Таджикистан: визит Рустама Эмомали в Россию указывает на его растущую роль

Рустам Эмомали, сын и, по мнению многих, будущий преемник действующего президента Таджикистана, на этой неделе совершил свой первый официальный визит в Россию в качестве спикера верхней палаты таджикского парламента.

Состоявшаяся 24 ноября поездка прошла на фоне сохранения Россией жестких ограничений на въезд из Таджикистана, несмотря на упрощение режима для прибывающих из других стран Центральной Азии. Эта проблема вызывает серьезную озабоченность в Таджикистане, экономика которого сильно зависит от денежных переводов, и тот факт, что в Москву отправился Рустам Эмомали, свидетельствует о том, что его постепенно позиционируют в качестве главы государства.

В Москве 32-летний Эмомали провел встречи со своей коллегой, спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а также вице-премьером Алексеем Оверчуком, мэром Москвы Сергеем Собяниным и другими официальными лицами.

Неизменным пунктом повести этих встреч была необходимость улучшения условий и создания дополнительных возможностей для трудовых мигрантов.

В разговоре с Оверчуком Эмомали заявил о необходимости восстановления нормального воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Сейчас осуществляются только чартерные рейсы, и правительства обоих государств наложили ограничения на въезд в страну.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана, в результате ограничений, введенных в условиях пандемии COVID-19, отток мигрантов в Россию в 2020 году снизился на 57 процентов в годовом исчислении.

Центральный банк России заявил, что денежные переводы из России в Таджикистан в первой половине текущего года сократились почти на 40 процентов до 681 миллион долларов по сравнению с тем же периодом 2019-го, когда этот показатель находился на уровне свыше 1 миллиарда 111 миллионов долларов.

В ходе переговоров с Жуковым Эмомали также призвал российские власти объявить амнистию таджикским гражданам, которые не смогут оформить документы до 15 декабря.

Кроме того, на всех своих встречах Эмомали говорил о необходимости создания дополнительных возможностей для изучения русского языка в Таджикистане, а также о повышении статуса таджикских граждан, работающих и живущих в России.

Визит Рустама Эмомали подчеркивает глубину экономической зависимости Таджикистана от России. Он также имеет большое значение для политического будущего самого Эмомали. Пока его появления на публике в основном носили тривиальный характер – например, когда он ходил за отцом на мероприятиях вроде празднования Навруза или Дня дыни.

Но прорыв по любому из вопросов, которые он поднимал в Москве, скорее всего, будет расценен как показатель его эффективности как переговорщика и укрепит его шансы когда-нибудь унаследовать власть от отца – Эмомали Рахмона, которому сейчас 68 лет.