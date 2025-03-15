США и ЕС нацелились на редкоземельные ресурсы Центральной Азии

Редкоземельными металлами, похоже, увлекается не только администрация Трампа. Евросоюз тоже проявляет активность на этом направлении.

В сообщениях о переговорах официальных лиц США и ЕС с представителями правительств государств Центральной Азии не перестают мелькать упоминания «критически важных минералов».

В частности, министр энергетики США Крис Райт поднял эту тему во время встречи 13 марта со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым на полях энергетической конференции в Хьюстоне.

В опубликованном днем ранее сообщении по итогам переговоров госсекретаря США Марко Рубио с заместителем премьера и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу также упоминается, что Соединенные Штаты нацелены на «углубление экономических связей с Казахстаном в сферах энергетики, телекоммуникаций и критически важных минералов».

Не отстает и Евросоюз. Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, отправившийся 12 марта в шестидневный тур по всем пяти странам Центральной Азии, также проявил живой интерес к полезным ископаемым.

В заявлении ЕС о целях визита Сикелы критически важные минералы числятся одним из четырех приоритетных пунктов повестки переговоров с лидерами государств ЦА. Также в списке развитие транспортного сообщения, в особенности Транскаспийского транспортного коридора, и налаживание контактов в сферах связи, водных ресурсов, энергетики и климата. В частности, в Узбекистане Сикела планирует посетить Алмалыкский горно-металлургический комплекс.

Кстати, Узбекистан на днях объявил об инициативе по «расширению сырьевой базы критически важных для промышленности минералов» на сумму 2,6 млрд долларов США, что создает для США и Европы возможности для инвестиций.

Кроме того, в преддверии состоявшегося недавно государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию Мингеологии РУ и французская Геологическая служба подписали рамочное соглашение, предусматривающее проведение геолого-технических исследований критически важных минералов.

Нехватка редкоземельных элементов, необходимых для производства многих гаджетов, считающихся незаменимыми в XXI веке, побуждает США и ЕС искать их в Центральной Азии. «Сочетание ряда факторов делает Центральную Азию – особенно богатый ресурсами Казахстан, а также Узбекистан и Таджикистан – наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам [особенно Китаю]», – говорится в аналитической статье, опубликованной в конце 2024 года австралийским Институтом Лоуи.

Но США и ЕС при этом придется догонять Китай, который уже закрепился в качестве доминирующего игрока в центральноазиатским регионе.

«Растущий в КНР внутренний спрос на критически важные минералы – в первую очередь в связи с быстро растущим производством микрочипов и оборудования для зеленой энергетики – особенно усиливает стратегический интерес Пекина к этому сектору экономики стран Центральной Азии, – говорится в статье Института Лоуи. – По факту, Пекин уже завоевал лидерские позиции, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, где он контролирует почти все разрабатываемые участки добычи редкоземельных металлов».

Хотя в рамках уже реализуемых проектов для США и ЕС может особо не оказаться места, у них есть шанс захватить значительную долю будущих инициатив.

«Лидеры Центральной Азии понимают, что без иностранного капитала, ноу-хау и технологий нереально эффективно реализовать местный ресурсный потенциал, – говорится в статье Института Лоуи. – Они также осознают, что налаживание сотрудничества позволит им лучше преуспеть в добыче [критически важных минералов], тем самым обеспечив себе место в глобальной цепочке поставок».