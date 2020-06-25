США должны отозвать у Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности

Гейл Манчин является председателем Комиссии США по международной религиозной свободе. Она была назначена на этот пост лидером демократического меньшинства в Сенате Чарльзом Шумером. Гари Бауэр является членом Комиссии США по международной религиозной свободе. Он был назначен президентом Дональдом Трампом.

Правительство Туркменистана является одним из самых репрессивных режимов в мире, и оно не заслуживает особого отношения со стороны Соединенных Штатов. Вместо этого правительству США следует привлечь Туркменистан к ответственности за многочисленные нарушения прав человека и свободы вероисповедания, отменив исключение, предоставляемое Туркменистану по соображениям национальной безопасности.

Причудливый культ личности президента Гурбангулы Бердымухамедова, отражением которого являются огромные золотые статуи и постоянное безудержное восхваление на телевидении, доминирует в повседневной жизни Туркменистана. Его эксцентричные выходки – например, исполнение вместе с внуком песни о лошадях на государственном телевидении – были бы смешными, если бы они не скрывали более жестоких реалий. Бердымухамедов недавно привлек к себе внимание комика Джона Оливера, который посвятил странному поведению диктатора целый эпизод своей программы, идущей на канале HBO.

В 2019 году «Репортеры без границ» поместили Туркменистан на последнее место в мире по уровню свободы прессы, назвав его информационной «черной дырой». Особенно сложно получить информацию о скрытой покровом секретности тюремной системе страны, «неотъемлемой частью которой являются пытки и жестокое обращение», говорится в недавнем докладе «Хьюман Райтс Вотч». Мы в Комиссии США по международной религиозной свободе особенно обеспокоены тем фактом, что многие осужденные в рамках закрытых судебных процессов – или просто исчезнувшие – являются религиозными узниками совести, которых правительство Бердымухамедова осудило по туманным и необоснованным обвинениям в «экстремизме» или «разжигании религиозной ненависти».

Правительство Туркменистана с подозрением относится к любой независимой религиозной деятельности, и обладает большим аппаратом слежки, который наблюдает за верующими внутри страны и за рубежом. Граждан, которые кажутся явно религиозными, власти считают экстремистами. Даже ислам, религия большинства жителей страны, строго регулируется.

Государство назначает мусульманских религиозных лидеров и диктует содержание проповедей и молитв. Имамы регулярно возносят молитвы за президента Бердымухамедова, прося Бога не только дать ему здоровья и долгой жизни, но и наказать его врагов. Мусульманские источники сообщают, что полиция допрашивала их о том, кому они действительно преданны – Богу или президенту, а молодых мужчин с бородой периодически задерживают и насильно бреют. Например, в 2019 году, по сообщениям, полиция удерживала одного человека в течение нескольких дней, заставляя его пить алкоголь и одновременно допрашивая о его религиозных убеждениях. Официальная враждебность к религии возросла до такой степени, что исповедующие ислам граждане теперь боятся праздновать Рамадан, опасаясь, что это обернется для них преследованиями.

В прошлом году правительство также активизировало судебное преследование лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в частности, арестовав Свидетелей Иеговы, которые затем в этой связи были приговорены к тюремному заключению. Некоторые отказники по соображениям совести сообщают о пытках со стороны военных чиновников в попытке заставить их пойти в армию.

С 2000 года Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала Государственному департаменту США объявить Туркменистан страной, вызывающей особую обеспокоенность как одна из злостнейших в мире нарушителей религиозной свободы, и комиссия повторила эту рекомендацию в своем опубликованном недавно ежегодном отчете за 2020 год. В 2014 году Госдепартамент наконец выполнил эту рекомендацию, но, к сожалению, каждый год с тех пор делал для Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности, сводя таким образом на нет карательные последствия, предусмотренные Законом о международной свободе вероисповедания.

Данное исключение, предоставляемое якобы с целью обеспечить продолжение поддержки Туркменистаном сокращающегося присутствия США в Афганистане, лишь подкрепляет заявления режима о том, что развернутые им жестокие репрессии необходимы для обеспечения безопасности. Между тем мало что указывает на то, что неосталинистское государство Бердымухамедова, которое отказалось даже признать факт получения американской помощи, хоть сколько-нибудь заботят интересы США. По мере изменения ситуации с присутствием США в соседнем Афганистане должна меняться и региональная политика.

Оказание поддержки нелепому диктатору, попирающему основные права своего народа, не отвечает интересам Соединенных Штатов. Религиозный экстремизм, как правило, процветает именно там, где ущемляется свобода религии или убеждений, а стабильность процветает в обществах, где соблюдаются права граждан. Правительства соседних Казахстана и Узбекистана начинают осознавать преимущества более терпимого отношения к религии, и стремятся пересмотреть свой подход, а Туркменистан продолжает занимать непримиримую и бескомпромиссную позицию. Соединенным Штатам пришло время пересмотреть свою политику и отозвать у Туркменистана исключение по соображениям национальной безопасности, дающее ему возможность беспрепятственно ущемлять религиозные и другие права и свободы своего народа. Это наконец позволит ввести карательные последствия, предписанные Законом о международной свободе вероисповедания, в том числе те, что были рекомендованы недавно нашей комиссией.