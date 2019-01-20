Таджикистан: «Таджик Эйр» ждет крах, правящая семья ждет своего часа

Среди работающих в Таджикистане иностранцев популярна «бородатая» шутка на тему национальной авиакомпании «Таджик Эйр». Обыграв созвучие английских слов, они называют ее «Трэджик Эйр» («Tragic Air», т.е. «трагической авиакомпанией»).

Репутация «Таджик Эйр» страдает якобы из-за низких стандартов безопасности, несмотря на то, что самолеты авиакомпании не терпели крушений с 1997 года, когда произошедшая в Объединенных Арабских Эмиратах авиакатастрофа унесла жизни 85 человек.

Но после стольких лет выживания на грани краха авиакомпания, обремененная огромными долгами, оказалась в тупике. Источники, знакомые с положением дел в «Таджик Эйр», рассказали Eurasianet.org, что близкие родственники президента Эмомали Рахмона готовы приобрести компанию за гроши.

Хотя ни для кого не было секретом, что «Таджик Эйр» переживает сложный период, последний кризис стал новогодним сюрпризом для клиентов авиакомпании. Первого января перевозчик объявил об отмене рейсов по маршруту Душанбе-Москва на четыре дня.

«Мой дядя должен был лететь из Москвы в Душанбе, но за день до вылета ему сообщили, что рейс отложен на четыре дня», – рассказала Eurasianet.org живущая в Москве Саодат Тураева.

По словам Тураевой, авиакомпания не объяснила свое решение, но предложила возместить стоимость билетов и помогла организовать перелет на самолетах других авиакомпаний.

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После этого проблемы «Таджик Эйр» только усугубились. В начале прошлой недели государственная авиакомпания объявила о приостановке всех рейсов до конца марта. Всех пилотов, экипажи и наземный персонал отправили в отпуск за свой счет.

За последние 15 лет внутренняя задолженность авиакомпании за наземное и аэронавигационное обслуживание, обеспечение бортовым питанием и топливом достигла почти 14 миллионов долларов США. Источник в авиакомпании сказал, что внешний долг перевозчика значительно больше, но проверить указанную им цифру не представилось возможным.

Тщательно продуманные планы

До конца 2018 года казалось, что все идет относительно хорошо.

Билеты на рейсы раскупались на три месяца вперед. В октябре компания объявила о том, что приобрела в лизинг 50-местный Bombardier CRJ200, реализовав тем самым первый пункт своего плана действий. Поговаривали о запуске ежедневного рейса в Самарканд и открытии прямого воздушного сообщения с Шарджей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Но в начале года компания-поставщик авиатоплива «Топливно-заправочная компания» (ТЗК), имеющая отношение к шурину президента Рахмона Хасану Асадуллозоде, сообщила «Таджик Эйр» о приостановке поставок. Директором ТЗК является племянник Асадуллозоды Ильхом Сохибов.

«У нас нет таких долгов, которые оправдывали бы их отказ поставлять нам топливо», – сказал Eurasianet.org источник в авиакомпании.

Одновременно с этим компанию постигла новая напасть. Российские аэропорты неожиданно заявили, что больше не будут принимать самолеты «Таджикских авиалиний», пока авиаперевозчик не погасит свои долги.

«У авиакомпании всегда были долги, но они впервые отказались обслуживать рейсы из-за непогашенных обязательств», – сказал источник в «Таджик Эйр».

Авиационные власти России пошли еще дальше, исключив таджикскую авиакомпанию из национальной автоматизированной системы бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел».

Чудесный спаситель?

Поначалу обнадеженным пассажирам показалось, что спасение пришло к ним в виде другой таджикской авиакомпании – «Сомон Эйр». Однако весь их оптимизм в одно мгновение улетучился.

Частный авиаперевозчик объявил о запуске новых рейсов в Москву и Санкт-Петербург. За несколько недель до этого «Таджик Эйр» распродала все билеты на рейсы в оба российских города, и казалось, что авиакомпании договорились, что «Сомон Эйр» позаботится о пассажирах, купивших билеты на эти рейсы.

Но затем «Сомон Эйр» начала продавать билеты на те же самые рейсы, фактически лишая тем самым клиентов «Таджик Эйр» потенциальных мест. В сложившейся ситуации, если на рейсе «Сомон Эйр» останутся свободные места, пассажиры «Таджик Эйр» смогут их занять. В противном случае, дело плохо.

Совпадение это или нет, но «Сомон Эйр» контролируется Хасаном Асадуллозодой.

Сокращение убытков

«Таджик Эйр» пыталась сократить свои убытки, продолжая осуществлять регулярные полеты в Индию, Кыргызстан и Узбекистан.

Но 15 января во время подготовки к полету в Дели на арендованном Bombardier CRJ200 компания узнала, что по требованию ТЗК был конфискован один из ее самолетов – Boeing 757-200. Поставщик топлива заявил, что будет удерживать самолет и отказывается поставлять топливо до тех пор, пока «Таджик Эйр» не погасит свои долги. В результате рейс в Индию был отменен.

И что дальше?

Была создана государственная комиссия, призванная изучить нынешнее положение авиакомпании. Возглавляемая премьер-министром комиссия должна была провести разбирательство 14 января, но оно была перенесено на 21 января.

Руководство «Таджик Эйр» считает, что существует три сценария развития событий.

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Одним из них является объединение авиаперевозчика с управляющей компанией аэропорта Душанбе.

Согласно второму сценарию, перевозчик будет объявлен банкротом, чтобы списать его долги и продать его наиболее подходящему покупателю. По мнению таджикских экспертов, наиболее вероятными кандидатами являются Тахмина Рахмон, одна из семи дочерей президента Рахмона, и ее муж Зарифбек Давлатов. В появившихся в таджикских СМИ сообщениях намекали, что уже даже выбрано название – «Ватан Эйр».

Если компанию продадут частному инвестору, неясно, на кого повесят долги.

Эта парочка уже вовлечена в авиационный бизнес, являясь владельцами агентства по продаже авиабилетов «Air Communications Agency». У «Таджик Эйр» практически нет иного выбора, кроме как реализовывать свои билеты через агентство, которое накладывает комиссионный сбор в размере 14 процентов, что ощутимо превышает сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги такими посредниками.

Третьим потенциальным покупателем оказался не кто иной, как «Сомон Эйр», чьи истинные владельцы сделали так много, чтобы «Таджик Эйр» оказалась в затруднительном положении.