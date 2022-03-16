С начала войны Россию покинули до 200 тысяч человек

За пару недель с момента начала войны в Украине Россия пережила настоящий исход: по некоторым оценкам, число покинувших страну граждан может достигать – или даже превышать – 200 тысяч человек. И, судя по многим признакам, это только начало.

Данный процесс может обернуться для России более серьезными потерями, чем прямой ущерб от самих санкций. Далеко не все уезжающие – политэмигранты. Многие покинули страну, т.к. стало невозможно работать во вполне аполитичных областях. Самая крупная группа подобных эмигрантов – специалисты ИТ-индустрии, дефицит в которых в РФ и так составлял около 1 миллиона человек, и работа которых является критически важной для развития современной экономики.

Статистика и косвенные признаки

На беспрецедентное бегство граждан из РФ указывают как предварительные подсчеты властей некоторых стран, так и опосредованная статистика, вроде ажиотажного спроса на билеты в одну сторону.

Сначала появились разрозненные, но очевидные, признаки. В частности, резко подорожали – или даже просто кончились – авиабилеты в страны, куда можно было уехать без визы или даже заграничного паспорта. Например, в начале марта из Петербурга в Стамбул билетов либо не было вообще, либо были на более поздние даты по 87 тысяч рублей, в то время как в обратном направлении можно было прилететь в любое время и всего за 16 тысяч. Та же ситуация была с Ереваном: в ту сторону либо ничего, либо по 237 тысяч рублей, обратно – билеты в свободном доступе и всего по 16 тысяч.

Кроме того, в Telegram как грибы начали появляться десятки каналов, посвященных релокации. Например, чат «Гайд по релокации из РФ», созданный 25 февраля, буквально за несколько дней собрал свыше 100 тысяч подписчиков.

Потом начали появляться некоторые предварительные цифры и оценочные данные о количестве уехавших. В частности, эксперт Константин Сонин, преподающий в ведущих вузах США и России – Чикагском университете и Высшей школе экономики – оценил масштаб исхода в «свыше 200 тысяч человек», добавив, что это еще консервативный подсчет.

«Правительство Армении назвало цифру 80 тысяч, мэр Тбилиси сказал 20-25 тысяч. В Стамбул каждый день отправляется больше рейсов на более вместительных самолетах, чем в Ереван. Плюс Тель-Авив, Алматы, Бишкек. Кроме того, маленький, но постоянный поток в Эстонию, Латвию и Финляндию. Поэтому 200 тысяч – это нижняя планка», – написал Сонин в Twitter 8 марта.

Приток приезжих в Армению достиг такого масштаба, что Министерство экономики страны даже оперативно опубликовало для россиян специальное руководство, поясняющее, как отрыть фирму, снять/купить жилье и даже перевезти кошку, а также создало рабочую группу, призванную отвечать на все вопросы иммигрантов. Армения в этом году ждет до 500 тыс. гостей из России, против 350 тыс. в прошлом году.

Правда, есть мнение, что Армения для многих – лишь перевалочный пункт. Например, армянский историк Марк Григорян считает, что хотя ежедневно из РФ в Ереван прилетают 20-25 самолетов с «новыми мигрантами», многие из них затем планируют эмигрировать в ЕС, США или Грузию.

Кстати, о Грузии, из-за резкого наплыва россиян властям даже пришлось успокаивать некоторых граждан, опасающихся, что с политэмигрантами в страну могут просочиться и диверсанты. Но факт налицо: к началу марта в Грузию прибыло до 25 тыс. россиян, в то время как за весь первый квартал 2021 года – всего 2,6 тыс.

«В Грузию за последние дни приехало множество россиян. Вы думаете, это туристы, что просто они ошиблись календарем, решив, что сейчас июль-сентябрь? Мы не туристы, дорогие граждане Грузии. Мы беженцы. Лично меня в РФ разыскивала полиция за распространение антивоенных петиций», – написал по этому поводу в Facebook переехавший в Тбилиси Борис Грозовский.

Схожие истории поступают и из других постсоветских государств, тоже переживающих невероятный и совершенно несезонный «туристический бум».

«Никогда еще Киргизия не видела одновременно столько гостей из России. Все отели, хостелы и рестораны забиты русскими, покинувшими Родину на фоне “военной операции” и усиления репрессий против инакомыслящих», – пишет из Кыргызстана специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

Близкая ситуация и в Узбекистане.

«Я никогда не видела столько россиян в Ташкенте, – сказала Eurasianet.org сотрудница госорганов на условиях анонимности, т.к. не была уполномочена комментировать ситуацию. – Мы регистрируем приток из РФ, но его видно даже невооруженным глазом».

Узбекистан даже начал по примеру Армении рекламировать свою спецпрограмму релокации для иностранных специалистов и открыл для этого специальный сайт на русском языке, объясняющий как приехать и устроиться в этой центральноазиатской стране.

Кто уезжает

Две основные категории уезжающих – это «политические» и «экономические».

В первую категорию входят, например, работники средств массовой информации, которые начали массово покидать Россию после закрытия практически всех корпунктов иностранных СМИ и независимых российских медиа на фоне кампании российских властей по зачистке медиапространства от независимых голосов.

Столь массового исхода журналистов в современной истории России еще не было. Дошло до того, что уезжать стали даже сотрудники государственных каналов, вроде Лилии Гильдеевой (ранее неоднократно получавшей награды от президента Владимира Путина), Вадима Глускера и других. Также поступали сообщения об отъезде многих телезвезд.

Выехали и многие представители правозащитных кругов и гражданского общества.

Среди «экономических» самой крупной группой являются работники ИТ-индустрии. Эта сфера тоже пережила массовое бегство компаний и специалистов.

В частности, разработчики ИТ-продуктов опасались блокировки в России App Store и Google Play, что сделало бы невозможным продвижение мобильных приложений на международном рынке. Также работе очень мешают санкции в отношении российской финансовой системы, в результате которых затруднено получение платежей. Среди других причин – уход с рынка крупнейших международных игроков вроде Microsoft, SAP и Oracle, девальвация рубля, ограничения на вывод валюты, и нарастающая война российских властей с интернетом.

В результате Россию стали покидать крупные компании, многие из которых увозили своих сотрудников тысячами. Один из примеров – разработчик программного обеспечения ЕПАМ, вывезший тысячи сотрудников, часто с семьями (в РФ работало около 4 тыс. сотрудников компании). Так же поступили десятки других софтверных и ИТ-компаний.

И это, похоже, только начало. Согласно опросу, проведенному в начале марта фондом «Сколково» совместно с компанией «Ростелеком-Солар», около трети российских стартапов в области информационной безопасности желают покинуть Россию.

До последнего времени в РФ работали около 1,8 миллионов работников сферы информационных технологий, и если схожая их доля придерживается того же мнения, то страна потеряет еще сотни тысяч специалистов. И это при том, что, по данным Минцифры, в 2021 году дефицит кадров в этой сфере уже доходил до 1 миллиона человек.

Новый исход – лишь продолжение старой тенденции

Масштабная эмиграция из России – явление не новое. В частности, в рамках так называемого «путинского исхода» только в 2000-2018 годах страна потеряла 1,6-2 млн граждан. Причем темпы нарастали: 122,7 тыс. человек в 2012 году, 310,4 тыс. – в 2014-м, 440,8 тыс. – в 2018-м (только по официальным данным).

Но данная волна эмиграции обещает стать самой масштабной: всего за две-три недели страна, возможно, потеряла больше граждан, чем раньше – за годы. Хотя волна только начала нарастать, очевидно, что она имеет все шансы перерасти в цунами.

Более того, эта волна может стать и самой разрушительной, т.к. стали массово выезжать не только политэмигранты, но и высококвалифицированные специалисты в критически важных областях.

Столь масштабная «утечка мозгов» – особенно в сфере ИТ, являющейся фундаментом, без которого невозможно развитие современной экономики, – представляет серьезную проблему для развития России.

«Без мозгов и рук специалистов невозможны поддержка и развитие нашей цифровой экономики», — сказал изданию Lenta.ru директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

В результате переживаемый Россией ныне миграционный отток может нанести стране не меньший – или даже больший – ущерб, чем санкции.