Таджикистан: афганский кризис – возможность продемонстрировать военную мощь

Нестабильность в Афганистане пока почти никак ощутимо не отразилась на соседних центральноазиатских государствах, но региональные лидеры и Россия решили воспользоваться происходящими событиями, чтобы продемонстрировать военную мощь.

22 июля Таджикистан провел самые масштабные военные учения с момента обретения независимости, получившие название «Граница-2021», т.к. президента Эмомали Рахмона беспокоит обстановка на южных рубежах страны (протяженность таджикско-афганской границы составляет свыше 1300 км). В учениях приняли участие около 100 тыс. военнослужащих и 130 тыс. резервистов.

Ситуация в северных провинциях Афганистана «остается чрезвычайно сложной и неопределенной, обстановка осложняется день ото дня и даже час за часом», сказал Рахмон в своей речи перед учениями.

Согласно сообщению на сайте президента, «в данном мероприятии … в операционных направлениях в регионы исполнения боевой задачи были мобилизованы 1023 единицы военной бронетехники, 3167 транспортной и специальной техники, 447 артиллерийских и минометных средств, 234 средств противовоздушной обороны, 45 военных и транспортных самолетов и вертолетов».

В том же сообщении упоминалось, что в граничащие с Афганистаном районы было переброшено не менее 20 тысяч военнослужащих. Однако неясно, где именно они были расквартированы. Когда ранее на этой неделе представитель Eurasianet.org предпринял поездку по обширному памирскому участку границы, он не обнаружил практически никаких признаков усиленного военного присутствия.

Подобная демонстрация боеготовности, судя по всему, является частью двойственной позиции, которую заняли лидеры стран Центральной Азии: они пытаются показать, что не против господства «Талибана» в Афганистане, но в то же время будут жестко реагировать на любые исходящие оттуда проблемы.

Есть и другие веские признаки того, что таджикские вооруженные силы стараются повысить свою обороноспособность. Например, по стране начали ездить представители военкоматов, составляющие списки молодых резервистов, которых можно было бы мобилизовать в случае военного конфликта.

При этом Рахмон подчеркнул, что прошедшие 22 июля учения не указывают на намерение Таджикистана вмешиваться во внутренние дела своего соседа.

«Весьма категорично заявляем, что мы не будем использовать наши Вооруженные силы против соседних стран. Напротив, мы всегда являемся сторонниками того, чтобы в соседних странах воцарились мир и стабильность, чтобы мы могли жить с соседями в атмосфере спокойствия, стабильности, дружбы и сотрудничества», – сказал он.

Вторя заявлениям, исходящим из соседнего Узбекистана, Рахмон призвал к урегулированию ситуации в Афганистане путем переговоров.

«Пришло время политикам, лидерам всех политических партий и движений, интеллигентам, авторитетным лицам и всему народу этой страны объединиться и спасти свою Родину, государство и нацию от нестабильности и распада», – заявил он.

Таджикистан – совместно с Узбекистаном и, что более важно, Россией – старается продемонстрировать готовность справиться с любыми последствиями ситуации в Афганистане. Эти три страны планируют провести 10-дневные крупномасштабные совместные военные учения на полигоне «Харбмайдон» на афгано-таджикской границе. В учениях, которые должны начаться 1 августа, примут участие около 1500 российских и узбекских военнослужащих. Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Центральный военный округ России, что во время учений российские войска будут оснащены более чем 200 комплектами боевого снаряжения «Ратник».

Задача учений – отражение «террористического вторжения с территории Афганистана», хотя при этом никто не решается назвать конкретную группировку. В России, Таджикистане и Узбекистане «Талибан» официально признан террористической организацией, но в последнее время правительства этих стран не упоминают об этом в своих официальных коммюнике.

Со своей стороны «Талибан» пытается успокоить соседей Афганистана, неоднократно заверяя их, что движение не представляет для них угрозы. Во время состоявшейся 22 июля телеконференции посланник движения сказал группе официальных лиц из Европы, США и ООН, что «Талибан» не позволит, чтобы Афганистан использовался для создания каких-либо угроз безопасности других государств.

«Исламский Эмират Афганистан не позволит какой-либо группе или отдельному лицу использовать страну против безопасности других стран», – цитирует агентство «Интерфакс» Абдула Салама Ханафи, члена базирующейся в Катаре переговорной группы талибов.

На этом фоне Россия особо активно заверяет Таджикистан, что будет помогать укреплять его обороноспособность. Обе страны являются членами оборонного блока ОДКБ.

22 июля Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и они договорились о «тесной координации действий» по связанным с Афганистаном вопросам. В тот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ бесплатно построит пограничный пост на границе Таджикистана с Афганистаном. Кроме того, ранее на этой неделе Центральный военный округ РФ объявил, что Россия усилит свою 201-ю базу в Таджикистане семнадцатью БМП.

Однако при этом Москва всячески старается развеять впечатление, что она исподволь пытается восстановить положение вещей, существовавшее до середины 2000-х годов, когда за безопасность границы с Афганистаном фактически отвечали российские войска. Этому положению вещей, являвшемуся наследием советской эпохи и гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах, был положен конец в 2005 году по обоюдному согласию. Но принято считать, что Кремль хочет вернуть себе определенную роль по контролю за афганской границей.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил 22 июля, что 201-я база не станет действовать без согласования с таджикскими властями.

«Пока нет противника, то она и не будет ничего делать, кроме как заниматься повышением боевой и политической подготовки», – сказал Кабулов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».