудило по туманным и необоснованным обвинениям в «экстремизме» или «разжигании религиозной ненависти».
Правительство Туркменистана с подозрением относится к любой независимой религиозной деятельности, и обладает большим аппаратом слежки, который наблюдает за верующими внутри страны и за рубежом. Граждан, которые кажутся явно религиозными, власти считают экстремистами. Даже ислам, религия большинства жителей страны, строго регулируется.
Государство назначает мусульманских религиозных лидеров и диктует содержание проповедей и молитв. Имамы регулярно возносят молитвы за президента Бердымухамедова, прося Бога не только дать ему здоровья и долгой жизни, но и наказать его врагов. Мусульманские источники сообщают, что полиция допрашивала их о том, кому они действительно преданны – Богу или президенту, а молодых мужчин с бородой периодически задерживают и насильно бреют. Например, в 2019 году, по сообщениям, полиция удерживала одного человека в течение нескольких дней, заставляя его пить алкоголь и одновременно допрашивая о его религиозных убеждениях. Официальная враждебность к религии возросла до такой степени, что исповедующие ислам граждане теперь боятся праздновать Рамадан, опасаясь, что это обернется для них преследованиями.
В прошлом году правительство также активизировало судебное преследование лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в частности, арестовав Свидетелей Иеговы, которые затем в этой связи были приговорены к тюремному заключению. Некоторые отказники по соображениям совести сообщают о пытках со стороны военных чиновников в попытке заставить их пойти в армию.
С 2000 года Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала Государственному департаменту США объявить Туркменистан страной, вызывающей особую обеспокоенность как одна из злостнейших в мире нарушителей религиозной свободы, и комиссия повторила эту рекомендацию в своем опубликованном недавно ежегодном отчете за 2020 год. В 2014 году Госдепартамент наконец выполнил эту рекомендацию, но, к сожалению, каждый год с тех пор делал для Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности, сводя таким образом на нет карательные последствия, предусмотренные Законом о международной свободе вероисповедания.
Данное исключение, предоставляемое якобы с целью обеспечить продолжение поддержки Туркменистаном сокращающегося присутствия США в Афганистане, лишь подкрепляет заявления режима о том, что развернутые им жестокие репрессии необходимы для обеспечения безопасности. Между тем мало что указывает на то, что неосталинистское государство Бердымухамедова, которое отказалось даже признать факт получения американской помощи, хоть сколько-нибудь заботят интересы США. По мере изменения ситуации с присутствием США в соседнем Афганистане должна меняться и региональная политика.
Оказание поддержки нелепому диктатору, попирающему основные права своего народа, не отвечает интересам Соединенных Штатов. Религиозный экстремизм, как правило, процветает именно там, где ущемляется свобода религии или убеждений, а стабильность процветает в обществах, где соблюдаются права граждан. Правительства соседних Казахстана и Узбекистана начинают осознавать преимущества более терпимого отношения к религии, и стремятся пересмотреть свой подход, а Туркменистан продолжает занимать непримиримую и бескомпромиссную позицию. Соединенным Штатам пришло время пересмотреть свою политику и отозвать у Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности, дающее ему возможность беспрепятственно ущемлять религиозные и другие права и свободы своего народа. Это наконец позволит ввести карательные последствия, предписанные Законом о международной свободе вероисповедания, в том числе те, что были рекомендованы недавно нашей комиссией.
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