США помогут Узбекистану в разведке сланцевого газа

Узбекистан обладает огромными потенциальными ресурсами газа, но пока ему с трудом удается снабжать им население. (Фото: Сайт правительства Узбекистана)

В этом году ученые из США совместно с экспертами из Узбекистана займутся разведкой месторождений сланцевой нефти и газа, поскольку Ташкент нацелен на увеличение объемов добычи углеводородов, чтобы решить проблему нехватки энергоносителей и обеспечить сырьем газоперерабатывающую промышленность.

В мае эксперты Геологической службы США (USGS), научно-исследовательской правительственной организации, планируют посетить Узбекистан и примкнуть к ученым из Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам с целью проведения разведки сланцевых месторождений, сообщило информагентство Dunyo при МИД Узбекистана.

Поисковая миссия, осуществляемая в рамках совместного проекта стоимостью 2,3 миллиона долларов, будет искать запасы в трех областях: Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской.

Другая группа сосредоточится на поиске полезных ископаемых, включая металлы, на ранее выявленных месторождениях в центральном Узбекистане, а именно в районе Ауминтазау-Кульджуктау в пустыне Кызылкум.

Объемы доказанных запасов газа в Узбекистане являются предметом споров. Власти утверждают, что эта цифра составляет 1,8 триллионов кубометров, тогда как в Статистическом обзоре мировой энергетики компании BP, который является своего рода «Библией» для этой отрасли, говорится о 800 миллиардах кубометров.

Власти надеются, что совместные узбекско-американские усилия приведут в этом году к увеличению перспективных запасов (которые не доказаны, но имеют хорошие шансы на коммерческое освоение) на 35 миллиардов кубометров газа и 1 миллион тонн жидких углеводородов за счет разведки и разработки 20 новых месторождений.

Добыча нефти и газа из сланцевых пород методом фрекинга, то есть путем закачки под высоким давлением смеси воды, песка и химикатов в скважину, вызывает много споров из-за возможного загрязнения источников воды и воздуха, а также из-за риска возникновения подземных толчков.

Кроме того, для фрекинга требуется огромное количество воды, которой в Узбекистане не много.

Однако власти считают, что добыча сланцевого газа этим методом поможет им в реализации их амбициозного плана по развитию газовой промышленности.

Они поставили себе цель к 2030 году увеличить добычу газа на 20 процентов, хотя этот показатель в течение десятилетий оставался на уровне менее 60 миллиардов кубометров в год.

Согласно официальным данным, в прошлом году Узбекистан добыл 53,8 миллиарда кубометров газа. Это больше, чем 47,1 миллиарда кубометров, добытых в 2020 году, когда в результате пандемии снизился спрос и власти сократили добычу, но меньше, чем 57,4 миллиарда кубометров, извлеченных в 2019 году. В этом году Ташкент планирует увеличить добычу газа на 4 процента, доведя показатель до 56,3 миллиардов кубометров.

Но чтобы добиться такого скачка в производстве к концу десятилетия, необходимо срочно найти новые запасы.

Даже рассчитывая на рост в геометрической прогрессии, власти планируют полностью прекратить экспорт газа к 2025 году.

В январе Ташкент приостановил экспорт газа, который практически весь поставлялся в Китай, чтобы перенаправить его на внутренний рынок для решения проблемы нехватки электроэнергии, с которой Узбекистан сталкивается каждую зиму. Он не сообщил, когда возобновит поставки и входит ли это вообще в его планы.

Власти направят дополнительные объемы газа, образовавшиеся в результате прекращения поставок в Китай и увеличения добычи, на производство электроэнергии и на нужды нефтехимической промышленности.

Они утверждают, что доходы от переработки газа в топливо и ходовые товары, такие как пластмассовые изделия, могут быть гораздо выше, чем от экспорта непереработанного газа.

В декабре Узбекистан запустил один из своих ключевых проектов в этой отрасли: завод по глубокой переработке газа стоимостью 3,6 миллиарда долларов, на котором будет производиться дизельное топливо, сжиженный газ и авиакеросин.

По словам чиновников, его годовой объем производства в 1,5 миллиона тонн позволит Узбекистану сэкономить на импорте топлива 1 миллиард долларов в год.