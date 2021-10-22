Таджикистан взял у Китая 125 млн долларов на дорогу – меньше, чем ожидалось

Таджикистан официально принял у Китая грант в размере 125 миллионов долларов на модернизацию ключевой автомагистрали. Сумма намного меньше, чем Душанбе ожидал получить еще несколько месяцев назад.

Однако эти деньги не попадут в таджикскую казну. Вместо этого Китай заплатит китайским подрядчикам за реконструкцию особо проблемного 80-километрового участка шоссе вдоль афганской границы в горах Памира. Участок от Калаихума до Ванджа – единственная дорога, соединяющая таджикскую столицу с КНР. Это опасный, узкий и петляющий между скалами путь, где часто происходят оползни.

Дорога была построена в советские времена, но после обретения независимости не ремонтировалась.

Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала грант в размере 800 миллионов юаней (125 миллионов долларов) 18 октября. Еще в июне министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, что Китай выделит на проект 204 миллиона долларов, в результате чего Таджикистану будет недоставать около 30 миллионов долларов. В документе о ратификации, с которым ознакомился корреспондент Eurasianet.org, не объясняется, по какой причине цифра сократилась с 204 до 125 миллионов долларов.

Конечная цель – реконструировать всю автомагистраль до перевала Кульма, который находится на высоте более 4300 метров над уровнем моря на границе между Мургабским районом Таджикистана и Синьцзян-Уйгурской автономным районом Китая.

Как сообщает Радио «Озоди», управлением работами будет заниматься китайская компания, а строительные материалы и оборудование будут освобождены от импортных пошлин. Таким образом, грант по сути является субсидией китайским компаниям, и, по завершении проекта, основными выгодополучателями тоже будут китайские транспортные компании.

Неизвестно, сколько рабочих привезут для осуществления работ и пойдет ли Таджикистан на какие-либо другие уступки. Представитель правительства Таджикистана от комментариев отказался, а посольство Китая в Душанбе не отвечает на вопросы независимых журналистов.

Китай является для Таджикистана крупнейшим источником финансирования. Согласно правительственным данным, которые приводит «Азия-Плюс», внешний долг Таджикистана по состоянию на 1 июля 2021 года составил 3,3 миллиарда долларов, что эквивалентно 38% ВВП. Из этой суммы 1,2 миллиарда долларов приходится на обязательства перед КНР.

В последние годы Китай перестал выдавать крупные инфраструктурные кредиты, из-за которых Душанбе погряз в долгах, и вместо этого переключился на гранты. Взамен Китай получает налоговые льготы и доступ, часто при минимальном общественном надзоре.

В частности, Китай принимает активное участие в добыче полезных ископаемых в Таджикистане.

Например, компания TBEA, завершившая в 2016 году строительство угольной электростанции в столице стоимостью 349 млн долларов, была освобождена от налогов на оборудование и технологии, импортируемые ей для разработки золотых месторождений «Верхний Кумарг» и «Восточная Дуоба».

По сообщению Радио «Озоди», TBEA имеет право разрабатывать месторождения, пока не вернет все деньги, потраченные на строительство электростанции.

Более того, согласно сообщениям в китайских СМИ, председатель TBEA Чжан Синь заявил, что если на этих рудниках окажется недостаточно золота для покрытия затрат, Таджикистан предоставит лицензию на разработку еще одного месторождения.

Ранее парламент проголосовал за освобождение другой китайской компании – Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment – от всех видов налогов и таможенных пошлин сроком на семь лет. В июне этой горнорудной компании были предоставлены права на разработку высокогорного месторождения серебра на Памире.