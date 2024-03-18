США запускают инициативу по стимулированию связей в Центральной Азии

Пока Россия поглощена войной в Украину, а Китай переживает замедление экономического роста, США продвигают инициативу по укреплению своего влияния в Центральной Азии. Катализатором является экономический механизм, призванный способствовать налаживанию сотрудничества между государствами региона и стимулировать более тесные связи между государственными и частными игроками с целью расширения торговли.

Эта новая американская инициатива с явным упором на торговлю знаменует собой отход от прежних методов продвижения верховенства закона в регионе. В ее основе лежит подход «снизу вверх», а не «сверху вниз», который был отличительной чертой американской дипломатии в регионе после распада Советского союза в 1991 году.

Однако успех данной инициативе под названием B5+1 далеко не гарантирован. Он будет зависеть от способности американской дипломатии добиться того, чтобы местные предприниматели и корпоративные лидеры более эффективно и результативно сотрудничали с правительственными чиновниками с целью создания хорошо регулируемых экономических систем. Ожидается, что локомотивом процесса станет частный сектор. Успех также зависит от того, удастся ли выйти на более высокий уровень сотрудничества между пятью центральноазиатскими государствами для сокращения торговых барьеров. В рамках инициативы применяется метод, который уже дал положительные результаты в прошлом: расширение экономических возможностей способствует распространению процветания, что, в свою очередь, способствует росту поддержки основанной на верховенстве закона экономической системы. Ожидается, что если в рамках B5+1 получится добиться значительных результатов, то за ними последует рост потока инвестиций из США.

Первый форум B5+1, на котором собрались правительственные чиновники стран Центральной Азии и лидеры регионального бизнеса, прошел 13-15 марта в Алматы. Желаемый результат мероприятия заключался в том, чтобы чиновники и предприниматели «обязались работать над общей повесткой, направленной на укрепление экономической интеграции и устойчивости, а также на содействие лучшему доступу к инновациям, иностранным инвестициям и международным торговым потокам», говорится в заявлении организаторов форума.

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм в своем выступлении на состоявшемся перед началом форума приеме назвал цели инициативы B5+1 амбициозными, но достижимыми, добавив, что проведение форума – один из первых шагов, отражающих «долгосрочную приверженность [США]» созданию «более благоприятной бизнес-среды» в Центральной Азии.

Открывая мероприятие, Николас Берлинер, специальный помощник президента Байдена и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности, указал на геополитические потрясения, которые пришлось пережить региону после неспровоцированного нападения России на Украину в 2022 году, добавив, что «с переменами приходят и возможности».

Соединенные Штаты хотят быть «конструктивным партнером» в процессе предоставления гражданам возможности «определять свое собственное будущее», отметил Берлинер.

При этом организаторы мероприятия и американские дипломаты заявляют, что отдают себе отчет касательно препятствий, стоящих на пути процесса B5+1. В Центральной Азии существуют сильные авторитарные политические традиции, которые, по всей видимости, ограничат способность частного сектора лоббировать реформы с целью формирования более предсказуемых, справедливых и эффективных условий работы бизнеса. Одновременно, нет сильных традиций сотрудничества между правительствами стран региона по политическим и экономическим вопросам. Кроме того, Россия и Китай тоже вряд ли станут сидеть сложа руки.

Выступавшие на форуме один за другим озвучивали схожие мысли: региональное единство в сочетании с активным вкладом частного сектора в выработку политики может помочь странам региона выбраться из относительной торговой изоляции, укрепить свой суверенитет и сделаться привлекательным направлением для инвестиций.

Воинственное поведение России и настороженность по поводу растущего экономического влияния Китая, похоже, делают лидеров Центральной Азии более восприимчивыми к идеям инициативы B5+1. Тот факт, что все страны Центральной Азии, включая Туркменистан, прислали на форум крупные делегации, позволяет предположить, что региональные правительства как минимум заинтригованы концепцией инициативы. Кроме того, мощный стимул для более тесного регионального сотрудничества по ряду вопросов, особенно рациональному водопользованию, придает и глобальное потепление.

Заместитель министра экономики Кыргызстана Айнура Усенбекова выразила надежду, что встречи в формате B5+1 станут ежегодной «традицией», объявив, что Бишкек готов принять у себя форум в следующем году.

Формат B5+1 является продолжением инициативы по стимулированию сотрудничества США и стран Центральной Азии, известной как C5+1. Он также ставит целью продвижение инициатив, обсужденных на встрече, состоявшейся в сентябре 2023 года в Нью-Йорке с участием президентов США, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

При подготовке к проведению алматинского форума главный организатор конференции, Центр международного частного предпринимательства (CIPE) при Торговой палате США, обратился за помощью к сотням региональных экспертов, предпринимателей и представителей деловых организаций. Рабочие группы разработали предложения по реформам, касающиеся самых различных секторов экономики, включая транспорт, электронную коммерцию, туризм, зеленую энергетику и агробизнес.

Многие из предложений частного сектора, озвученных в первый день форума, касались необходимости более тесного межправительственного сотрудничества для выработки четких правил, касающихся трансграничной торговли, а также упрощения таможенных процедур. Бывший посол Кыргызстана в США Муктар Джумалиев, возглавлявший рабочую группу по транспортному сектору, подчеркнул необходимость создания регионального механизма по разрешению торговых споров и обеспечения большей цифровизации таможенных процедур. Он также сказал, что Туркменистану необходимо отменить визовый режим для граждан других государств Центральной Азии.

Однако пока неясно, в какой степени региональные правительства будут открыты для идей по реформированию частного сектора экономики. Выступления представителей правительств на форуме, как правило, касались лишь общих принципов взаимодействия и не содержали конкретики по поводу налаживания диалога между властями и частным сектором. При этом министр экономики Туркменистана Сердар Джораев удивил многих, произнеся речь, в которой основное внимание уделялось усилиям туркменского правительства по содействию государственно-частным экономическим инициативам. Правозащитные организации регулярно включают Туркменистан в список стран с самыми репрессивными правительствами.

Тем временем в первый день форума бросалось в глаза то, что не было детальных обсуждений того, как бороться с теневой экономикой. Сторонники процесса B5+1 в неформальных беседах выразили предположение, что для обеспечения выхода из тени сначала необходимо создать сильные региональные торговые механизмы.

По словам Эрика Хонца, директора Центра ответственных инвестиций CIPE, на данном этапе целью B5+1 является определение «конкретных и достижимых краткосрочных побед», чтобы обеспечить динамичное развитие инициативы.