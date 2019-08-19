США: отец и сын из Узбекистана справляются с испытаниями жизни

Несколько десятилетий назад, в период развала СССР, Гарик Аракелов был известным чемпионом по каратэ в родном Узбекистане. Сегодня он работает обычным сантехником в Нью-Йорке. В погоне за американской мечтой он был вынужден попрощаться с былой славой. Временами он немного сожалеет о том, как сложилась его судьба, но достижения сына вселяют в него чувство уверенности, что его жертвы не напрасны.

Гарику сейчас 48. В 1990-х годах он выиграл четыре республиканских чемпионата по каратэ в Узбекистане. В этой стране, где боевые искусства очень популярны, Гарик был звездой. После соревнований его всегда поджидали репортеры, чтобы взять у него интервью, а в его родном городе Самарканде все относились к нему с особым почтением.

Он мечтал встретиться с лучшими из лучших на мировом ринге, однако победа на республиканском чемпионате так и осталась его величайшим достижением. Гарику не повезло: пик его спортивной карьеры пришелся на период предсмертной агонии СССР. Когда плановая экономика окончательно рухнула в 1991 году, финансирование советского спорта прекратилось. Такие выдающиеся спортсмены, как Гарик, больше не могли рассчитывать на государственную поддержку, которая позволяла им сосредоточиться исключительно на тренировках. Государство уже не могло финансировать поездки атлетов на международные соревнования. Многие были вынуждены уйти из спорта, чтобы найти работу и прокормиться.

Местный каратэ-клуб в Самарканде, где тренировался Гарик, был на грани закрытия. В лучшие годы в нем насчитывалось около 100 членов, а к 1993 году осталось только два, одним из которых был Гарик. «Там было много талантливых спортсменов и бойцов. Не всем удалось выжить», – сказал он. С 1998 года он перестал участвовать в соревнованиях и начал зарабатывать на жизнь тренером по каратэ для подрастающего поколения.

Примерно через год у Гарика родился сын Геворг. Когда Геворгу было девять лет, Гарик отвел его в клуб в Самарканде, где тренером был бывший чемпион мира по дзюдо и самбо. Он видел, что у сына есть все физические данные для боевых искусств – невысокое, широкое, крепкое тело и ловкость. Он считал, что у сына большое будущее в мире боевых искусств.

Геворг тем временем был вдохновлен угасающей славой отца. Он поделился воспоминаниями тех времен, когда ему было девять лет: мальчик всегда восхищался полкой с наградами своего отца, которая стояла в их доме. Однажды он наполнил сумку всеми трофеями, которые его отец выиграл за свою карьеру. Сумка была настолько тяжелой, что он едва мог ее поднять. «У меня горели глаза, и каждый раз, когда я видел [трофеи моего отца], то очень хотел тоже что-нибудь выиграть», – рассказывает Геворг.

В 2011 году жизнь Гарика кардинально изменилась. Он оказался в числе 6000 узбеков – победителей американской программы иммиграционных виз, только в этот раз он выиграл не спортивную награду, а вожделенную грин-карту. Так он променял свое относительно стабильное существование в Самарканде на новую жизнь в Квинсе, одном из пяти районов Нью-Йорка. Когда-то ему казалось, что Нью-Йорк – это «земля небоскребов, возможностей и чудес». Но этот миф быстро развеялся и сменился миром труб и бетона, когда он нашел работу строителя и сантехника. Он просыпался, как правило, в 5 часов утра, и начиналась его рабочая рутина в Америке: ремонт кранов, чистка туалетов, сварка труб – и так шесть дней в неделю, 12 часов в день. Думал ли Гарик, что оставит свою славу боевых искусств ради этого? Нет, он мечтал стать тренером по каратэ в Соединенных Штатах. Однако обстоятельства сложились иначе.

Даже сейчас, спустя многие годы, Гарику не очень удается смириться с таким поворотом судьбы. «Я и сам не понимаю, как я и моя семья оказались здесь. Это случилось спонтанно», – сказал он. По его словам, подавая заявку на участие в розыгрыше на получение Грин-карты, он думал, что станет не первопроходцем, который идет навстречу неизвестности, а счастливчиком, идущим по надежному, проторенному пути к процветанию. «Она [Америка] была [для многих узбекистанцев] страной чудес. Но когда я приехал сюда, то понял, что это совершенно не так, – сказал он. – Не каждому сопутствует успех».

С тех пор как Гарик ушел из большого спорта прошло 20 лет, и он не любит рассказывать о своей спортивной карьере. Когда его спросили о контрасте между его прошлой жизнью в Узбекистане и его нынешним бытом в Нью-Йорке, он прослезился. Это по-прежнему болезненная тема для него.

Впрочем, в жизни Гарика есть и поводы для радости. Один из них – это поддержка сына в его спортивной карьере. Когда Геворг учился в старших классах, он решил попробовать себя в вольной борьбе. Гарик поддержал инициативу сына. Отец и сын допоздна смотрели европейские соревнования в прямом эфире или просматривали видео. Когда позволял график работы, Гарик тренировал своего сына в ближайшем спортзале.

В выпускном классе Геворг был признан «Спортсменом 2018 года» в школе, где подобного звания раньше удостаивались только баскетболисты, бейсболисты и футболисты. В том же году Геворг достиг больших успехов в вольной борьбе с рекордом 35-4, выиграв чемпионат Нью-Йорка в своей весовой категории.

Это был день финала Кубка мэра Нью-Йорка в январе 2018 года. Посмотреть на состязания пришли около 300 зрителей. Гарик сидел в первом ряду с МаркАнтони Масиасом, тренером по вольной борьбе в Хантерском колледже, ведущем государственном колледже в Нью-Йорке. Масиас в течение трех лет присматривался к Геворгу. Гарик смог составить свой график работы так, чтобы иметь возможность посещать выступления его сына. «Он не пропускал ни одного из моих соревнований в Нью-Йорке», – сказал Геворг.

До конца поединка, который заканчивался ничьей со счетом 5-5, оставалось 20 секунд, когда Геворг сумел набрать решающее очко и выиграть чемпионат. Когда рефери поднял руку Геворга, его отец вскинул кулак в воздух. Он крепко сжал сына в объятиях, когда тот сошел с ковра. «Это очень много значит для меня, потому что я сформировал его, – сказал Гарик, вспоминая тот счастливый момент. – Мой сын сделал наше имя известным в Нью-Йорке. Это победа нашей семьи».

В тот же день Масиас взял Геворга для занятий борьбой в Хантерском колледже.

Однако карьера Геворга в студенческой вольной борьбе началась не так гладко. Осенью 2018 года во время своего первого соревнования Геворг получил серьезную травму ребра, и ему было трудно двигаться. Ему объявили предупреждение за уклонение от борьбы. Масиас подошел к нему и остановил поединок, чтобы предотвратить дальнейшие травмы. «Было очевидно, что он не мог бороться, потому что чувствовал свои ребра», – сказал Масиас.

Когда Геворг вернулся домой с разочарованием и болью, отец напомнил ему историю о его собственной травме и проигрыше много лет назад. Он тоже повредил ребра, когда пытался выиграть очередной республиканский чемпионат. Он потерпел единственное поражение в финале в тот день и после этого оставил спортивную карьеру. Гарик вел 4:0, когда его противник заметил травму ребра и нанес сильный удар ногой в уязвимую область. Гарик разозлился, почувствовав себя униженным. Он начал бить яростно, без остановки. В итоге рефери наказал его. «Мой противник не победил, – говорит он. – А я проиграл».

Однако он уже не злится, рассказывая эту историю. Горький опыт служит новой цели: он опирается на него, чтобы и дальше поддерживать сына в его карьере.