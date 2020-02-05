США испытывают сложности с повесткой по интеграции в Центральной Азии

Майк Помпео встретился с этническими казахами из Китая, которые проводят кампанию по привлечению внимания к родственникам, содержащимся в так называемых лагерях перевоспитания в провинции Синьцзян. (@SecPompeo)

Госсекретарь США Майк Помпео пронесся по Центральной Азии, предупреждая страны региона, сколь опасно, по его словам, излишне полагаться на традиционных партнеров – Россию и Китай.

Наиболее прямо об этом он заявил в недавно переименованной столице Казахстана.

«Мы полностью поддерживаем свободу Казахстана по выбору страны для ведения бизнеса, но я уверен, что страны добиваются наилучших результатов, сотрудничая с американскими компаниями», – заявил Помпео на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, которая прошла 2 февраля в Нур-Султане.

Недовольная реакция Москвы не заставила себя ждать. Российские журналисты посетовали на то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая Помпео, говорил по-английски, а не на своем родном казахском языке, что, по их мнению, было нарушением протокола. Однако некоторые наблюдатели отметили, что те же критики не выражали обеспокоенности, когда лидеры Центральной Азии говорили по-русски.

Визит Помпео предшествовал ожидающемуся в ближайшее время обнародованию новой стратегии администрации США по Центральной Азии, которая, по словам главы внешнеполитического ведомства Вашингтона, «будет основана на принципе независимости и процветания» Центральной Азии.

Антипекинская повестка проявилась еще более ярко, когда Помпео нашел время встретиться с этническими казахами из Китая, которые проводят кампанию по привлечению внимания к тяжелому положению своих родственников, содержащихся в так называемых лагерях перевоспитания в китайской провинции Синьцзян.

Госсекретарь поднял этот вопрос на пресс-конференции с Тлеуберди, призвав партнеров США помочь положить конец тому, что он назвал «проводимыми Китаем репрессиями». В своем Twitter Помпео подтвердил эту точку зрения, выразив признательность Казахстану за то, что «он не отправил представителей мусульманских меньшинств обратно в Китай на произвол судьбы и защитил тех, кто ищет убежища».

Это не совсем точное описание реальной ситуации. Казахстан, как правило, старается не вызывать недовольство Пекина и принимает меры по депортации людей, ищущих убежища, хотя подобные действия обычно сопровождались протестами. При этом активисты, поднимающие эту проблему, подвергаются преследованиям.

На втором и заключительном этапе своего тура по Центральной Азии Помпео посетил Узбекистан, чтобы принять участие в региональном саммите С5+1. Это форум министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с участием представителя госдепартамента США. В Вашингтоне считается, что углубление связей, интеграции и сплоченности в Центральной Азии поможет региону занять более выгодные позиции в переговорах с влиятельными соседними державами.

Однако критики утверждают, что этот подход устарел и недостаточно амбициозен.

«Было бы полезно начать с определения целей США в отношении самого региона, и уже потом заниматься Россией и Китаем, – написал в Twitter Эван Фейгенбаум, бывший высокопоставленный чиновник госдепартамента. – Это не лучшая позиция – через 29 лет после обретения независимости [стран ЦА] определять повестку дня США в первую очередь касательно внешних сил. Никто в регионе не питает иллюзий в отношении них».

Региональная повестка Америки заключается в том, чтобы Центральная Азия более активно взаимодействовала с Афганистаном – Вашингтон всячески стремится снять с себя ответственность за будущее этой страны. Находясь в Ташкенте, Помпео объявил об инициативе по увеличению трансграничной торговли между Узбекистаном и Афганистаном, на реализацию которой потребуется 1 миллион долларов.

Существенный риск для реализации планов США в регионе кроется в Узбекистане, поскольку страна колеблется с решением о вступлении в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Вашингтон категорически против подобного шага.

Ташкент неоднократно намекал о возможном членстве, но в прошлом месяце президент Шавкат Мирзиёев добавил неопределенности, заявив в своем послании, что вопрос отношений Узбекистана с ЕАЭС все еще находится на стадии рассмотрения.

«Парламент и правительство должны изучить вопрос сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС, и представить свои выводы с обоснованием своей позиции», – сказал он.

В ходе визита Помпео в Ташкент звучали общие формальные заявления о том, что двустороннее сотрудничество становится «систематическим и регулярным» и достигает «пика своего развития» (как выразился министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Комилов).

Но если подобные заявления могут служить мерой успеха, то у Москвы явное преимущество.

Когда в середине января сюда прибыл с визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров, узбекские официальные лица говорили о «беспрецедентной активизации взаимных обменов» и «расширении многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах».

Принадлежащий Кремлю новостной сайт Sputnik процитировал Лаврова, заявившего, что на сегодняшний день Россия инвестировала 9 млрд долларов в узбекскую экономику (в какой период, не уточняется) и что в Узбекистане работают более 1700 компаний с российским капиталом.

Будущее американо-узбекских отношений зависит от того, в каких масштабах будут выполнены масштабные обещания президента Дональда Трампа, данные в ходе визита Мирзиёева в Вашингтон в мае 2018 года.

Тогда Трамп заявлял о том, что Узбекистан «подписал более 20 крупных коммерческих сделок с американскими компаниями, объем которых в случае их полной реализации составит более 4,8 млрд долларов и которые могут создать более 10 000 рабочих мест в США и открыть возможности на миллиарды долларов в рамках будущих контрактов с США».

Именно по этой причине прогресс в политических реформах в Узбекистане считается крайне важным. Помпео прямо указал на эту связь в своем выступлении на совместном пресс-брифинге с Комиловым.

«Программа реформ в Узбекистане … уже начала генерировать новые иностранные инвестиции и рабочие места, – сказал Помпео 3 февраля. – Мы также обсудили пути дальнейшего улучшения делового климата, укрепления верховенства закона и обеспечения устойчивых экономических возможностей для всех граждан Узбекистана. Мы хотим, чтобы поток частных инвестиций между нашими странами рос».

Остается открытым вопрос, насколько высоко администрация Трампа намерена держать свою планку стандартов.

Ташкент находится в непростом положении. Россия будет продолжать давление по вопросу членства в ЕАЭС. Противостоять этому будет нелегко, если только в скором времени теплые отношения с Соединенными Штатами не принесут реальных, ощутимых результатов.

В то же время более обширная повестка в формате C5+1 может провалиться из-за неуклюжих действий Вашингтона в региональной политике.

Едва ли это можно назвать идеальным моментом, но на прошлой неделе администрация Трампа объявила о включении Кыргызстана в число шести стран, в отношении граждан которых введены ограничения на въезд, что не позволит потенциальным иммигрантам получать визы. Посольство США в Бишкеке разъяснило, что решение связано с опасениями по поводу «недостаточности мер безопасности в документах, удостоверяющих личность, как это выяснилось при тщательном анализе».

«Эти недостатки включают необеспеченность электронными биометрическими паспортами, неуведомление об утерянных или украденных паспортах, и недостаточная работа по предоставлению информации о подозреваемых террористах», – говорится в заявлении посольства.

В Кыргызстане новость восприняли эмоционально: министерство иностранных дел осудило это решение как совершенно неоправданное и предупредило о нанесении «значительного ущерба» кыргызско-американским отношениям.