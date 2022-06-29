США наложили вторичные санкции на фирму из Узбекистана

Правительство США применило штрафные меры к одной из узбекских компаний. По утверждениям Вашингтона, ее сотрудничество с попавшей под санкции российской фирмой равнозначно помощи в уклонении от санкций.

Это серьезный удар по репутации Ташкента, который энергично заманивает инвесторов, осуществляя крупномасштабную кампанию приватизации и стараясь придать Узбекистану образ надежного и безопасного объекта инвестиций.

С тех пор как США и другие страны мира стали применять к России штрафные меры в наказание за начатое в феврале вторжение в Украину, это первый случай наложения вторичных санкций на компанию из Центральной Азии.

Узбекская частная компания «Промкомплектлогистика» «активно поддерживала» российскую компанию «Радиоавтоматика» в ее «попытках уклониться от американских санкций», говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном 28 июня.

Правительство США наложило санкции на «Радиоавтоматику», которая «специализируется на поставках иностранных товаров для российской оборонной промышленности» еще в марте.

«Деятельность частной компании “Промкомплектлогистика” включала в себя поставки компании “Радиоавтоматика” электронных компонентов, в том числе микросхем», — утверждает Госдеп.

Данные действия подпадают под определение «предоставления материальной помощи, спонсирования, либо финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг» для компании “Радиоавтоматика” или ее деятельности.

Принятое постановление лишает «Промкомплектлогистику» возможности пользоваться финансовой системой США, замораживает все ее активы в этой стране и запрещает американским компаниям вести с ней дела.

Сотрудник компании, подошедший к телефону в ташкентском офисе «Промкомплектлогистики» 29 июня, утверждал, что ничего не знает об этих мерах, и наотрез отказался давать Eurasianet.org какие бы то ни было комментарии.

«Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Я вас не понимаю. Без комментариев», — сказал сотрудник, после чего бросил трубку.

В регистрационных данных «Промкомплектлогистики», опубликованных ташкентским новостным сайтом Gazeta.uz, говорится, что компания оказывает услуги в области сухопутного транспорта.

В качестве собственника и руководителя компании в этом документе указан Олег Грабилин, также имеющий доли в торговых и логистических фирмах в России.

Ограничения были наложены на узбекскую компанию всего через несколько дней после того, как из-за санкций, наложенных на российский финансовый сектор, сорвалась многомиллионная сделка по приобретению российским банком одного из узбекских банков.

Вашингтон ясно дал понять, что эти меры должны охладить энтузиазм других компаний, которых привлекает работа с попавшими под санкции российскими фирмами.

«Постановление по частной компании “Промкомплектлогистика” должно послужить предостережением коммерческим деятелям всего мира: если вы ведете дела с организациями или лицами, на которых наложены санкции, вы рискуете сами попасть под санкции», — заявил Государственный департамент.