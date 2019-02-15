США осудили отправку Арменией контингента в Сирию

Отправка Арменией военных саперов и медиков в помощь российской миссии в Сирии вызвала резкую критику со стороны США. Данный эпизод демонстрирует, что, несмотря на стремление нового правительства Армении сблизиться с Западом, Ереван столкнулся с ширящимися разногласиями с Вашингтоном из-за связей с Россией и Ираном.

Армения отправила контингент из 83 человек на прошлой неделе. Официальные лица в Ереване подчеркнули, что миссия носит «гуманитарный» характер и что специалисты будут работать в Алеппо, где проживает значительное число этнических армян. Однако данный шаг был очевидной попыткой наладить отношения с Москвой, осложнившиеся после прихода к власти нового правительства во главе с бывшим оппозиционным журналистом Николом Пашиняном на волне уличных протестов прошлой весной.

Россия, взявшая на себя доставку армянских специалистов в Сирию и организационные моменты, связанные с их работой в этой стране, публично поблагодарила Армению. «Вы первыми отозвались на наш призыв оказать помощь сирийскому народу», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу своему армянскому коллеге Давиду Тонояну.

Через несколько дней посольство США в Ереване опубликовало заявление, в жестких выражениях повергнув критике решение Армении. «Мы понимаем желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность по поводу защиты религиозных меньшинств на Ближнем Востоке», – говорится в документе, отправленном 13 февраля ряду местных СМИ. – Но мы не поддерживаем взаимодействие с сирийскими военными, будь то с целью оказания помощи гражданскому населению или налаживания военного сотрудничества. Мы также не поддерживаем любое сотрудничество между Арменией и Россией в рамках данной миссии. Партнерство России с режимом Ассада обернулось резней гражданского населения и гуманитарной катастрофой. Россия продолжает защищать на мировой арене режим Ассада и творимые им зверства».

Посольство США предоставило Eurasianet.org копию заявления, но отказалось от дальнейших комментариев.

«Напряженность между Москвой с одной стороны и США и ЕС с другой по поводу Сирии носит весьма реальный характер, а данный эпизод создает впечатление, что Армения оказывает содействие действиям России по поддержке диктатора, применившего химическое оружие против собственного народа, – сказал Пол Стронски, старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, расположенного в Вашингтоне аналитического центра. – Поэтому данное решение Армении выглядит довольно плохо, особенно по эту сторону Атлантики».

Хотя по действиям администрации Трампа невозможно понять ее намерения по поводу американского присутствия в Сирии, Вашингтон выступает против правительства Ассада и рассматривает действия Еревана именно через эту призму, сказал Сэм Хеллер, старший аналитик Международной кризисной группы, занимающийся сирийским конфликтом. «США предприняли значительные усилия для обеспечения политической и экономической изоляции сирийского правительства на международном уровне, – сказал он Eurasianet.org. – Именно этим объясняется болезненная реакция на принятые Арменией на себя обязательства в Сирии. Независимо от того, насколько ограниченным является их масштаб и безобидной их суть, США считают эти действия нежелательными».

Стронски отметил, что Россия уже очень давно пытается убедить своих военных союзников принять какое-либо участие в ее миссии в Сирии, но до сих пор ей это не удавалось. По его словам, озабоченность Вашингтона также вызвал тот факт, что Армения стала первой страной, поддавшейся давлению Москвы.

«Мы здесь в Вашингтоне понимаем зависимость Армении от России в сфере безопасности. И мы понимали, что это произойдет. Также понятна причина интереса Армении к Сирии: там есть армянская община. Но на бывшего президента Сержа Саргсяна, а также на Казахстан и Кыргызстан, в течение последних двух-трех лет оказывалось такое же давление. Таким образом, это, безусловно, указывает на то, что Пашинян менее способен дать отпор России, чем его предшественник или даже президенты Казахстана или Кыргызстана», – сказал Стронски.

Но, по его словам, данная размолвка не затянется надолго. «Долгосрочных последствий для Армении не будет. Сейчас здесь очень хорошо относятся к новому армянскому правительству, связывая с ним надежды на то, что Пашиняну удастся справиться с застарелыми социальными проблемами, а также проблемами, связанными с управлением государством и коррупцией, – сказал он. – Но отправка контингента, несомненно, была ненужной ошибкой в отношениях с США и не самым удачным способом привлечь к себе внимание американской общественности».

Россия – давний военный союзник Армении. Москва продает Еревану оружие по сниженным ценам, у российской армии есть крупная база на границе Армении с Турцией, и охраняют эту границу именно российские солдаты. В то же время в правительстве Пашиняна полно прозападно настроенных людей, и сам он добивался предоставления Западом более масштабной помощи стране. Вскоре после прихода к власти Пашинян отправился в Брюссель на саммит НАТО, где сказал, что ожидает «более конкретной и масштабной помощи» со стороны Запада в свете произошедших в Армении демократических перемен. После прихода Пашиняна сторонники сближения с США также добивались вывода отношений на более высокий уровень.

Но новое правительство Армении сталкивается на этом направлении с геополитическими препятствиями, которые сложно будет преодолеть, особенно в том, что касается отношений с Вашингтоном. Раньше США с пониманием относились к связям Армении с Россией и Ираном. Но администрация Трампа заняла особо жесткую позицию в отношении Ирана, а Россию в Вашингтоне все чаще рассматривают как врага, что сужает для Армении пространство для маневра.

Прошлой осенью в Ереван приезжал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, где он заявил, что Армении следует закрыть границу с Ираном (одну из ее ключевых «дверей в мир»), чтобы поддержать введенные Вашингтоном против Тегерана санкции.

Тогда Пашинян сказал в ответ на высказывания американского гостя, что «ни Джон Болтон, ни кто бы то ни было другой, не могут говорить за меня».

Пока Ереван очень слабо отреагировал на критику со стороны посольства США. «Мы приняли во внимание заявление Государственного департамента США об армянской гуманитарной миссии в Сирии. Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии», – сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, не прокомментировав при этом высказывавшуюся озабоченность по поводу России и правительства Ассада.

«Хотя тот факт, что заявление [США] не было более взвешенным и дипломатичным, не вызывает особого удивления, учитывая позицию администрации Трампа, оно представляется важным, – сказал Ричард Киракосян, ереванский аналитик и директор Центра исследований региона. – Столь жесткая позиция в отношении поддержки и участия Армении в более широких операциях России в Сирии – это меседж в том числе и Москве, а может даже больше Москве, чем Еревану».

«Это также и меседж Ирану, и может рассматриваться как жесткий шаг с целью продемонстрировать твердое стремление США сдерживать и ограничивать интересы Ирана, а также бороться с любыми мыслями в Иране о том, что объявление администрации Трампа об уходе с сирийского театра является проявлением слабости со стороны США», – добавил Киракосян.

В то же время Вашингтон обладает лишь ограниченными рычагами давления на Армению, для которой Россия и Иран являются гораздо более важными партнерами, чем США. И слишком жесткая критика может возыметь обратный эффект, сказала Анаит Ширинян, работающая в Ереване эксперт аналитического центра «Chatham House».

«Традиционно именно Москва пыталась влиять на отношения Еревана с третьими сторонами соответственно российским интересам, но часто во вред интересам Армении, и это вызвало определенную степень раздражения в обществе по отношению к России, – сказала Ширинян Eurasianet.org. – Если Вашингтон станет слишком сильно давить, то он рискует вызвать схожую реакцию».