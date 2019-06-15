Таджикистан: «Исламское государство» взяло на себя ответственность за бойню в тюрьме

Группировка «Исламское государство», через месяц после бойни в таджикской тюрьме, унесшей 32 жизни, взяла на себя ответственность за этот инцидент.

В сообщении, опубликованном 13 июня в издании ИГИЛ «Аль-Набаа», группировка заявила, что ее боевики убили трех муртадов (вероотступников) и трех работников тюрьмы. Кровавые события произошли 19 мая в колонии, расположенной примерно в 15 километрах от Душанбе.

Под вероотступниками, по всей видимости, подразумеваются оказавшиеся среди убитых члены объявленной вне закона Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

В заявлении не приводится никаких доказательств того, что беспорядки в тюрьме планировались заранее.

Но утверждение группировки совпадает с версией таджикских властей, заявивших на следующий день после событий, что боевики ИГИЛ казнили пятерых заключенных и троих надзирателей. Ни таджикское правительство, ни ИГИЛ не объясняют, как погибли остальные люди.

По версии Минюста, беспорядки спровоцировал 20-летний Бехруз Гулмурод, сын Гулмурода Халимова, бывшего офицера таджикского МВД, позже ставшего высокопоставленным командиром ИГИЛ.

Власти поспешно похоронили останки погибших, не позволив родственникам провести традиционные погребальные ритуалы или даже увидеть тела жертв бойни. Столь скрытное поведение вызвало у родственников и активистов подозрения в том, что заявления правительства и ИГИЛ не отражают полную картину произошедшего.

Прокуратура еще больше усилила это ощущение, присвоив делу по факту инцидента в колонии гриф «секретно». Теперь раскрытие любых подробностей касательно этого дела приравнивается к разглашению государственной тайны со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того без объяснения причин были уволены некоторые работники колонии, а также прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения.