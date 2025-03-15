США и ЕС нацелились на редкоземельные ресурсы Центральной Азии
Создается впечатление, что все переговоры так или иначе касаются критически важных минералов.
Редкоземельными металлами, похоже, увлекается не только администрация Трампа. Евросоюз тоже проявляет активность на этом направлении.
В сообщениях о переговорах официальных лиц США и ЕС с представителями правительств государств Центральной Азии не перестают мелькать упоминания «критически важных минералов».
В частности, министр энергетики США Крис Райт поднял эту тему во время встречи 13 марта со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым на полях энергетической конференции в Хьюстоне.
В опубликованном днем ранее сообщении по итогам переговоров госсекретаря США Марко Рубио с заместителем премьера и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу также упоминается, что Соединенные Штаты нацелены на «углубление экономических связей с Казахстаном в сферах энергетики, телекоммуникаций и критически важных минералов».
Не отстает и Евросоюз. Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, отправившийся 12 марта в шестидневный тур по всем пяти странам Центральной Азии, также проявил живой интерес к полезным ископаемым.
В заявлении ЕС о целях визита Сикелы критически важные минералы числятся одним из четырех приоритетных пунктов повестки переговоров с лидерами государств ЦА. Также в списке развитие транспортного сообщения, в особенности Транскаспийского транспортного коридора, и налаживание контактов в сферах связи, водных ресурсов, энергетики и климата. В частности, в Узбекистане Сикела планирует посетить Алмалыкский горно-металлургический комплекс.
Кстати, Узбекистан на днях объявил об инициативе по «расширению сырьевой базы критически важных для промышленности минералов» на сумму 2,6 млрд долларов США, что создает для США и Европы возможности для инвестиций.
Кроме того, в преддверии состоявшегося недавно государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию Мингеологии РУ и французская Геологическая служба подписали рамочное соглашение, предусматривающее проведение геолого-технических исследований критически важных минералов.
Нехватка редкоземельных элементов, необходимых для производства многих гаджетов, считающихся незаменимыми в XXI веке, побуждает США и ЕС искать их в Центральной Азии. «Сочетание ряда факторов делает Центральную Азию – особенно богатый ресурсами Казахстан, а также Узбекистан и Таджикистан – наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам [особенно Китаю]», – говорится в аналитической статье, опубликованной в конце 2024 года австралийским Институтом Лоуи.
Но США и ЕС при этом придется догонять Китай, который уже закрепился в качестве доминирующего игрока в центральноазиатским регионе.
«Растущий в КНР внутренний спрос на критически важные минералы – в первую очередь в связи с быстро растущим производством микрочипов и оборудования для зеленой энергетики – особенно усиливает стратегический интерес Пекина к этому сектору экономики стран Центральной Азии, – говорится в статье Института Лоуи. – По факту, Пекин уже завоевал лидерские позиции, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, где он контролирует почти все разрабатываемые участки добычи редкоземельных металлов».
Хотя в рамках уже реализуемых проектов для США и ЕС может особо не оказаться места, у них есть шанс захватить значительную долю будущих инициатив.
«Лидеры Центральной Азии понимают, что без иностранного капитала, ноу-хау и технологий нереально эффективно реализовать местный ресурсный потенциал, – говорится в статье Института Лоуи. – Они также осознают, что налаживание сотрудничества позволит им лучше преуспеть в добыче [критически важных минералов], тем самым обеспечив себе место в глобальной цепочке поставок».
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