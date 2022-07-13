США отмечают в странах Центральной Азии возможности для уклонения от санкций

Четыре государства Центральной Азии были упомянуты в предупреждении, выпущенном правительством США, в связи с имеющимися в них возможностями уклонения от санкций, наложенных на Россию и союзную ей Беларусь за вторжение в Украину.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в список 18 государств, которые Вашингтон называет «часто используемыми перевалочными пунктами, через которые была отмечена транспортировка товаров ограниченного или контролируемого экспорта, направлявшихся затем в Россию или Беларусь».

Этот список появился в совместном предупреждении, выпущенном в конце прошлого месяца Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Его целью было «призвать к повышенной бдительности в отношении потенциальных попыток уклонения от санкций со стороны России и Беларуси».

Ни эти, ни другие страны, перечисленные в заявлении, — а они составляют весьма пеструю группу, в которую также входят Армения, Грузия, Китай, Бразилия, Израиль, Индия, Сингапур и Тайвань, — не обвиняются в соучастии в обходе санкций. Однако в этом документе говорится, что эти страны входят в число «некоторых часто используемых перевалочных пунктов, через которые была отмечена транспортировка товаров ограниченного или контролируемого экспорта, направлявшихся затем в Россию или Беларусь».

«В некоторых случаях подлежащие ограничениям американские товары могут быть законно экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве комплектующих для производства других готовых товаров. Однако экспорт такой готовой продукции и товаров в Россию и Беларусь, потенциально через дополнительные перевалочные пункты, может быть запрещен», — говорится в заявлении.

В список входят не все перевалочные пункты, которые могут быть использованы для обхода санкций, но отмечается, что он составлен для «помощи в проверке связанных с экспортом финансовых транзакций на основе оценки рисков».

В заявлении также перечислены 22 признака, по которым компании должны распознавать возможность того, что один из их коммерческих партнеров участвует в уклонении от санкций.

Первый такой признак касается ведения дел с любыми компаниями, которые «транспортируют проблемные товары и используют транспортные коридоры, известные в качестве перевалочных пунктов для экспорта в Россию и Беларусь». В примечании к этому пункту и приводится список из 18 стран, в который включены и государства Центральной Азии.

Кроме того, правительство США перечисляет товары, «представляющие предмет особой озабоченности в связи с возможностью их перенаправления в Россию и Беларусь и конечного использования ими для увеличения военных и оборонных возможностей».

В число этих товаров входят запчасти для самолетов, антенны, системы GPS и оборудование для нефтяных месторождений.

Правительство США выпустило это предупреждение в то же самое время, когда Вашингтон принял карательные меры в отношении одной узбекской компании за сотрудничество с попавшей под санкции российской фирмой. Утверждается, что это сотрудничество было равнозначно соучастию в уклонении от санкций. Компания «Промкомплектлогистика» «активно поддерживала» российскую компанию «Радиавтоматика» в ее «попытках уклониться от санкций, наложенных США», заявил в конце июня Государственный департамент.

В число допущенных компанией нарушений входили «поставки компании “Радиоавтоматика” электронных компонентов, в том числе микросхем»; российская же компания занимается обеспечением российской военной промышленности иностранными комплектующими.

В другом недавнем инциденте Казахстан оказался втянут в ситуацию, разгоревшуюся вокруг судна под российским флагом, принадлежащего казахстанской государственной железнодорожной компании. Как утверждает Украина, оно перевозило украденное зерно.